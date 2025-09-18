Gaja Masciale al cinema con il film Duse tra fragilità e forza: "L’unico potere che abbiamo è la nostra voce"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una scena in Duse, il nuovo film di Pietro Marcello presentato in concorso alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia, in sala dal 18 settembre, in cui una giovane attrice si trova davanti a un monumento vivente della scena: Eleonora Duse. La ragazza è Cecilia Rinaldi, un personaggio inventato, ma che potrebbe racchiudere in sé mille attrici reali. E a interpretarla è Gaja Masciale, classe 2001, una delle presenze più intense viste quest’anno sul red carpet veneziano. Formazione teatrale alla Silvio d’Amico, esordio da giovanissima in Sul più bello, passaggi sempre più maturi in cinema, in serie come Stucky e nel biopic Champagne, Gaja Masciale arriva a Duse con alle spalle già un pubblico che la riconosce e una serie di ruoli che l’hanno messa alla prova. Ma è proprio in questo film – tra i costumi di inizio Novecento, il linguaggio alto e il confronto diretto con Valeria Bruni Tedeschi – che il suo talento esplode in tutta la sua consapevolezza. In questa intervista a cuore aperto, riflette con lucidità, gratitudine e senza alcuna posa su cosa significhi oggi fare l’attrice. Parla di determinazione, di fragilità, di protezione. Del mestiere come sfida quotidiana, come scelta politica e umana. Del bisogno di restare fedeli a sé stessi, anche quando sarebbe più facile lasciarsi travolgere.

Chi è per lei Cecilia Rinaldi?

“Cecilia Rinaldi è la prima attrice di compagnia che si ritrova a confrontarsi, o forse sarebbe meglio dire a scontrarsi, con Eleonora Duse. È un personaggio estremamente coraggioso, uno dei più coraggiosi che io abbia mai interpretato. Perché non è facile trovarsi di fronte a una donna come la Duse e avere la forza di dire: ‘questo non mi torna, questa battuta non mi viene, c’è qualcosa che non va’. Cecilia è un’attrice che vive un blocco scenico, cosa che succede molto più spesso di quanto si immagini. E lei ha il coraggio di metterlo sul tavolo, di affrontarlo e di dire la propria. Attraverso questo atto ribelle vive un momento di rivelazione personale e artistica. Grazie all’intervento della Duse – interpretata da Valeria Bruni Tedeschi – Cecilia accede a una zona quasi inconscia, dove le emozioni parlano da sole, dove l’arte smette di essere forma e diventa verità. E credo che ogni artista, almeno una volta nella vita, desideri vivere un momento simile.

Si è ritrovata in quel confronto anche lei, sul set, con Valeria Bruni Tedeschi?

“Assolutamente sì. Quella scena è stata una vera e propria matrioska. Io interpretavo Cecilia che si trovava a sua volta a interpretare un ruolo e ad affrontare un mostro sacro del teatro. Quindi, il parallelismo tra me e il personaggio era inevitabile. E trovarsi faccia a faccia con Valeria è stato un insegnamento gigantesco. Se non fai uscire la tua voce, rischi di essere fagocitata dalla sua presenza. È talmente potente che ti mangia. Hai solo due scelte: o soccombi, o trovi la forza dentro di te per affrontare la scena. E questo lo dico non solo come attrice, ma anche come persona. La scena era estremamente vera, intensa, viva. Non era solo recitazione, era un confronto reale tra due forze che si misuravano. E in quel momento, dovevi essere presente al cento per cento, non c’era spazio per il compromesso”.

Che sensazione le ha dato interpretare un’attrice teatrale, lei che viene dal teatro?

“È stato molto immediato, molto naturale. Venendo dal teatro, mi sono sentita fin da subito a mio agio. Conoscevo bene i luoghi, le dinamiche, il linguaggio. Le quinte, il palcoscenico, gli spazi. Abbiamo girato in teatri dove avevo già lavorato in passato, e questo ha aggiunto un livello ulteriore di intensità. Mi sembrava di tornare a casa, ma in un contesto completamente diverso. Una casa che però, questa volta, era abitata da ospiti illustri. Per farti capire: è come se tu fossi a casa tua, e dovessi preparare una cena per Eleonora Duse. Cioè, una cosa immensa. Ero in un ambiente che conoscevo, ma con delle responsabilità nuove, con dei costumi incredibili, con una produzione gigantesca. Ed è stato proprio bello poter far coincidere il mio mondo con quello del film”.

Ha mai sentito il peso del personaggio che interpretavi, anche se Cecilia non è realmente esistita?

“Sì e no. Il fatto che non fosse un personaggio realmente esistito mi ha liberata da alcune responsabilità specifiche, come il dover restituire fedelmente una figura storica. Ma proprio perché poteva rappresentare tante attrici realmente esistite, ho sentito un’enorme responsabilità. Dovevo restituire una funzione, una figura simbolica. La scena dello scontro tra Cecilia e la Duse è uno dei momenti centrali del film, un momento altissimo anche dal punto di vista narrativo. È lì che si racconta cosa significa davvero recitare. Ed è anche un passaggio di testimone, una rivelazione. Questo peso l’ho sentito, ma ho cercato di trasformarlo in un motore, in una spinta. Perché se mi fossi lasciata prendere dalla paura mi sarei bloccata. Invece ho scelto di affidarmi completamente all’intuito di Valeria, al suo talento, e a quello di Pietro. Mi sono fatta portare, ciecamente. E così ho trovato la libertà”.

Gaja Masciale durante le riprese di Duse

Ci sono tratti di Cecilia che ritrova in lei, nel suo carattere?

“Sicuramente. A parte la scelta di fare lo stesso mestiere, che già comporta un certo stile di vita: il senso di vagabondaggio continuo, di essere sempre un po’ senza casa – non solo in senso fisico, ma anche emotivo, mentale. Sei spesso in viaggio, spesso tra sconosciuti, devi sempre capire di chi fidarti. Ma il tratto più forte che mi accomuna a Cecilia è la determinazione. Una determinazione furente, direi. Quel fuoco che brucia dentro Cecilia, brucia anche dentro di me. È una forza che ci muove, ci spinge a non arrenderci, a dire la nostra, anche quando sarebbe più facile abbozzare”.

Com’è cambiato nel tempo il suo modo di vivere il lavoro?

“È cambiato molto. Sicuramente è maturato. Oggi riesco a combinare meglio la parte istintiva con quella razionale. C’è sempre una fase in cui raccolgo più informazioni possibili – storiche, documentarie – soprattutto per un film ambientato nei primi del Novecento come questo. Poi però c’è un momento in cui devi fidarti del tuo istinto. Quando sei giovane ti affidi solo all’istinto, ma non hai consapevolezza, hai pochi strumenti. Ora sento di avere più consapevolezza, anche se ovviamente la strada è ancora lunga. Ma oggi posso dire che il mio approccio è più equilibrato, più solido”.

Come vive il fatto che il suo volto sia ormai familiare al grande pubblico?

“Mi sorprende sempre moltissimo. È un aspetto a cui non penso mai, me ne rendo conto solo in occasioni particolari, come sul red carpet a Venezia, quando sentivo la gente chiamarmi per nome, oppure quando mi chiedono un autografo. Mi chiedo: ‘Ma come fanno a sapere chi sono?’. Tendo a delegare sempre tutto al caso: penso che abbiano visto la programmazione, che siano fortunati. Questo mi aiuta a tenermi distante da quel tipo di pensiero. Non è il mio obiettivo e non voglio che lo diventi. Il successo non è mai stata la mia priorità”.

Come si protegge da un mondo che spinge tanto sull’apparenza?

“Mi proteggo restando radicata nelle abitudini quotidiane della mia vita. Coltivo gli affetti più veri, più rari. Li custodisco gelosamente. La mia giornata è fatta di persone che mi ricordano davvero chi sono. È un attimo perdere la bussola. Il teatro per me è una forma di protezione enorme: è faticoso, molto più del cinema. Ti costringe ad abbandonare ogni comfort, anche quello materiale. Ma proprio questa fatica quotidiana è un atto di protezione. Mi tiene ancorata a terra”.

Le sue aspettative iniziali sul mestiere di attrice sono state rispettate?

“Bella domanda. Non sempre. A volte questo lavoro mi ha delusa, altre volte invece mi ha sorpreso. Duse, per esempio, è stato un momento di conferma. Una conferma che quello che avevo immaginato, sperato, potesse essere il mio mestiere, esiste davvero. Ero circondata da persone che avevano una grandissima cura per quello che stavamo facendo. E questo per me ha significato molto. Mi ha fatto pensare: ‘Ecco, sì, è così che dovrebbe essere’. Non capita sempre, ma quando succede, è potente”.

C’è qualcosa che ancora le fa paura del suo lavoro?

“Sì, tante cose. Una in particolare è la paura di essere incasellata, imprigionata in ruoli che non sento miei. A volte può succedere che tu debba aderire a un’idea registica con cui non sei d’accordo, e l’idea di dover rappresentare qualcosa che non ti appartiene, che magari va contro i tuoi valori, mi spaventa molto. Non parlo di interpretare personaggi eticamente controversi – anzi, quelli sono una sfida interessante. Ma parlo dell’essere ridotti a meri esecutori, del non avere voce in capitolo. Quella è una dinamica che mi mette davvero a disagio”.

Chi ha chiamato per primo dopo la première veneziana di Duse?

“Ero lì a combattere su chi chiamare prima, ma alla fine ho chiamato due persone: mia sorella e il mio compagno. Lui non poteva essere con me quel giorno, ed è una delle persone che mi è più vicina quotidianamente. Avevo proprio il bisogno di condividere quel momento con lui. La mia famiglia e i miei affetti sono sempre il mio punto fermo”.

Si è mai immaginata tra dieci anni?

“Oddio… Il futuro mi fa un po’ paura, ma anche mi entusiasma. Ho paura di illudermi, ma anche tanta voglia di scoprire cosa sarà. Tra dieci anni sarò ufficialmente una donna, non potrò più bluffare sulla mia età (ride, ndr). Mi immagino un’artista completa. Non solo attrice, ma anche autrice. Vorrei riuscire a non seguire una sola strada, ma a far convivere tutte le anime che ho dentro. Vorrei sentirmi libera di esprimermi in tutte le forme possibili, senza farmi imbrigliare”.

Accetterebbe un progetto con una chiara posizione politica?

“Sì, assolutamente sì. Credo che come artisti abbiamo una responsabilità enorme. L’unico vero potere che abbiamo è la nostra voce. E quando si sceglie di non usarla, si sta comunque prendendo una posizione, e spesso è quella sbagliata. Stare nel mezzo è troppo comodo. Esporsi è difficile, ma è necessario. Ovviamente bisogna valutare sempre il contesto, le persone coinvolte, le motivazioni. Ma sì, credo fermamente che l’arte debba avere anche una funzione politica, nel senso più alto del termine”.

Perché secondo lei ci sono ancora così poche registe donne rispetto agli uomini?

“Credo che le cose stiano cambiando, ma molto lentamente. È un processo lungo e profondo, che non riguarda solo il cinema ma la struttura stessa della società. Non si tratta solo di chi racconta una storia, ma di sradicare un sistema patriarcale radicato. È un lavoro enorme, che va ben oltre le produzioni. I risultati concreti, come la presenza numerica di registe donne, sono ancora lontani. Però iniziano ad emergere figure come Margherita Vicario, Maura Delpero… sono esempi luminosi e prepotenti di questo cambiamento. Quindi sì, io sono fiduciosa. Ma ci vorrà ancora tempo”.

Si è sempre sentita rispettata durante le fasi del lavoro?

“O ti senti rispettata o devi imporre il rispetto. Perché spesso, soprattutto quando sei giovane e donna, le persone possono fraintendere la tua inesperienza come una debolezza. Capita che provino ad approfittarsene. In quei momenti devi alzare la testa. E non è presunzione: è autodifesa. Io sono molto sensibile alle ingiustizie. E, quando non mi sono sentita rispettata, l’ho vissuto molto male. Per fortuna ho anche incontrato persone con un’intelligenza emotiva tale da rispettarti a prescindere, solo perché sei un essere umano. Ecco, quelli sono i rapporti più sani”.

Intervista raccolta durante il Festival di Venezia 2025.