Gaia Messerklinger, tra Le libere donne e Avvocato Ligas: “Ho imparato anche a perdonare”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

La prima cosa che arriva è una risata. Una risata piena, franca, gentile, quasi liberatoria. Gaia Messerklinger è dall’altra parte del telefono, in Friuli, sul set di Memoriae, la nuova serie diretta da Cosimo Alemà in cui recita accanto a Dario Aita. La giornata di riprese è stata lunga e intensa. ‘Abbiamo girato una scena molto impegnativa’, racconta. Poi aggiunge, con naturalezza: ‘Mi sono fatta un gin tonic. Così sono pronta per l’intervista’. È una confessione che scioglie immediatamente ogni distanza. Perché nella voce di Gaia Messerklinger non c’è nessuna posa, nessuna distanza tra attrice e persona. C’è piuttosto una curiosità viva, uno sguardo lucido sul proprio mestiere e una sorprendente capacità di tenere insieme profondità e ironia. L’attrice torinese, oggi tra i volti più interessanti della serialità italiana, parla con la stessa naturalezza del lavoro sul personaggio e dei momenti in cui, studiando una scena, si ritrova improvvisamente a piangere in cucina mentre il compagno rientra a casa e la trova “distrutta sotto un treno”. Il motivo è semplice, e lo dice lei stessa in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie con una chiarezza rara: recitare, per Gaia Messerklinger, è prima di tutto un modo per indagare l’essere umano. Non solo gli altri, ma anche se stessa. È una forma di esplorazione che passa attraverso lo studio, il lavoro, la disciplina. E che spesso la porta molto lontano dalla superficie glamour che si immagina quando si pensa al mestiere dell’attore. Negli ultimi mesi il suo percorso ha attraversato due progetti molto diversi tra loro. Da una parte Le libere donne su Rai 1, dove interpreta Paola, una figura complessa che vive un amore libero e quasi radicale nella sua purezza. Dall’altra Avvocato Ligas su Sky, in cui veste i panni di Patrizia: una donna forte, indipendente, avvocata, un ruolo che per Gaia Messerklinger ha anche un significato personale, perché nella vita ha davvero studiato giurisprudenza e superato l’esame di Stato. Due personaggi lontanissimi nel tempo, nello stile, nei conflitti. Eppure, legati da qualcosa di comune: l’indipendenza. Una parola che ritorna spesso nella sua voce e nella sua storia. L’indipendenza di una ragazza che a vent’anni lavorava ogni giorno sul set di CentoVetrine mentre si pagava l’università. L’indipendenza di chi ha imparato a fidarsi del lavoro più che del talento, e della determinazione più che delle etichette. Ma soprattutto l’indipendenza di chi non ha mai smesso di cercare un equilibrio tra ordine e caos. Tra il rigore austro-ungarico delle sue origini e la forza viscerale della Sicilia da cui proviene parte della sua famiglia. Tra la disciplina di chi prende appunti su ogni personaggio e la libertà quasi anarchica di un’attrice che ama definirsi, con un sorriso, “un gatto selvatico”. È da questo punto di equilibrio che nasce una conversazione sorprendentemente sincera, piena di deviazioni, risate e riflessioni. Un racconto in cui il mestiere dell’attore perde ogni aura mitologica e torna a essere quello che è davvero: un lavoro fatto di studio, dubbi, fragilità e, ogni tanto, improvvise illuminazioni. E forse è proprio questo, alla fine, il segreto della sua presenza in scena. La capacità di restare profondamente umana mentre interpreta qualcun altro.

In questo momento la si vede in tre progetti diversi: uno all’estero (La linea della palma), uno sulla televisione generalista (Le libere donne) e uno sul satellite (Avvocato Ligas). Viene quasi spontaneo chiederle se si sia guardata allo specchio e si sia domandata: “Gaia, che periodo è questo della mia carriera? A che punto sono del mio percorso?”

“In realtà sì, me lo sono chiesto. Sono una persona molto concreta: mi pongo degli obiettivi, anche quando non sono perfettamente definiti. Negli ultimi anni, però, a un certo punto ho iniziato a sentirmi pronta ad affrontare ruoli più complessi. Quando ci si trova davanti a personaggi più rilevanti cambia anche il carico di responsabilità. Ho bisogno di sentirmi pronta per affrontare un progetto: se non lo sono, non riesco a godermelo e non mi sento nel posto giusto. A un certo punto del mio percorso (che considero sempre insieme professionale e personale, perché ritengo che le due dimensioni procedano di pari passo) mi sono detta che era arrivato il momento di affrontare sfide più impegnative. Anche di assumere una responsabilità maggiore all’interno dei progetti a cui partecipo. Naturalmente un conto è guardarsi allo specchio e dirsi ‘sono pronta’, un altro è che questo venga riconosciuto anche dagli altri. Molto, però, dipende dalla consapevolezza che si ha di sé e da ciò che si riesce a trasmettere all’esterno. Devo dire che le risposte sono arrivate, e non posso negarlo. Ma questo è sempre un lavoro di squadra. Quasi dieci anni fa ho incontrato la mia attuale agente e con lei ho cambiato completamente modo di lavorare. Tutto cambia quando si è circondati da persone che credono pienamente in te. C’è poi un aspetto a cui tengo molto: in un momento della mia carriera ho incontrato una coach, Ilenia D’Avenia, che è coach ma anche attrice. Ci siamo conosciute sul set del progetto Supersex in cui interpretavo Moana Pozzi. Da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme e abbiamo trovato un linguaggio comune e un metodo che mi ha arricchito moltissimo. Sento veramente che questo mestiere mi ha fatto fare un grande salto in avanti. Tra la percezione di essere pronta e la presenza di una squadra che ha sostenuto questa convinzione, a un certo punto è arrivato anche un riconoscimento esterno. Oggi posso dire che raccolgo i frutti di quel percorso e li vivo con grande soddisfazione”.

Del resto, conosce bene questo mestiere: ha iniziato molto presto, sua madre è attrice e cantante, e sa quali siano gli alti e bassi di una professione che, di fatto, offre poca stabilità.

“Esatto. In effetti la realtà che ho vissuto da bambina era molto diversa dallo show business in cui lavoro oggi: erano circuiti e contesti completamente differenti. C’era però un elemento in comune: una grande instabilità, una forte incertezza. Proprio aver respirato quell’atmosfera mi ha tenuta lontana da questo mestiere per molti anni. Questo aspetto mi spaventava molto. È servita una grande maturità, insieme a una forte maturità, per accettarlo. A un certo punto ho deciso di guardare la situazione in faccia e dire: ‘Va bene, esiste. So che fa parte di questo lavoro’. Ho scelto di non averne più paura e di imparare a gestirla. Credo che questo sia il primo passo per costruire realmente una carriera di questo tipo”.

Spesso penso che il momento decisivo arrivi quando una persona si convince davvero: “Questo è il mio percorso”. Quando è accaduto per lei?

“È servita una dose enorme di coscienza di sé. C’è stato però un progetto che per me ha rappresentato un passaggio fondamentale: la mia prima serie da protagonista assoluta, La linea della palma. È stata un momento seminale. Mi è capitato di ascoltare un’intervista in cui si diceva che la parola ‘successo’ è un participio passato: racconta qualcosa che è già accaduto. Ecco, per me quell’esperienza è stata un successo proprio perché è accaduta. È stato un set straordinario. Ho lavorato con professionisti incredibili: il regista Fulvio Bernasconi, il direttore della fotografia Pascal Walder, gli sceneggiatori. Un’esperienza in cui non avrei potuto desiderare di più. Per il personaggio, per la squadra, per il modo in cui abbiamo lavorato. È stato un processo creativo profondamente collettivo: il set funzionava come un organismo unico, eravamo una sola entità. Quando sono tornata a casa da Lugano dove abbiamo girato quasi tutto il tempo, ho avuto la sensazione di aver compiuto qualcosa di importante nella mia vita. In futuro arriveranno altri progetti, più riusciti o meno riusciti, ma in quel momento mi sono sentita in pace con l’universo.”.

Ho visto il primo episodio perché, tramite uffici stampa, sono riuscito ad averlo. Mi è rimasto addosso: mi piacerebbe vedere il resto.

“Lo spero molto. Tengo moltissimo che questo progetto venga distribuito anche in Italia. Naturalmente lo dico per me, ma soprattutto per il lavoro della squadra: è stato sinceramente un set straordinario. Per darle un’idea: abbiamo fatto prove a tavolino e poi una settimana di prove in piedi. Ogni giorno arrivavamo sul set e provavamo la scena tra attori. Solo dopo venivano chiamati i capi reparto per assistere. Quel momento per me era pura magia, era come recitare in teatro. Facevamo una prova aperta a tutta la troupe e diverse persone, a fine lavorazione, sono venute a dirmi che quello era il momento più bello della giornata. Dicevano che sembrava di stare a teatro, a vedere degli attori che mettevano in scena uno spettacolo solo per loro. Questo dà la misura del rispetto, dell’attenzione e dell’entusiasmo che si respiravano sul set. La speranza, naturalmente, è che il progetto venga visto. Non lo dico con presunzione, ma chi lo ha già visto lo ha amato molto. Questo è un lavoro profondamente umano: quando la qualità delle persone che collaborano è alta, e quando anche le relazioni tra loro sono solide, tutto questo arriva nel racconto. Diventa parte del risultato finale”.

Inconsciamente però mi viene da pensare a un aspetto: in quel progetto sembra che lei abbia amato molto la fase di preparazione. Mi colpisce che abbia usato la parola “teatro”. È come se, dentro quell’esperienza, fosse riemerso per lei qualcosa di familiare.

“Sì, un elemento familiare sicuramente c’è. È un’osservazione interessante. Forse ha a che fare anche con la dimensione di condivisione che nasce quando si crea insieme. Si parla spesso del set come di una famiglia: è un luogo comune e non sempre corrisponde alla realtà. Non è neppure necessario che lo sia. Ma quando accade, quando si crea quella dimensione, allora succede qualcosa di speciale. È uno dei motivi per cui faccio il mio lavoro di attrice. Col tempo me ne rendo conto sempre di più: l’aspetto che mi affascina maggiormente di questo mestiere è l’indagine sull’essere umano. Attraverso il mio lavoro cerco di esplorare la natura delle persone, ed è un processo che mi appassiona molto. Quando arrivo su un set, l’aspetto che mi interessa di più è quello relazionale: la condivisione del momento creativo, il momento in cui si racconta insieme una storia. Per me è molto importante creare una coesione tra le persone che lavorano sul set. Non soltanto tra gli attori, ma tra tutte le persone coinvolte nel progetto”.

Eppure, a volte voi piemontesi avete la fama di essere un po’ più chiusi.

“Sì, ma sono una piemontese con sangue siciliano. I miei nonni erano di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, nell’entroterra siciliano. Mia nonna è ancora viva, mio nonno purtroppo è mancato, ma entrambi venivano da lì. Mia madre, per esempio, è molto scura: occhi marroni e capelli neri. Quindi quella parte della famiglia è molto presente. Spesso mi ‘tradiscono’ il cognome e anche l’aspetto. Molte persone dicono che ho un’aria un po’ austera, forse persino un po’ alto-borghese. Tra le righe quello che intendono è: ‘Sembra antipatica’. Poi però aggiungono: ‘In realtà è simpatica’. E rispondo sempre che va benissimo così: meglio sembrare antipatica e poi risultare simpatica, piuttosto che il contrario. Quindi questa impressione iniziale me la tengo volentieri. E, in fondo, mi fa anche molto sorridere”.

Ovviamente non possiamo non parlare di Paola e Patrizia, le protagoniste femminili di Le libere donne e Avvocato Ligas. Sono due donne completamente diverse tra loro. Lei le ha interpretate, studiate, vissute. Se potessero incontrarsi e parlare, che cosa si direbbero?

“Sicuramente Patrizia direbbe subito a Paola che, se avesse bisogno di una consulenza legale per la separazione da Adriano Olivetti, potrebbe contare su di lei. Tanto per iniziare. Patrizia resterebbe molto stupita da Paola. Paola è una donna sorprendente: ha un aspetto austero, molto composto (un tratto che forse condividiamo anche lei e io) ma in realtà è come un cavallo di Troia. Se si sedessero a un tavolo a bere un bicchiere di vino, penso che a un certo punto Patrizia si chiederebbe chi abbia davanti: una donna dell’alta borghesia piemontese oppure una pistolera senza macchia e senza paura che gira per l’Italia a sparare ai fascisti. Credo quindi che Patrizia sarebbe molto colpita dalla donna che si troverebbe di fronte. C’è però un terreno su cui queste due figure si incontrerebbero sicuramente: un fortissimo senso di indipendenza”.

In entrambi i casi, però, hanno a che fare con uomini non proprio semplici.

“Sì e no. Vedo, per esempio, Patrizia come una donna molto risolta. Per quanto riguarda Paola, poi, bisogna ricordare che nella realtà Paola Levi e Mario Tobino sono stati insieme per quarant’anni. Se vogliamo dirla così, alla fine Paola ha trovato il suo equilibrio. L’aspetto che mi ha colpito di più nella storia tra Paola, Mario e Margherita è però il modo in cui viene raccontato l’amore: un amore completamente libero. Paola offre il suo amore a Mario, così come Mario offre il suo a Paola. Ma quando Paola comprende che in quel momento non può essere corrisposta, non rinnega quel sentimento. Lo accetta. Anzi, è quasi come se iniziasse a provare affetto anche per Margherita, proprio perché in quel momento Margherita è la persona amata da Mario. È un amore aperto, che non esclude ma include. Ho trovato questo racconto di una bellezza e di un’elevatezza incredibili. Qui non ci sono le dinamiche meschine dei triangoli amorosi fatti di invidia o rivalità. Si parla di un amore puro, elevato, tra persone di grande statura morale. E uno degli aspetti per cui mi sento fortunata è che mi capita di interpretare personaggi intelligenti. Nella vita non è così scontato incontrare persone intelligenti, figuriamoci nelle serie televisive…”.

…in cui spesso accade proprio il contrario?

“Purtroppo, sì. La sceneggiatura è una base di partenza, poi il lavoro sul set la sviluppa. Il problema nasce quando i personaggi dicono frasi poco intelligenti senza una ragione. Nella vita succede: tutti diciamo sciocchezze. Ma se dietro una battuta non c’è un sottotesto, lo spettatore smette di crederci. Senza profondità nella scrittura, tutto diventa pretestuoso”.

Paola o Patrizia le hanno fatto scoprire qualcosa di sé? Un tratto del suo carattere o della sua personalità che prima aveva trascurato?

“Per me ogni personaggio, per il modo in cui sono abituata a lavorare sempre in coppia con la mia coach Ilenia, diventa un’occasione di scoperta. È molto importante avere un interlocutore quando preparo un personaggio. A volte mi piace scendere molto in profondità, quasi negli abissi. Senza qualcuno con cui confrontarmi forse non arriverei così lontano, perché certi abissi possono fare paura. La condivisione di quel percorso invece dà lucidità e permette di cogliere aspetti che da soli forse sfuggirebbero. Quindi sì: ogni personaggio, chi più chi meno, mi consente di scoprire qualcosa di me o di guardare parti della mia storia sotto una luce diversa. È quello che dicevo prima: la recitazione mi permette di indagare l’essere umano a trecentosessanta gradi. E quindi inevitabilmente anche me stessa”.

E che cosa ha imparato?

“Una cosa sicuramente: ho imparato a perdonare. Mettendomi dal punto di vista degli altri ho imparato a rileggere le storie, anche la mia, da prospettive diverse. Questo non significa mettere a tacere i miei bisogni o il mio punto di vista. Significa arricchirli di sfumature. E questo mi ha aiutata molto: mi ha permesso di lasciare andare molte cose”.

Non mi sembra poco.

“No, però mi fa sorridere perché adesso ne parlo in modo molto risoluto. In realtà, quando lavoro sui personaggi, accade anche altro. Posso passare ore a studiare con la mia coach, cercare il punto giusto per entrare nel personaggio e pensare: ‘Ancora non l’ho trovato’. Poi magari sto facendo tutt’altro e all’improvviso arriva una specie di illuminazione. In quel momento visualizzo il legame profondo, il nucleo della questione. E mi metto a piangere, senza controllo. Magari sto facendo qualcosa di banalissimo e all’improvviso mi ritrovo distrutta, in lacrime. Adesso ne parlo in modo quasi filosofico, ma in realtà faccio dei pianti incredibili. Però è una forma di catarsi. Poi riemergo da quell’abisso e mi sento una persona migliore”.

L’importante è che non succeda davanti agli altri: rischierebbe di sembrare dissociata, no?

“A volte accade quando sono da sola, perché per me la solitudine è un elemento necessario alla creatività. Il problema è che vivo con il mio compagno da diversi anni. Può capitare che torni a casa e mi trovi distrutta, come se mi fosse passato sopra un treno. E mi chiede: ‘Che cosa è successo?’. E rispondo: ‘Ho capito alcune cose’. Una donna distrutta che traumatizza in qualche modo anche lui. Però spero che mi ami anche per questo (ride, ndr)”.

Il titolo Le libere donne è molto bello. Quelle donne, in un certo senso, sono libere anche dentro una situazione che apparentemente non lo permette. Per lei, invece, quando è stata la prima volta in cui ha avuto la percezione di essere una donna libera?

“Ci sono stati diversi momenti nella mia vita in cui ho provato quella sensazione. Uno molto recente risale a pochi mesi fa. Ero a Lugano, dove stavamo girando la serie. Avevo un giorno libero e sono uscita a passeggiare per la città. Ero in un luogo che non era il mio, stavo lavorando a un progetto da protagonista che desideravo molto e mi sentivo benissimo. Non fumo, ma quel giorno ho comprato un pacchetto di sigarette. Ho pensato che quel momento meritasse di essere celebrato con una sigaretta. Ho fatto due tiri e poi l’ho buttata. In quell’istante mi sono fermata e mi sono detta: ‘Ricordati questo momento’. Era un momento di grande felicità e appagamento. Per me la libertà è proprio questo: sentirmi felice e appagata nella mia vita, nel lavoro e nelle relazioni”.

E andando ancora più indietro?

“Da bambina ho sempre sognato di viaggiare. Avevo un’immagine molto precisa: fare un fagottino con le mie cose e partire. La prima volta in cui è stato possibile farlo è arrivata al primo anno di università, quando sono partita da sola per Londra. Avevo un sogno molto anni Novanta: fare un’esperienza lì. Sono partita, ho preso una stanza dove ho vissuto per un paio di mesi e mi sono cercata un lavoro. Giravo per Londra con le cartine geografiche, perché allora non esisteva la tecnologia di oggi. Non c’era Google Maps. Andavo in giro a lasciare curriculum e spesso sbagliavo autobus, perché dovevo ancora orientarmi nella città. Londra però è incredibile: se qualcuno ti vedeva con una cartina in mano, si fermava e chiedeva dove dovevi andare. A volte mi accompagnavano, altre volte mi suggerivano posti dove lasciare il curriculum o mi invitavano a uscire la sera. È stata una sensazione di libertà totale. E a un certo punto ho realizzato una cosa: lì potevo essere una persona diversa. Potevo provare a cambiare alcuni aspetti del mio modo di stare nel mondo e vedere che effetto mi faceva. Questa possibilità mi ha dato una libertà indescrivibile”.

Un’altra vita, in pratica.

“Un’altra vita, un’altra lingua e quindi anche un modo diverso di esprimermi, molto meno ricco rispetto a quello a cui ero abituata. Però anche questo, in fondo, è stato uno stimolo incredibile. Per molto tempo ho convissuto con un senso generale di inadeguatezza. È una sensazione che ha caratterizzato molti anni della mia vita: mi sono sempre sentita molto inadeguata. È una condizione diversa dall’insicurezza. In realtà sono sempre stata abbastanza sicura di me, ma non mi sentivo a mio agio nelle situazioni. Facevo fatica a creare relazioni. Sa quella bellezza delle relazioni fatte di chiacchiere, di racconti condivisi anche con una certa leggerezza, quasi con un po’ di superficialità? Ecco, ho sempre avuto la sensazione che quella dimensione non mi appartenesse. È stato a lungo un piccolo cruccio. A Londra invece è stata la prima volta in cui mi sono detta: voglio provare a non sentirmi più così. Voglio provare a vivere con più leggerezza, con una gioia più immediata per le piccole cose, meno filtrata. È stato un momento in cui mi sono messa molto alla prova. Ed è stato bellissimo”.

Patrizia, invece, è un avvocato: sembra quasi che la vita volesse dirle qualcosa.

“Sì, in effetti in un certo senso è proprio così. Ho studiato Legge e ho anche sostenuto l’esame di Stato: quindi, tecnicamente, il titolo di avvocato ce l’ho anche nella vita. Quando mi capita di interpretare ruoli come quello di Patrizia ho la sensazione che si chiuda un cerchio. Per molto tempo ho avuto l’impressione di essere divisa tra due strade: da una parte la carriera artistica, su cui poi ho deciso di investire completamente (anche se, tra virgolette, più tardi rispetto ad altri) e dall’altra la carriera accademica. Tra l’altro la mia esperienza universitaria è stata molto positiva. Non lo dico con superbia, ma è stato un percorso fortunato e molto stimolante. Per anni mi sono chiesta dove mi avrebbero portato queste due direzioni così diverse tra loro. Sentivo che entrambe mi rappresentavano, ma non riuscivo a capire quando e come si sarebbero incontrate. Ecco, in un certo senso Patrizia rappresenta proprio quella sintesi. È come se guardassi indietro alla ragazza di venticinque anni che si faceva mille domande e le sorridessi dicendole: ‘Vedi? Alla fine, tutto torna’”.

Che cosa la affascinava della giurisprudenza?

“Ho scelto quel percorso perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia. A livello proprio concettuale: l’idea di giustizia mi ha sempre affascinata molto. Sono una persona molto empatica, quindi le ingiustizie, sia nei miei confronti sia nei confronti degli altri, mi hanno sempre colpita profondamente. E forse c’era anche il desiderio che quel tipo di studi mi aiutasse a trovare un ordine nel mondo e nella vita”.

Peccato che la recitazione abbia portato anche una certa dose di caos.

“Però, in fondo, il caos c’era già. Ho semplicemente pensato: tanto vale provare a dargli una forma. Vedo molto la mia vita proprio in questo binomio: ordine e caos. E ammetto che mi piace molto”.

Se ci pensa, in fondo recitazione e giurisprudenza hanno qualcosa in comune. Entrambe hanno una dimensione di “messa in scena”.

“In parte è vero. Però siamo un po’ abituati a immaginare l’avvocato sulla base dei legal drama americani, quindi con un’immagine un po’ falsata. Quello che dice succede soprattutto nel diritto penale, perché lì esistono udienze in cui la discussione è centrale e la dialettica dell’avvocato diventa uno strumento fondamentale. Nel processo civile o amministrativo questa dimensione è molto meno presente. Tutto è molto più legato agli atti scritti e alle procedure. Nel penale, invece, ci sono momenti in cui il convincimento del giudice si forma non solo sui documenti ma anche sulla capacità dell’avvocato di argomentare e di utilizzare la dialettica. In quei casi sì: esiste un elemento creativo nella costruzione del discorso e nella capacità di convincere. Tra l’altro nella serie Avvocato Ligas c’è una scena in cui vediamo finalmente Patrizia in tribunale a svolgere la sua professione. È stata una scena molto divertente da girare e non vedo l’ora che venga trasmessa. È anche il momento in cui le due anime di cui parlavamo prima si incontrano: la mia formazione giuridica e il lavoro di attrice. È una sorta di arringa con un certo pathos, ed è stato bello interpretarla”.

Come si fa a lasciare andare un personaggio?

“Prima di tutto bisogna dire che non tutti i personaggi hanno lo stesso impatto emotivo. Per esempio, Moana è stato un personaggio difficilissimo da lasciare. Per l’intensità del vissuto, sono stata molto triste per diversi giorni dopo la fine delle riprese. Un’altra forte scossa emotiva l’ho avuta quando ho finito di girare La linea della palma. Dovevo salutare Anna, il personaggio protagonista. Per una settimana mi sono sentita completamente vuota. Avevo la sensazione di non avere più nulla da dare emotivamente come interprete. In quei giorni mi sono arrivati anche alcuni provini e mi sentivo quasi incapace di affrontarli. Ero in una specie di stato catatonico. Eppure, vivo anche bene quella fase: è una tristezza bella. Perché per un periodo della propria vita, più o meno lungo ma comunque intenso, si accompagna l’esistenza di un’altra persona. Ci si mette al servizio di quel personaggio, lo si incarna. È un po’ come salutare qualcuno che si è amato. C’è una malinconia che fa parte del processo. E devo dire che quella malinconia ha anche un certo fascino”.

E che cosa succede quando quel personaggio ritorna dopo anni, magari per una seconda o terza stagione, visto che quelle di Avvocato Ligas sono state già annunciate?

“Sono una secchiona. Quando lavoro su un personaggio prendo moltissimi appunti, fortunatamente. Anche perché spesso tra il momento in cui si gira e quello della messa in onda può passare un anno, a volte anche due. Così poi ti ritrovi alle conferenze stampa e ti fanno domande sul personaggio e pensi: ‘Ma davvero? Ma chi era?’. Capita quasi di non ricordarlo più. Per questo ho questi quaderni pieni di pagine scritte. In un certo senso conservo tutta la memoria del personaggio: gli agganci emotivi, il percorso che faccio, tutte le tappe del lavoro. Tendenzialmente metto tutto per iscritto. È una risorsa enorme, perché quando torni su quel personaggio hai sempre un punto di partenza. Certo, più tempo passa più diventa difficile recuperare tutto, ma almeno hai un riferimento visivo da cui puoi sempre ripartire”.

Ma i suoi appunti sono ordinati oppure fanno parte anche loro del regno del caos? Nel senso: scrive una frase che rilegge tre anni dopo e pensa “Che cosa volevo dire?”.

“No, sono iper ordinati. Ho una calligrafia molto precisa e le persone spesso si stupiscono quando vedono come scrivo: la mia è una grafia ordinata. Poi magari faccio mille frecce, schemi, collegamenti… ma alla fine riesco sempre a orientarmi. Posso dirlo senza problemi: io mi capisco. Anche perché ho passato cinque anni della mia vita a prendere appunti all’università. È una cosa che so fare bene. Appunti e schemi mi vengono molto naturali. Ho capito che è un’altra competenza della mia ‘vita parallela’ che sono riuscita a portare anche nel lavoro di attrice”.

Le conferenze stampa sono quasi un processo dove voi attori siete gli imputati. Qual è la domanda che le dà più fastidio quando gliela fanno?

“Lo dico molto chiaramente: quando lavori con un attore famoso e ti chiedono ‘com’è stato lavorare con lui?’. È una domanda che mi fa sempre un po’ cadere le braccia. Mi viene spontaneo pensare: ma a lui la fanno la stessa domanda su di me? Non perché voglia dimostrare qualcosa, ma perché spesso dietro quella domanda si percepisce un sottotesto legato all’immagine del ‘sex symbol’. Come se il vero sottotesto fosse: ‘Quanto sei stata fortunata a lavorare con lui? A baciarlo?’. Ma stiamo lavorando, ricorderei: sarei felicissima di parlare della relazione professionale che si crea tra due attori, del lavoro che si fa insieme per costruire i personaggi, della dinamica che nasce tra due persone che condividono una scena. Spesso invece l’attenzione scivola sempre nello stesso luogo comune: ‘Quanto sei fortunata perché hai baciato Luca Argentero, Alessandro Borghi, Lino Guanciale…’. E allora viene da chiedersi: di che cosa stiamo parlando? La fortuna, semmai, è lavorare con professionisti e con persone di grande qualità. È questo che fa la differenza tra un set positivo e uno negativo. Quando devi costruire una storia d’amore sullo schermo con un partner, è fondamentale poter lavorare con libertà, comunicazione e serenità. Quando davanti a te trovi non solo un grande attore ma anche una grande persona, allora puoi lavorare bene”.

Tornando alla sua dimensione di attrice ma anche di persona: quello dell’attore è un mestiere strano visto dall’esterno. Si entra continuamente nei panni di qualcun altro. Non ha mai avuto la sensazione, in tutto questo, di smarrire Gaia?

“No, non mi è mai successo. Sono una persona molto strutturata e credo di esserlo sempre stata. Probabilmente con l’età questo tratto si rafforza, ma mi appartiene da tempo. Non perdo mai di vista chi sono e non sento neppure il bisogno di farlo per lavorare bene. A volte esiste questa sorta di leggenda dell’attore che si smarrisce nel personaggio, ma non è il mio modo di lavorare. Anzi, crescendo ho notato un cambiamento. Da ragazza adoravo quando un progetto mi portava lontano da casa: non vedevo l’ora di partire, di cambiare luogo, di scoprire realtà nuove. Oggi invece apprezzo molto anche i lavori che mi permettono di mantenere una routine. Sono sempre stata una persona senza radici, quasi nomade. Mi piace definirmi un ‘gatto selvatico’, perché in fondo lo sono ancora. Negli ultimi anni però mi sono radicata molto nella città in cui vivo, sicuramente anche grazie alla relazione che ho costruito, ma anche perché ho creato una routine che mi rappresenta in pieno. E questo mi fa stare molto bene. Amo il mio lavoro, ma quando riesco a trovare una dimensione in cui parto, lavoro e poi torno alla mia vita quotidiana, alle mie relazioni, mi sento molto in equilibrio. Per me ‘casa’ coincide soprattutto con le relazioni: la relazione sentimentale, gli amici, quella sorta di famiglia che si costruisce nel tempo. Sono molto felice della famiglia che ho costruito”.

Lei ha parlato di questa dimensione quasi nomade, da “gatto selvatico”, ma anche di radici diverse. Si è mai sentita la sintesi di tante storie familiari?

“Sì, sicuramente. In fondo è sempre la stessa dicotomia di cui parlavo prima: ordine e caos, Austria e Sicilia. Sono due polarità molto forti: molti aspetti della mia personalità nascano proprio da questa combinazione”.

Le è mai venuta voglia di approfondire le sue origini, di andare a cercare le storie della sua famiglia?

“Sì, in realtà la storia della mia famiglia la conosco abbastanza bene. Negli anni ho avuto modo di esplorarla. Soprattutto quando è mancato mio nonno materno, quello siciliano, ho sentito molto forte quel richiamo. È una sensazione che avverto sempre di più: un richiamo molto viscerale, molto ‘di pancia’, molto legato alla terra e al sangue. È curioso perché, dal punto di vista esteriore, sembro molto più austro-ungarica che siciliana. Però dentro di me sento sempre più forte quella vibrazione più terrena, più istintiva”.

Se pensa al suo albero genealogico, a chi sente di assomigliare di più caratterialmente?

“Bella domanda. Forse, con un pizzico di presunzione, direi di aver trovato un equilibrio abbastanza personale: è un tratto che mi distingue un po’ nella mia famiglia. Però crescendo mi accorgo di aver preso molto da mia madre. C’è una caratteristica che le persone mi riconoscono spesso e che probabilmente apprezzano: mi entusiasmo per le piccole cose, e non per modo di dire. Questa capacità di godere delle piccole cose la vedo molto in lei. Mia madre ha un entusiasmo genuino per aspetti minuscoli della vita, quasi uno stupore infantile. E la capacità di conservare la gioia e lo stupore dell’infanzia è qualcosa che trovo bellissimo e commovente. Ritrovare questa caratteristica anche in me mi rende molto felice”.

Che bambina era Gaia?

“Ho una memoria molto corta, quindi ho ricordi abbastanza vaghi. Molto di quello che so su di me da bambina deriva dai racconti della mia famiglia o dai filmati che ho visto. Quando mi rivedo da piccola provo molta tenerezza: vedo proprio un esserino molto puro, molto dolce. Una bambina buona, quasi una caramella. La mia famiglia mi ha sempre detto che ero molto tranquilla. E soprattutto, dettaglio fondamentale, li facevo dormire”.

Quella dolcezza è rimasta anche nella giovane attrice che si presentava sul set di CentoVetrine?

“Sì, non sono mai cambiata. Una cosa di cui ultimamente vado abbastanza fiera è che, in generale, le persone mi vogliono bene. Il lavoro è lavoro, quindi non cerco l’approvazione degli altri. Sono una persona educata e solare, ma quando emergono problemi non mi tiro indietro dal segnalarli. Credo però molto nella dolcezza e nella gentilezza. Non penso di dover affermare la mia personalità attraverso l’aggressività o l’egocentrismo. Preferisco altri modi e sono felice dei miei modi. Se vengono apprezzati, bene; altrimenti pazienza. Penso di essere una persona che porta positività e sorriso, anche sul lavoro. È semplicemente il mio modo di stare al mondo. CentoVetrine è stata un’esperienza incredibile. Oltre ad avermi formato professionalmente, mi ha permesso a vent’anni di essere completamente indipendente dal punto di vista economico. Mi sono pagata l’università, i viaggi, tutto. Per me l’indipendenza è sempre stata una priorità. Andavo sul set felicissima ogni giorno. Per me il senso del lavoro è proprio questo: lavorare con il sorriso e con il desiderio di fare bene. La gavetta è fondamentale e sono grata di averla fatta. Non sono una persona che arriva impreparata: ho bisogno di sentirmi pronta. E da qualche parte bisogna pur iniziare. In quel periodo lavoravo tutti i giorni, con moltissime scene da girare: è stato un allenamento incredibile. Mi ha dato flessibilità, capacità di adattamento e soprattutto mestiere. Mi ha dato le basi”.

Guardando indietro al suo percorso, tra determinazione, talento e fortuna, quale elemento ha pesato di più?

“Sicuramente la determinazione. E aggiungerei il lavoro. Lavoro molto su ciò che faccio, non mi improvviso. Mi metto sempre in discussione e penso che questo sia il mio pregio principale. La fortuna serve sempre, naturalmente, ma per me la risposta resta il lavoro”.

E il talento?

“Non penso spetti a me dirlo. Non soffro della sindrome dell’impostore: penso di essere brava nel mio lavoro. Però il talento che riconosco in me è soprattutto la capacità di lavorare molto. Sono una grande lavoratrice”.

Le è mai pesato il canone estetico? Il fatto di dover dimostrare di non essere solo bella ma anche brava?

“In realtà no. Non ho mai avuto la sensazione di essere scelta per un ruolo soltanto per la mia bellezza. Anzi, mi è capitato il contrario: sentirmi dire che ero ‘troppo bella’ per un determinato ruolo. Ed è un’affermazione che lascia un po’ perplessi, perché sembra quasi che la bellezza tolga credibilità o profondità a un personaggio. Altre volte accade l’opposto: ti dicono che per un ruolo serve una donna bellissima e allora devi presentarti al provino con trucco, piega e tacchi, senza che ci sia una vera ragione. Quando si parla di bellezza esiste sempre una certa ambiguità… Non mi sono mai sentita definita dal mio aspetto. A volte però sono gli altri a farlo. E allora viene spontaneo ricordare che sono un’interprete: ciò che dovrebbe contare è l’interpretazione. Tra l’altro oggi esistono strumenti incredibili per trasformarsi anche fisicamente: in Supersex avevo una quarta di seno, mentre nella vita reale a malapena una seconda. Spesso, quindi, il problema non è l’aspetto dell’attore, ma la mancanza di immaginazione di chi guarda. Il limite non è nostro. È nello sguardo di chi ti guarda”.

A proposito di giudizio, qual è stato il complimento più bello che ha ricevuto dagli altri?

“Uno dei complimenti più belli me lo ha fatto la mia migliore amica. Ci conosciamo dalle medie e, quindi, da una vita. Me lo ha detto un paio d’anni fa e le ho risposto: ‘Ma potevi dirmelo prima’ (ride, ndr)”.

Ovvero?

“Mi ha detto che la qualità più bella che vede in me è la capacità di mettere gli altri a proprio agio, di farli sentire accolti. È una frase che mi ha colpito molto. Ripensando alla mia storia, a quel senso di inadeguatezza che ho provato per tanto tempo e che ogni tanto riaffiora ancora, sapere che riesco invece a far sentire gli altri adeguati mi ha fatto stare bene”.