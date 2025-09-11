Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti della Polizia di Stato a Gagliano del Capo nella giornata di martedì 9 settembre 2025. Un uomo di 42 anni e una donna di 27 anni, entrambi italiani e residenti nel piccolo centro salentino, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Taurisano, che hanno agito dopo aver ricevuto una segnalazione su un presunto giro di spaccio in una casa isolata alla periferia del paese.

La segnalazione e l’avvio delle indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio alcuni giorni prima dell’arresto, quando gli investigatori della sezione del Commissariato di Taurisano hanno ricevuto una soffiata da una fonte confidenziale. La segnalazione indicava che, in una zona di campagna alla periferia di Gagliano del Capo, due persone avessero avviato un’attività di vendita di sostanze stupefacenti direttamente dalla loro abitazione. Approfittando dell’isolamento della casa, i due avrebbero ricevuto, soprattutto nelle ore notturne, diversi acquirenti, potendo così agire indisturbati.

L’appostamento e i primi movimenti sospetti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 9 settembre gli agenti hanno organizzato un servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione sospetta. Fin dai primi momenti, i poliziotti hanno notato movimenti insoliti: un’autovettura si è avvicinata alla casa e uno dei due sospettati è sceso, attendendo l’arrivo del padrone di casa. L’uomo di 42 anni, poi arrestato, si è affacciato alla porta e ha consegnato un piccolo involucro bianco all’acquirente, che è quindi risalito in auto e si è allontanato verso il centro abitato.

Il controllo degli acquirenti e la fuga della droga

Gli agenti hanno immediatamente fermato i due occupanti dell’auto per un controllo di polizia, riuscendo a identificarli. Tuttavia, la perquisizione non ha portato al rinvenimento di sostanze, probabilmente perché, approfittando della scarsa visibilità e del momento concitato, i due erano riusciti a disfarsi della droga poco prima del controllo.

Un secondo tentativo di acquisto e il blitz

Dopo poco tempo, una seconda vettura è arrivata sul posto, con a bordo altri due giovani. Questi sono entrati nell’abitazione e hanno incontrato il 42enne, che ha ceduto loro una bustina trasparente contenente due involucri. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti, bloccando i due giovani e trovando addosso a uno di loro 0,6 gr di crack. Il possessore della sostanza è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

La perquisizione e il sequestro della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, approfittando dell’apertura della porta d’ingresso, gli agenti sono entrati nell’abitazione senza dare modo ai presenti di reagire o di disfarsi della droga. All’interno, hanno sorpreso l’uomo mentre lavorava della sostanza stupefacente contenuta in un involucro di cellophane: si trattava di 11,04 gr di cocaina, che stava preparando per la vendita sotto forma di crack. La donna, invece, aveva accanto a sé, poggiata sul letto, una pietra di eroina dal peso di 0,26 gr.

Il materiale sequestrato e le prove raccolte

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato anche 27,50 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato come prova dell’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

La coppia è stata dichiarata in stato di arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso tra loro. Il Pubblico Ministero ha disposto che i due venissero sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.

