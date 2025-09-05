Gaffe social di Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega scambia processione cristiana con ritrovo islamico

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi ha commentato sui social una manifestazione musulmana tenutasi a Bologna per celebrare la nascita di Maometto utilizzando però la foto della processione cattolica della Desolata di Canosa, in Puglia, che si celebra durante la settimana santa pasquale. Una ricorrenza molto famosa, comparsa anche in diversi film.

Il post di Ceccardi e la manifestazione di Bologna

La deputata del Parlamento europeo Susanna Ceccardi, della Lega, ha duramente criticato in un post sui social una manifestazione musulmana, tenutasi a Bologna per la ricorrenza della nascita di Maometto.

I profili dell’eurodeputata hanno diffuso un’immagine di donne vestite con indumenti che ne coprivano completamente volto e corpo, con il commento: “Questa non è una festa, è discriminazione. E le femministe? Mute. Basta ipocrisie! Stop islamizzazione!”.

L’immagine utilizzata, però, ritraeva la processione cattolica della Desolata di Canosa, in Puglia. La manifestazione di Bologna era tra l’altro riservata a soli uomini.

La scoperta della gaffe e la processione della Desolata

Ad accorgersi dell’errore per primo è stato il giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli, che ha fatto notare l’errore. Il post non è da allora più visibile sui profili social di Ceccardi.

La processione della Desolata di Canosa si tiene il sabato santo. Prevede che per primi sfilino i bambini, vestiti da angioletti con i segni canonici della Passione di Cristo, come la corona di spine, e raffigurazioni della Via Crucis.

Seguono quindi le donne, vestite di nero e a volto coperto, che urlano una versione del Stabat Mater di Jacopone da Todi. Solo in seguito al loro passaggio, molto intenso, arriva quello della Vergine Desolata, che viene celebrata nella processione.

La Desolata di Canosa e il cinema

La processione della Desolata di Canosa è un evento molto particolare, che crea nel paese un’atmosfera che ha ispirato diversi registi. La processione è infatti apparsa in numerosi film.

È stata utilizzata lo scorso anno nel film The room next door, che ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, sia nella pellicola, attraverso un quadro, sia come immagine promozionale alla Biennale.

Le immagini della processione appaiono anche nel film Una femmina di Francesco Costabile, presentato nel 2022 al Festival del Cinema di Berlino.