Gaia Pagliuca morta dopo l'estrazione di un dente per l'anestesia fatale, gli effetti collaterali e i rischi

Gaia Pagliuca, 23 anni, è morta il 29 settembre 2024 dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. A causarle l’arresto cardiaco fatale sarebbe stata l’anestesia fatta per estrarre un dente del giudizio in uno studio dentistico. Per il decesso della ragazza, tre dentisti sono accusati di omicidio colposo.

La morte di Gaia Pagliuca dopo l’anestesia

Il 26 settembre 2024 Gaia Pagliuca era andata in uno studio dentistico per trattare delle carie e durante la seduta era stata presa la decisione di estrarle un dente del giudizio, come era già avvenuto tre settimane prima.

La paziente era stata sottoposta a una prima sedazione con 4 fiale di “mepicavaina senza adrenalina”, ma continuava a sentire dolore.

ANSA

Ambulanza

La dentista che la stava operando aveva così deciso di somministrarle una seconda anestesia con un anestetico intralegamentoso con adrenalina.

Dopo l’estrazione del dente del giudizio, Gaia si era sentita male ed era andata in arresto cardiaco. Inutile il tentativo di massaggio cardiaco, il cuore della ragazza aveva ripreso a battere solo in ospedale dopo la somministrazione di un farmaco per contrastare quella che l’autopsia confermerebbe essere una reazione al mix di farmaci.

Dopo tre giorni in terapia intensiva, la 23enne è però morta.

L’indagine sulla morte di Gaia Pagliuca

Per la morte della ragazza, con l’accusa di omicidio colposo, sono indagati tre dentisti: il padre e le due figlie.

La consulenza, che la procura della Repubblica di Perugia ha affidato al medico legale Sergio Scalise Pantuso, ha stabilito che la causa della morte è da attribuirsi a una una tossicità sistemica da anestetico locale.

In base alla relazione del medico legale, sarebbero state riscontrate diverse le anomalie nello studio dentistico per esempio mancava la cartella clinica, non c’erano esami radiologici preliminari e non c’era neanche il consenso informato firmato.

Ci sono dubbi anche sul mancato utilizzo del defibrillatore, pur essendo presente.

Il difensore dei tre indagati, l’avvocato Luca Maori, ritiene invece che si sia trattato di un evento imprevedibile a fronte di allergie ai farmaci non note e alla somministrazione di dosi comunque contenute.

Quali sono gli effetti colleterali dell’anestesia

L’anestesia generale viene fatta generalmente per eseguire interventi di lunga durata o molto dolorosi. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, al paziente vengono somministrati dei farmaci, chiamati anestetici generali, che provocano un sonno artificiale talmente profondo che permette di affrontare qualsiasi intervento chirurgico senza avvertire alcun dolore, senza muoversi, né ricordare nulla di quanto accaduto.

La persona sottoposta ad anestesia deve essere collegata a una macchina che gli permetta di respirare e l’anestesista deve sorvegliare le funzioni vitali del paziente durante tutta la durata dell’anestesia generale.

Gli anestetici presentano alcuni effetti collaterali indesiderati piuttosto comuni che si manifestano subito dopo l’intervento e hanno una durata limitata. Si possono avere nausea e vomito, brividi e freddo, stato confusionale e perdita di memoria, disturbi alla vescica con difficoltà a urinare, vertigini, lividi, arrossamento e dolore, nella zona di inserimento della cannula o dove sono stati iniettati i farmaci.

Per interventi più brevi può essere fatta l’anestesia locale con un mix variabile di farmaci. In questo caso il paziente è vigile ma ciò non significa che non possa incorrere in effetti collaterali legati alla reazione del corpo alle sostanze iniettate per poter operare sull’area da trattare senza che si senta dolore.

Quali sono i rischi di un’anestesia

L’anestesia generale non è esente da rischi e complicazioni, anche se i casi sono molto rari. Per esempio si possono verificare gravi reazioni allergiche, risveglio durante l’intervento e danni agli occhi.

In un caso su centomila l’anestesia può provocare la morte del paziente. Il rischio di gravi complicazioni aumenta in caso di interventi complessi o con carattere d’urgenza, in presenza di malattie concomitanti, nei fumatori e nelle persone in sovrappeso.

In caso di anestesia locale si possono correre rischi gravi quali reazioni allergiche, convulsioni o arresto cardiaco, ma sono rarissimi.