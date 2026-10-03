Gaia Bottazzi, l’intervista all’attrice: “La recitazione mi ha insegnato ad accettare il mio caos”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono dolori che fanno rumore e altri che, al contrario, tolgono perfino le parole. Costringono a restare nello stesso punto mentre tutto intorno continua a muoversi. Le persone passano, gli anni cambiano, la vita insiste. Tu, invece, rimani lì. È in questa immobilità che vive Lucia, la giovane donna interpretata da Gaia Bottazzi in Dinner with Dante, cortometraggio diretto da Cecilia Miniucchi e scritto da Katherine Schimmel, premiato con il Kinéo “Diamanti al Cinema” come Miglior Cortometraggio in occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il suo promesso sposo muore davanti ai suoi occhi, ucciso dall’esplosione di una mina subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Da allora Lucia continua a tornare, ogni sabato, nello stesso ristorante di Piazza Santa Croce, a Firenze. Il tempo procede, lei no. Continua a immaginare una cena con l’uomo che ha perduto e a rivolgersi, nel silenzio, alla statua di Dante. Ma esistono personaggi dai quali un attore può uscire semplicemente quando qualcuno pronuncia la parola “stop”, e altri che sembrano trovare qualcosa che era già lì, da qualche parte. Parlando con Gaia Bottazzi per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie si comprende presto che Lucia appartiene alla seconda categoria. Non perché attrice e personaggio condividano lo stesso dolore. Gaia Bottazzi lo precisa, senza cercare facili sovrapposizioni: non ha conosciuto il trauma della guerra vissuto da Lucia. Eppure, per raggiungerla, ha trovato un’altra strada. L’empatia. E forse anche il riconoscimento di qualcosa di più sottile: quella tendenza a chiudersi dentro ciò che si prova, a trattenere il dolore anziché consegnarlo agli altri. È da qui che Dinner with Dante smette lentamente di essere soltanto l’argomento della nostra conversazione. Perché Gaia Bottazzi vive a Londra, recita da anni e contemporaneamente percorre una strada che sembrerebbe condurla altrove: lavora come praticante avvocato e si occupa di privacy e diritto penale internazionale. Due mestieri apparentemente lontanissimi che lei riconduce invece alla stessa parola: empatia. E forse anche alla necessità di sospendere il giudizio. Quello verso un personaggio, quello verso un cliente. E, più difficilmente, quello verso se stessi. È lì che la conversazione cambia pelle. Lucia rimane sullo sfondo, ma attraverso di lei cominciamo a parlare di Gaia Bottazzi: della paura di non essere accolta nelle proprie vulnerabilità, del bisogno di imparare ad aprirsi, del giudizio degli altri, del fallimento, del successo, delle troppe passioni che convivono nella stessa persona e di quel caos interiore che la recitazione non ha cancellato. Le ha insegnato, semmai, ad accettarlo. Gaia Bottazzi dice di sentirsi ancora ai piani bassi di un grande palazzo. Forse al secondo, forse al terzo. Non sa quanti ne restino da salire. Sa però una cosa: da dove si trova, finalmente, vede la luce. Ed è probabilmente da quella luce che conviene cominciare a conoscerla.

Che cosa le ha lasciato Lucia, il personaggio che interpreta in Dinner with Dante? Quale è stata la sua prima impressione quando ha letto la sceneggiatura?

“La mia prima impressione è stata quella di un personaggio che porta dentro di sé un dolore e una sofferenza profondi. Lucia è molto chiusa in se stessa e prigioniera di questo dolore. Non riesce ad aprirsi al mondo e, anche per questo, finisce per rimanere immobile nella sofferenza provocata dalla sua enorme perdita. Questo aspetto mi ha colpita molto, perché vi ho riconosciuto, forse, anche una somiglianza con me. E qui mi ricollego alla sua prima domanda: Lucia mi ha lasciato quasi un messaggio, quello di non chiudersi nel proprio dolore, ma di confidarsi e aprirsi al mondo, perché a volte proprio questa apertura può rappresentare un punto di svolta. È un insegnamento che mi è rimasto molto impresso. In generale, trovo Lucia un personaggio molto potente, proprio perché trattiene tutto dentro di sé e porta sul volto un’intensità e un dolore immediatamente percepibili”.

Lei è una giovane donna che vive negli anni Venti del Duemila. Come è riuscita a comprendere ciò che passa nella mente di Lucia, che vive in un momento e in un contesto storico così diversi dai nostri?

“Credo che questa sia stata una delle sfide principali del ruolo, perché Lucia vive in un contesto completamente diverso dal nostro, sebbene purtroppo esistano alcune somiglianze, come le guerre e le ingiustizie a cui assistiamo ogni giorno, praticamente in diretta attraverso i nostri telefoni. Al di là di questo, naturalmente non ho vissuto in prima persona nessuna delle esperienze di Lucia, né il trauma che una guerra può lasciare addosso. Per questo, più che un lavoro di immedesimazione, sebbene ci siano alcuni aspetti del suo carattere nei quali sono riuscita a riconoscermi, come dicevo prima, è stato soprattutto un esercizio di empatia. Ho cercato di entrare in connessione con il personaggio e con il suo vissuto, individuando alcuni punti di contatto, ma soprattutto cercando di sentirmi Lucia. L’ambientazione della piazza e il modo in cui abbiamo girato mi hanno aiutata molto, perché eravamo realmente lì, ogni giorno, nello stesso luogo. Durante le riprese, anch’io vivevo quasi la sua stessa realtà. Ero vestita come lei e, pur essendo circondata dalle persone presenti sul set, rimanevo molto isolata all’interno del personaggio: guardavo soltanto la statua di Dante e la piazza. Tutto questo mi ha aiutata a entrare ancora più profondamente in Lucia”.

Immedesimandosi in lei, dal suo punto di vista umano, era più forte il dolore o l’attaccamento all’amore?

“Penso che i due sentimenti abbiano la stessa forza. Lucia non vuole lasciare andare questa persona e rimane immobile proprio per non separarsi dal ricordo del suo fidanzato. È quasi una scelta di non accettare ciò che è accaduto, perché farlo equivarrebbe, ai suoi occhi, a rinnegarlo e dimenticarlo. Entra quindi in gioco l’elaborazione del lutto e credo che la sua reazione nasca da un profondo attaccamento all’amore che, per quanto possa apparire bello, finisce per diventare distruttivo. Non credo, quindi, che si tratti necessariamente di un messaggio positivo. Anzi, forse il film vuole mostrarci proprio come rimanere aggrappati al dolore provocato da un amore perduto possa arrivare a negarci la vita, trasformandola in una semplice sopravvivenza”.

E Gaia Bottazzi, invece, che rapporto ha con il dolore, l’amore e il lutto?

“Non è facile rispondere. Credo siano esperienze già profondamente legate tra loro nella vita di ciascuno. Pur non avendo vissuto un lutto sentimentale in senso stretto, la perdita è presente anche nella fine di un amore e l’ho certamente sperimentata sia con la scomparsa di persone care sia con la conclusione di relazioni del passato. Non è semplice affrontarla senza rimanervi ancorati. A volte faccio fatica ad andare oltre, perché tendo anch’io a rinchiudermi in quel dolore e a indugiare nella sofferenza. Esistono, però, quei piccoli momenti che vediamo anche in Lucia e che, in qualche modo, riconosco nella mia esperienza. Nel film ha un lampo di vita quando vede un bel ragazzo oppure quando rimane sotto la pioggia e sente le gocce caderle sul viso. Sono istanti che possono emergere mentre si cerca di elaborare una perdita, anche quella di un amore: momenti nei quali ci si accorge che la vita continua e, poco alla volta, si può ritrovare lo slancio necessario per andare oltre”.

US: Licia Gargiulo

L’espressione “lampo di vita” mi fa pensare anche al periodo che sta vivendo. Lei è un’attrice: se dovesse raccontare il momento che sta attraversando, come attrice e come professionista, immaginando un grande palazzo nel quale si entra attraverso un androne e si sale fino al terrazzo, come lo descriverebbe? A che piano si trova, Gaia Bottazzi?

“Mi trovo ancora a un piano piuttosto basso, ma molto luminoso. Sicuramente più luminoso rispetto al passato. Vedo la luce, quindi direi che potrei trovarmi su un balcone. Dipende naturalmente da quanti piani abbia il palazzo, ma mi collocherei forse al secondo o al terzo. Sono ancora all’inizio, però ultimamente sento di aver riscoperto questo lavoro sotto una luce nuova. Lavoro come attrice da alcuni anni, ma non è il mio unico percorso professionale, perché sto svolgendo anche la pratica per diventare avvocata. Recito fin dai tempi delle scuole superiori, ma, proprio perché ho portato avanti parallelamente un altro percorso, la mia carriera di attrice è progredita molto lentamente. In questo momento, però, grazie a questo cortometraggio, mi sono sentita profondamente affascinata da questo mestiere e me ne sono innamorata ancora di più. Entrare in contatto con Lucia e vivere pienamente il lavoro dell’attrice, con un’intensità così forte, mi ha dato una nuova luce. Per questo mi sento ancora a un piano basso, dove ho moltissimo da imparare, sia come attrice sia sul piano personale. Probabilmente i due percorsi procedono di pari passo. C’è ancora tanto da imparare, ma sento la luce”.

Se ci pensa, quella dell’avvocato sembra una professione estremamente razionale: significa confrontarsi con codici e leggi già scritti. È possibile interpretarli, ma occorre comunque attenersi a un sistema di regole. Essere attore, invece, significa anche superare un sistema prestabilito per offrire la propria interpretazione e restituire qualcosa di sé. Quanta razionalità e quanta emozione convivono in lei?

“In un certo senso è così, anche se forse non del tutto, perché alla fine anche quello dell’avvocato è un lavoro di interpretazione e comprensione della realtà. Da questo punto di vista, non credo sia poi così distante da quello dell’attore: anche nella recitazione si parte da un testo che bisogna comprendere, fare proprio e reinterpretare. È vero che la legge impone vincoli differenti e che la sua interpretazione è certamente più rigorosa, ma anche nella professione dell’avvocato c’è molto spazio per la creatività nel presentare gli argomenti nel modo più favorevole al proprio cliente e, quindi, credo che entrambe le professioni richiedano sia inventiva sia capacità di ragionamento. C’è poi anche una componente emotiva, perché un avvocato può trovarsi ad affrontare casi molto delicati, nei quali l’empatia è fondamentale. Proprio l’empatia, che considero forse l’aspetto più bello e interessante del mio lavoro di attrice, potrebbe essere la stessa qualità che mi ha spinta verso la professione forense. Trovo, quindi, diverse affinità tra i due percorsi”.

A questo punto devo chiederle: civilista o penalista?

“Lavoro in Inghilterra come praticante avvocata e mi occupo di diritto penale internazionale e di privacy. In questi ambiti l’empatia è sicuramente fondamentale”.

C’è poi un altro elemento in comune che non mi ha indicato: l’assenza di giudizio, da un lato nei confronti del personaggio e dall’altro nei confronti del cliente.

“È vero. Soprattutto come penalista bisogna mettere completamente da parte il giudizio. Credo che valga lo stesso principio quando si affrontano personaggi particolarmente complessi. Può capitare di trovarsi in totale disaccordo con il proprio personaggio. In questo caso mi è stato facile entrare in empatia con Lucia, ma non accade necessariamente con tutti i ruoli. D’altra parte, ho riconosciuto anche alcune rigidità del suo carattere, aspetti che d’istinto si potrebbe essere portati a giudicare o a valutare negativamente. Sospendere quel giudizio è invece fondamentale in entrambe le professioni”.

Nell’affrontare sia il lavoro di attrice sia quello di praticante avvocata, non ha mai avuto paura di avvicinarsi alle parti più oscure dell’essere umano?

“No. Le ombre mi affascinano molto e mi sento assolutamente a mio agio nell’esplorare il lato oscuro delle persone. È un aspetto di me che conoscevo già. Tendo ad analizzare molto, dal punto di vista psicologico, me stessa, le situazioni e gli altri. Non direi affatto che mi spaventino gli aspetti più oscuri, persino quelli meno piacevoli, delle persone o dei personaggi che interpreto. Allo stesso modo, non temo di entrare in contatto con quella parte di me. Naturalmente, riuscire poi a portare luce su quelle ombre è un altro discorso. Mi piacerebbe riuscirci, a volte, anche con me stessa. È sicuramente un percorso che sto affrontando, perché non tutte le ombre devono necessariamente rimanere tali, soprattutto se vogliamo vivere una vita più soddisfacente e piena”.

E, attraverso la recitazione, quale aspetto di sé l’ha sorpresa maggiormente? Quale caratteristica credeva le fosse estranea e ha scoperto, invece, appartenerle?

“Ho scoperto di non essere così timida e chiusa come pensavo. Tendo a rinchiudermi un po’ in me stessa, sia nella sofferenza sia nella gioia. Quando recito, invece, riesco a esprimere tutto con molta più naturalezza. Le emozioni fluiscono più liberamente e non mi intimoriscono né la macchina da presa né le persone che mi circondano. Anzi, la loro presenza sembra quasi innescare un processo liberatorio che mi permette di vivere pienamente ciò che provo. È uno degli aspetti che amo di più di questo lavoro”.

Questa chiusura nasce dal pudore o dal timore?

“Forse, in fondo, c’è il timore di non essere accettata o accolta come vorrei nei miei aspetti più vulnerabili, nella sofferenza e, a volte, persino nella gioia. È una tendenza sulla quale, crescendo, sto cercando di lavorare, per superarla o almeno attenuarla. Credo molto in ciò che dicevo a proposito di Lucia: aprirsi al mondo e agli altri può fare molto bene. Certamente ci rende vulnerabili, ma può anche aiutarci molto più di quanto immaginiamo”.

Il tema dell’accettazione è molto interessante, perché spesso, quando si chiede a un attore o a un’attrice perché abbia scelto questo percorso, la risposta è: “Perché volevo sentirmi ascoltato, perché volevo sentirmi amato”. Vale lo stesso anche per lei?

“No, non credo. Per me è stata una scelta nata sicuramente dall’amore per il cinema e anche da una bella opportunità, perché indubbiamente la fortuna ha avuto il suo peso. Sul piano personale, però, la recitazione è diventata, come dicevo prima, quasi un canale attraverso il quale esprimermi. È una domanda interessante e non è semplice individuare una sola ragione. Credo che il benessere che ricavo da questo lavoro nasca da due aspetti apparentemente poco compatibili. Da un lato c’è il distacco dalla mia realtà: entrare così profondamente in contatto con un personaggio diverso da me rappresenta quasi una forma di evasione. Interpretarlo mi permette, per un momento, di prendere le distanze da me stessa. Dall’altro lato, però, proprio attraverso le sue emozioni, la recitazione diventa un’esperienza liberatoria anche sul piano personale, perché inevitabilmente i due mondi finiscono per mescolarsi. Entrano in gioco anche le mie emozioni, che attraverso il personaggio riesco a esprimere e a lasciare fluire con maggiore libertà”.

‘Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante’. Se la stella danzante è l’artista, e quindi in questo caso l’attrice, quale caos c’era dentro Gaia? E la recitazione è riuscita, in qualche modo, a placarlo o a colmarlo?

“Di caos dentro ne ho sicuramente molto, e credo di non essere l’unica. Più che placarlo, forse la recitazione mi ha aiutata soprattutto ad accettarlo. Mi ha insegnato a riconoscerlo per quello che è e persino ad apprezzarlo, perché siamo tutti molto sfaccettati e attraversati da una moltitudine di emozioni. Non tutte le parti che ci compongono devono necessariamente essere compatibili tra loro, così come non dobbiamo essere sempre coerenti o identici a noi stessi. Siamo in continuo cambiamento. Accettare questa instabilità non è semplice. Per chi, come me, tende ad aggrapparsi alla stabilità per trovare un punto fermo, abbandonarsi al caos può essere difficile. Credo, però, che imparare ad accoglierlo sia molto bello e possa condurci a comprendere più profondamente la nostra essenza. Il lavoro dell’attrice offre sicuramente la possibilità di farlo, anche attraverso l’incontro con l’alterità di un personaggio. Forse prendere temporaneamente le distanze da se stessi ed esplorarsi attraverso qualcun altro rende questo processo più semplice. Alla fine, però, ciò che si scopre attraverso il personaggio torna inevitabilmente a noi”.

A proposito di instabilità: la scelta di proseguire il percorso in giurisprudenza è legata anche al desiderio di compensare il disequilibrio e l’instabilità economica che la professione di attrice può comportare?

“In realtà no, perché anche quella scelta è nata da una grande passione. Dico sempre di avere fin troppe passioni e di non riuscire a coltivarle tutte come vorrei. È uno degli aspetti che alimentano il mio caos. Nel mio caso avverto un forte desiderio di stabilità sul piano affettivo e personale, mentre in ambito professionale non è stata questa esigenza a guidarmi. È stata la passione. Ho sempre desiderato occuparmi di diritti umani e studiare diritto internazionale, quindi a spingermi è stata anche la volontà di svolgere una professione nella quale l’empatia avesse un ruolo importante. Credo che sia proprio questo il principale trait d’union tra i due percorsi. In effetti, di stabilità ce n’è poca, ma, come dicevamo, il caos ha anche il suo fascino”.

Che rapporto ha con la parola ‘giudizio’?

“Il giudizio è sempre molto presente. Credo che tutti abbiamo una voce interiore che giudica gli altri, ma soprattutto noi stessi. In questo periodo sto compiendo un percorso personale per cercare di non lamentarmi e, di conseguenza, imparare a non giudicare le situazioni o me stessa, ma semplicemente a osservarle. Mi trovo in questa fase. Non significa affatto che abbia superato il giudizio, né verso me stessa né nei confronti degli altri, ma è un esercizio dal quale cominciare”.

E per quanto riguarda il giudizio esterno, quello che proviene dagli altri? Nel lavoro di attrice è continuamente sottoposta alla valutazione degli addetti ai lavori, dell’agente, dei casting director. Ha fatto pace con questo aspetto, con il fatto di essere costantemente giudicata?

“C’è anche il rifiuto, naturalmente. Non posso dire di aver fatto completamente pace con questo aspetto, perché le parole degli altri continuano a influenzarmi. Sul set, però, raggiungo una concentrazione totale e, a dire la verità, in quel momento non avverto il peso del giudizio. So che inevitabilmente esiste, ma riesco a isolarmene completamente. È piuttosto ciò che viene dopo, compresa la valutazione della performance, a rappresentare un tasto dolente. In passato ne risentivo maggiormente, forse perché non avevo raggiunto il grado di consapevolezza che possiedo oggi e, di conseguenza, non ero orgogliosa del mio lavoro quanto lo sono adesso. Mi trovavo in un ambiente, quello del cinema, che può essere molto caotico e nel quale, a volte, mi muovevo senza comprendere pienamente ciò che stessi facendo e senza avere la sensazione di aver dato il massimo. Credo dipendesse proprio dalla mancanza di una piena consapevolezza di ciò che stavo vivendo. Imparare ad affrontare le esperienze con maggiore consapevolezza e a viverle fino in fondo, come è accaduto anche con questo film, ha cambiato il mio modo di percepire il giudizio altrui. Quando si è orgogliosi del proprio lavoro, dell’impegno che vi si è dedicato e di ciò che si è riusciti a esprimere, si prova comunque soddisfazione. Inevitabilmente ci sarà qualcuno che non lo apprezzerà, ed è naturale. Credo, però, che essere orgogliosi del proprio lavoro aiuti moltissimo. Il giudizio degli altri può comunque fare male e non è semplice riuscire a prenderne completamente le distanze”.

Qual è stato il momento, lo scatto decisivo, in cui è riuscita a prendere un po’ le distanze da quel giudizio?

“Credo sia accaduto abbastanza di recente. Ripensandoci, un momento importante potrebbe essere stato un film che ho girato due anni fa a Bologna, La stanza indaco, con Samuele Teneggi. Ho una parte molto piccola, ma l’ho vissuta così intensamente che credo abbia rappresentato una prima apertura. Nei ruoli precedenti avvertivo ancora, dentro di me, una certa distanza e un po’ di confusione. In quel caso, invece, pur trattandosi di una parte ridotta, abbiamo vissuto tutti a stretto contatto. Interpretavo un membro della band presente nel film: facevamo le prove insieme e trascorrevamo così tanto tempo gli uni con gli altri che sembrava di appartenere davvero a quel gruppo e di avere gli stessi rapporti che legavano i personaggi nella storia. Sono entrata profondamente in contatto con un personaggio che poi compare pochissimo sullo schermo, ma del quale, nella mia mente, conoscevo ogni dettaglio. Avevo costruito tutta la sua vita, sapevo chi fosse. In quei momenti ero lei. Credo quindi che quello sia stato un passaggio importante: la prima volta in cui mi sono sentita completamente dentro un personaggio, nonostante si trattasse di un ruolo molto piccolo”.

Le parole ‘successo’ e ‘fallimento’ la affascinano o la spaventano?

“Forse entrambe le reazioni, perché fascino e paura, a volte, procedono di pari passo. Sul piano personale mi spaventa il fallimento, ma soprattutto temo il rimpianto. Più che l’idea di fallire in sé, mi spaventa non aver dato tutto per raggiungere un obiettivo e arrivare a un certo punto con la sensazione di non aver investito le mie energie in ciò che desideravo davvero. La valutazione esterna, invece, mi preoccupa meno. Mi turba maggiormente l’idea di non essere soddisfatta di come ho affrontato il mio lavoro o altri aspetti della mia vita personale. È un timore che vorrei riuscire a trasformare in una forza positiva: cercare di mantenere coerenza tra le mie scelte, le mie azioni e ciò che desidero, anziché lasciarmi guidare dalla paura del fallimento”.

Che significato attribuisce alla parola ‘successo’?

“Il successo rappresenta l’altra faccia della medaglia. Per me coincide soprattutto con la soddisfazione, ancora più che con il raggiungimento di un obiettivo. Anche questo film, per esempio, rappresenta un successo nella misura in cui riconosco quanto ho dato a questo progetto e al personaggio. È questo che mi porta a considerarlo tale. Sul piano personale, quindi, il successo consiste in una sorta di sintonia con se stessi, con i propri obiettivi e con i propri valori”.

Qual è oggi la sua più grande paura legata al mestiere di attrice?

“La mia paura più grande riguarda, in parte, me stessa: temo di non fare tutto il possibile per trovare le opportunità giuste, di non mettermi completamente in gioco. Questo timore è legato anche al fatto che, come dicevo, ho molte passioni e numerosi interessi che a volte è difficile conciliare. Ho paura di non dedicare abbastanza energie a questa parte di me che amo così tanto”.

Quale pensa sia stato, invece, il sacrificio più grande che questo percorso le abbia richiesto fino a oggi?

“Credo che ce ne sia stato più di uno. Naturalmente esiste un sacrificio in termini di tempo e di organizzazione, soprattutto perché porto avanti parallelamente anche un’altra professione. Il mestiere dell’attore richiede una dedizione assoluta, perché durante un progetto tutto il proprio tempo e le proprie energie vengono assorbiti dal lavoro. Ricordo che anche soltanto per questo film, nonostante le riprese siano state relativamente brevi, ho dovuto rinunciare a diversi impegni. Senza entrare nei dettagli, capita inevitabilmente di perdere momenti importanti e di sottrarre tempo alle persone care. È un sacrificio che compio anche per l’altra mia professione, ma quello dell’attore è un mestiere nel quale, durante le riprese, ci si dedica completamente al progetto: si è lì al cento per cento. E poi c’è tutto ciò che viene dopo. È un lavoro totalizzante. Non è una professione dalla quale sia sempre possibile staccare una volta tornati a casa per riprendere immediatamente la propria quotidianità. Ma è anche questo uno dei suoi aspetti più belli, perché permette di entrare così profondamente dentro una storia”.

Le persone che le sono vicine hanno sempre compreso quali fossero le sue aspirazioni?

“No, non sempre. Ho ricevuto, però, un grande sostegno. Sono stata fortunata, perché la mia famiglia mi ha sempre supportata nelle mie aspirazioni e nei miei desideri. Questo non significa che sia stata sempre compresa, anche perché probabilmente non sono stata abbastanza brava a spiegare ciò che desideravo”.

Forse ha avuto qualche difficoltà nell’esternare ciò che provava?

“Esatto. Credo di non aver espresso abbastanza ciò che sentivo. Anzi, forse ho finito per interiorizzare le opinioni degli altri anziché manifestare le mie aspirazioni e ciò che provavo rispetto al mestiere di attrice. All’inizio ho probabilmente assorbito le paure e i dubbi altrui senza riuscire a esprimere i miei desideri. Credo che anche questo mi abbia frenata molto nella prima fase del mio percorso e forse abbia contribuito a non farmi credere fino in fondo nelle mie possibilità”.

Se la Gaia adolescente incontrasse quella di oggi, che cosa la sorprenderebbe maggiormente?

“Non saprei, perché molti aspetti di me sono rimasti gli stessi. Forse si stupirebbe di quante esperienze abbiamo vissuto. La Gaia adolescente aveva ancora fatto ben poco rispetto a oggi. Sarebbe sorpresa dalle nuove passioni che abbiamo scoperto, da quanto ne abbiamo approfondite alcune, dalle opportunità che abbiamo avuto e anche dalla determinazione con cui, entrambe, abbiamo cercato di seguirle. Probabilmente sarebbe sorpresa anche nello scoprire che lavoro ancora come attrice e che, nel frattempo, ho coltivato altri interessi, come le immersioni e i viaggi. Credo, quindi, che rimarrebbe sorpresa, ma soprattutto in senso positivo”.

Cosa conserverà dell’esperienza sul set di Dinner with Dante?

“Mi ricorderò che è un film realizzato soprattutto da donne. La regista, Cecilia Miniucchi, è una donna ed è bravissima; lo è anche la sceneggiatrice e produttrice Katherine Schimmel. La protagonista, che è quasi l’unico personaggio del film, sono io. È quindi un progetto con una presenza femminile molto forte ed è bello vedere una realtà del genere nel cinema, perché non è ancora così frequente. Purtroppo alcune professioni sono ancora fortemente caratterizzate da una predominanza di genere. Questo progetto, invece, ha una forte impronta femminile e credo che, in qualche modo, sia anche percepibile nel risultato”.

Si dice che esisteva l’idea di trasformare Dinner with Dante in un lungometraggio. È ancora vivo quel progetto?

“Assolutamente sì. Credo che Katherine stia già lavorando alla stesura di una sceneggiatura, anche se non saprei dire se il progetto riuscirà effettivamente a concretizzarsi. Lo spero. Ne sarei molto felice. È stata un’esperienza talmente bella…”.