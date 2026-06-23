Gaia Costa morta investita a Porto Cervo, Vivian Spohr patteggia un anno: chi è la moglie dell'ad di Lufthansa

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Vivian Spohr, manager tedesca moglie dell’ad di Lufthansa, accusata dell’omicidio stradale di Gaia Costa a Porto Cervo, ha patteggiato un anno di reclusione con pena sospesa e due anni di sospensione della patente. Gaia Costa, 24 anni di Tempio Pausania, è morta investita a Porto Cervo l’8 luglio 2025 mentre attraversava sulle strisce pedonali per andare a lavorare come baby sitter.

La pena per Vivian Spohr

La decisione sulla pena patteggiata da Vivian Spohr, riferita da Lapresse, è arrivata al termine del procedimento davanti al gip Marcella Pinna, in base all’accordo trovato tra la difesa e la Procura di Tempio, che nei mesi scorsi aveva chiuso le indagini sulla morte di Gaia Costa iscrivendo la moglie dell’ad di Lufthansa nel registro degli indagati.

La pena è di un anno di reclusione, con pena sospesa, oltre a due anni di sospensione della patente di guida.

La ricostruzione sulla morte di Gaia Costa a Porto Cervo

Gaia Costa è morta a 24 anni l’8 luglio del 2025, travolta e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali in centro a Porto Cervo.

In base alla ricostruzione della Procura, poco prima delle 13, in prossimità dell’incrocio con via della Goletta, il suv guidato da Spohr ha investito la giovane, che è morta a seguito dell’impatto. Nonostante i soccorsi immediati, per la ragazza non c’è stata niente da fare.

Dalla consulenza tecnica, stando a quanto riportato da Lapresse, sarebbe emerso che l’incidente sarebbe stato causato da una grave distrazione della conducente, che non avrebbe notato la presenza della ragazza impegnata nell’attraversamento, anche se in quel preciso istante non stava utilizzato il telefono, come invece era stato ipotizzato in un primo momento.

Gli accertamenti avevano evidenziato condizioni favorevoli alla guida, con visibilità adeguata, tempo sereno e carreggiata asciutta.

Gaia Costa, quando è stata investita, stava andando al lavoro: faceva la baby sitter in una casa vacanza di Porto Cervo.

Chi è Viviana Spohr

Vivian Spohr, moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, è un’importante manager a sua volta.

Nei giorni successivi all’investimento fatale per Gaia Costa, Vivian Spohr, tramite il suo avvocato, aveva espresso “il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente”.