Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La mezzofondista italiana Gaia Sabbatini ha raccontato di essere stata seguita e pedinata durante i suoi allenamenti, sia a Roma, sia a Birmingham, in Inghilterra. In tutti i casi si sarebbe trattato di uomini in bicicletta che modificavano la loro andatura e le loro pause per seguirla a distanza. Tutti gli episodi sono avvenuti in pieno giorno, alla presenza di molte persone.

Il racconto di Gaia Sabbatini

L’atleta italiana Gaia Sabbatini ha raccontato, prima sui propri profili social, molto seguiti, e poi in un’intervista a Il Giornale, alcuni episodi in cui degli uomini l’avrebbero pedinata durante gli allenamenti. Gli episodi sarebbero avvenuti a Roma, sul Lungotevere, e a Birmingham, in Inghilterra, lungo un canale.

“Purtroppo mi sono ritrovata più volte a essere seguita da persone in bici, sono esperienze che traumatizzano. Erano uomini che mi stavano dietro: io mi fermavo e loro pure, io cambiavo direzione e loro pure” ha raccontato nell’intervista al quotidiano la azzurra.

“È assurdo che questi episodi siano successi in pieno giorno, la prima volta mi è successa a mezzogiorno ed era pieno di runner. Secondo me c’è del disagio, noto che a queste persone non importa nulla delle conseguenze” ha poi proseguito.

Le conseguenze del pedinamento

Gli episodi, che si sono verificati in periodi diversi, hanno cambiato il modo in cui Sabbatini, che ha 27 anni, si allena: “Dopo queste esperienze non sono più tranquilla. Adesso, ahimè, mi allarmo subito e prendo più precauzioni” ha spiegato a Il Giornale.

“Quando vedo una persona dietro di me, la vedo per più tempo, faccio dei veri test. Se vedo poca gente in un posto lo cambio, spengo l’auricolare così sento i passi se qualcuno si avvicina: sono sempre sul piede di guerra” ha spiegato l’atleta azzurra.

Chi è Gaia Sabbatini

Sabbatini è una mezzofondista della nazionale italiana di atletica e delle Fiamme Azzurre, il corpo di atleti della polizia penitenziaria. Il mezzofondo è una disciplina dell’atletica leggera che include la corsa tra gli 800 metri e i 10 chilometri. Sabbatini è specializzata nel cosiddetto mezzofondo veloce, tra gli 800 e i 1.500 metri.

Nella sua carriera ha vinto un oro al campionato europeo U23 del 2021, nel 1.500 metri, e due ore nella staffetta mista ai campionati europei di corsa campestre, nel 2022 e nel 2025. Ha anche partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (che si sono svolte nel 2021 a causa della pandemia da Covid-19), arrivando alla semifinale del 1.500 metri.