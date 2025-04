Gaia Padovan giornalista Mediaset torna al lavoro dopo il tumore al seno, l'annuncio: "Chemioterapia finita"

Gaia Padovan, volto Mediaset, torna al lavoro dopo una lunga “apnea”, come lei stessa l’ha definita. La giornalista 45enne, da nove mesi, lotta contro un tumore al seno. Tramite il suo profilo Instagram ha annunciato che la sua vita è “quasi tornata alla normalità”, sottolineando però che il percorso terapeutico che dovrà seguire rimane impegnativo.

Gaia Padovan: la lotta contro il tumore e la promozione a Mediaset

“Con questo scatto inauguro la fine di una lunga apnea! Si festeggia il rientro al lavoro e ad una quasi normalità anche se il percorso terapeutico è ancora impegnativo ma molto più gestibile”. Così la giornalista sui suoi profili social.

Padovan ha poi ringraziato tutti coloro che in questi mesi le hanno dato sostegno e Mediaset che l’ha promossa: “Ringrazio l’azienda per la quale ho il privilegio di lavorare: dopo 9 mesi di malattia mi ha premiata promuovendomi a caposervizio. Un bellissimo bentornata! Quando si è supportati bisogna essere consapevoli e riconoscenti, non è per nulla scontato”.

Fonte foto: Facebook di Gaia Padovan Gaia Padovan

Padovan: “Mi sento come Wonder Woman”

Il volto Mediaset ha anche rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, raccontando come ha vissuto gli ultimi nove mesi, segnati dalla chemio e dalla radioterapia. Si è presa una pausa di sole quattro settimane.

“Sarei dovuta restare ancora un po’ a casa, ma ho voluto anticipare i tempi, perché volevo tornare al mio lavoro e alla mia vita. Mi sento come Wonder Woman… sdraiata (ride), nel senso che mi sento piena di energia e di voglia di fare, ma il mio corpo si stanca prima”.

La giornalista ha aggiunto che ora sta seguendo due terapie, vale a dire l’ormonoterapia e una nuova cura con inibitori che in Italia è arrivata di recente. Trattasi di una sorta di chemio in pastiglia, che va assunta due volte al giorno.

Il volto Mediaset ha spiegato che per sei mesi si è sottoposta a chemioterapia una volta a settimana e per un mese e mezzo a radioterapia tutti i giorni. “Insomma, mi hanno letteralmente bombardata“, ha chiosato senza perdere il sorriso.

La guarigione e il pericolo di una recidiva

Quando le è stato chiesto se può definirsi guarita, ha risposto dicendo che servono cinque anni per essere totalmente fuori pericolo, perché prima c’è il pericolo di imbattersi in una recidiva.

“Ma è come un terno al lotto – ha raccontato – merito di un mix di fortuna, genetica, ormoni. Ora le tac sono negative. Insomma incrocio le dita e intanto vivo come se fosse tutto a posto. E infatti ho deciso di tornare a lavorare: avevo bisogno di normalità“.

Al lavoro è rientrata il 20 marzo. Mediaset l’ha promossa a caposervizio. “Una bellissima sorpresa – commenta Padovan – Dopo appena una settimana dal rientro, è arrivata la nomina di caposervizio. Ho iniziato a ricevere vari messaggi di congratulazioni dai colleghi, io non capivo cosa stesse succedendo e loro mi hanno detto “guarda la casella di posta”. Nell’elenco delle promozioni, c’era il mio nome”.