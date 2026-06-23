Gaia Costa morta investita a Porto Cervo, la accusata patteggia un anno di reclusione

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La donna tedesca accusata dell’omicidio stradale di Gaia Costa a Porto Cervo, ha patteggiato un anno di reclusione con pena sospesa e due anni di sospensione della patente. Gaia Costa, 24 anni di Tempio Pausania, è morta investita a Porto Cervo l’8 luglio 2025 mentre attraversava sulle strisce pedonali per andare a lavorare come baby sitter.

Il patteggiamento della pena

La decisione sulla pena patteggiata da V.S., riferita da Lapresse, è arrivata al termine del procedimento davanti al gip Marcella Pinna, in base all’accordo trovato tra la difesa e la Procura di Tempio, che nei mesi scorsi aveva chiuso le indagini sulla morte della giovane Gaia Costa.

La pena è di un anno di reclusione, con pena sospesa, oltre a due anni di sospensione della patente di guida.

La ricostruzione sulla morte di Gaia Costa a Porto Cervo

Gaia Costa è morta a 24 anni l’8 luglio del 2025, travolta e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali in centro a Porto Cervo.

In base alla ricostruzione della Procura, poco prima delle 13, in prossimità dell’incrocio con via della Goletta, il suv guidato dalla cittadina tedesca ha investito la giovane, che è morta a seguito dell’impatto. Nonostante i soccorsi immediati, per la ragazza non c’è stata niente da fare.

Dalla consulenza tecnica, stando a quanto riportato da Lapresse, sarebbe emerso che l’incidente sarebbe stato causato da una grave distrazione della conducente, che non avrebbe notato la presenza della ragazza impegnata nell’attraversamento, anche se in quel preciso istante non stava utilizzato il telefono, come invece era stato ipotizzato in un primo momento.

Gli accertamenti avevano evidenziato condizioni favorevoli alla guida, con visibilità adeguata, tempo sereno e carreggiata asciutta.

Gaia Costa, quando è stata investita, stava andando al lavoro: faceva la baby sitter in una casa vacanza di Porto Cervo.

Nei giorni successivi all’investimento fatale per Gaia Costa, la condannata, tramite il suo avvocato, aveva espresso “il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente”.