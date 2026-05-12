Gaja Masciale, l’intervista all’attrice: “La recitazione è il mare in cui amo perdermi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono spettacoli che raccontano una storia e altri che sembrano invece scavare dentro una ferita collettiva. In scena al Teatro Franco Parenti di Milano dal 12 al 17 maggio, Gente spaesata, scritto e diretto da Sofia Russotto, appartiene decisamente alla seconda categoria. In scena non c’è soltanto il ritratto di tre giovani intrappolati tra alcol, cocaina, musica e notti infinite, ma il tentativo di dare forma a un senso di smarrimento generazionale sempre più diffuso: l’incapacità di immaginarsi nel futuro, di sentirsi necessari, riconosciuti, perfino desiderati dal mondo. Dentro un appartamento che diventa rifugio e prigione allo stesso tempo, due ragazzi trascinano le proprie giornate in un loop autodistruttivo, finché l’arrivo di una giovane donna incrina quell’equilibrio precario e li costringe a confrontarsi con sé stessi. È proprio il personaggio interpretato da Gaja Masciale a portare nello spettacolo la frattura più dolorosa: quella di una maternità vissuta come inadeguatezza, vergogna e fuga da sé. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Gaja Masciale racconta questo ruolo con una lucidità profondamente emotiva, quasi viscerale. Parla del nichilismo non come di un concetto astratto, ma come di una condizione che appartiene realmente alla sua generazione. Una sensazione di non appartenenza che attraversa i personaggi dello spettacolo e che lei stessa riconosce nella contemporaneità: il bisogno continuo di sentirsi all’altezza, utili, definiti, dentro una società che sembra lasciare poco spazio a chi non riesce a corrispondere a uno standard preciso. La forza del suo racconto sta soprattutto nel modo in cui rifiuta qualsiasi protezione. Gaja Masciale spiega di non aver mai cercato di schermarsi dal personaggio, di aver attraversato fino in fondo le sue ombre e le sue fragilità. La recitazione, nelle sue parole, non è un rifugio rassicurante ma un luogo di rischio, qualcosa che porta continuamente tra estremi opposti: “alle stelle e poi negli abissi”. Ed è proprio questa tensione continua a rendere Gente spaesata uno spettacolo così urgente. Perché dietro l’eccesso, le sostanze, la notte e l’autodistruzione, emerge soprattutto il bisogno disperato di sentirsi meno soli. Di trovare qualcuno capace di riconoscere quel vuoto senza giudicarlo. Nel dialogo con Gaja Masciale ritorna spesso una parola: vertigine. La vertigine del dubbio, dell’inadeguatezza, della possibilità di non essere abbastanza. Ma anche la vertigine del teatro stesso, vissuto come uno spazio in cui trasformare le proprie ombre in qualcosa da condividere con gli altri. E forse è proprio qui che Gente spaesata colpisce più a fondo: nella capacità di raccontare una generazione che continua a oscillare tra il desiderio di sparire e quello, ancora più forte, di essere finalmente vista.

Cos’è Gente spaesata, libero adattamento del testo di Cesare Pavese?

“Pavese è stato il punto di partenza dello spettacolo ma Gente spaesata nasce dalla scrittura di Sofia Russotto, autrice di una drammaturgia contemporanea e inedita. Lo spettacolo racconta la storia di tre personaggi volutamente senza nome. All’inizio compaiono due ragazzi che condividono un appartamento e sono convinti, in qualche misura, di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo. Uno dei due, però, continua a tendere verso una possibile idea di futuro e cerca di trascinare l’altro fuori da quel circolo inquieto nel quale è intrappolato. Più che rifiutare il mondo, questi personaggi sembrano incapaci di individuare uno spazio in cui riconoscersi davvero. Vivono in una sorta di cortocircuito continuo, ripetendo ogni giorno gli stessi gesti e gli stessi rituali. La situazione rappresentata è molto quotidiana ma anche profondamente nichilista. Restano chiusi in casa, fanno uso di sostanze e bevono molto. Suonano musica ininterrottamente, quasi per evitare di pensare, e infatti la componente musicale in scena è fondamentale perché contribuisce a raccontare la loro quotidianità sospesa. L’equilibrio fragile e precario dei due ragazzi viene spezzato dall’arrivo di una terza persona. I protagonisti sostengono di aver perso un gatto e la ragazza, loro vicina di casa, entra nell’appartamento dicendo di averlo probabilmente trovato. Questo diventa il pretesto per restare con loro e, soprattutto, per entrare nel loro mondo. Da quel momento viene completamente risucchiata nel meccanismo in cui i due ragazzi sono intrappolati e finisce per diventarne parte. Così quel circolo si trasforma in una dinamica a tre. L’uso di droga e alcol accelera ogni processo: i rapporti, i dialoghi e il modo in cui tre sconosciuti finiscono per aprirsi completamente l’uno con l’altro. La caduta delle inibizioni permette loro di conoscersi davvero, di raccontarsi e di mostrarsi senza filtri. Ed è proprio allora che si rendono conto di essere molto simili”.

E per lei?

“Gente spaesata è uno spettacolo molto importante, anche perché viene considerato un lavoro profondamente generazionale. Ciò che unisce questi personaggi è la possibilità di non sentirsi soli quando stanno insieme. Per una notte riescono finalmente a guardare con lucidità aspetti della propria vita che forse non avevano mai avuto il coraggio di affrontare davvero. Durante quella notte attraversano anche momenti estremamente pericolosi. Arrivano a toccare picchi molto alti, persino violenti, perché fanno uso di sostanze praticamente per tutto il tempo. Alla fine di questo percorso giungono a una consapevolezza, soprattutto dopo che molte verità vengono finalmente espresse. È come se l’intero viaggio servisse proprio a consentire a quelle parole di emergere. Quando si trova il coraggio di dire la verità a qualcuno e si comprende di non essere gli unici a sentirsi in quel modo, nasce inevitabilmente una domanda: quale direzione si può prendere adesso? Soprattutto quando si ha la sensazione di non essere accolti dal mondo. Nello spettacolo ritorna spesso una frase: ‘Loro non ci vogliono’. È come se non esistesse davvero uno spazio per questi personaggi”.

Quindi emerge anche una sorta di resa all’idea di dover necessariamente avere una funzione.

“Questa società chiede continuamente di assumere un ruolo preciso, di essere riconoscibili, utili, definiti. I protagonisti, invece, non riescono a identificarsi in questa richiesta e finiscono quasi per respingerla”.

Com’è stata per lei, da attrice ma anche da giovane donna, l’esperienza di entrare così profondamente in questo personaggio? È riuscita a comprendere davvero le motivazioni della ragazza? E soprattutto è riuscita a proteggersi dagli eventuali contraccolpi interiori che un ruolo del genere può lasciare?

“Assolutamente sì. Quando ho incontrato questo testo e questo ruolo, ho provato un’enorme gratitudine nei confronti dell’autrice e del gruppo di lavoro. È un testo che sento profondamente vicino alla propria generazione e, in questo senso, non ho nemmeno dovuto compiere lo sforzo di appropriarmi delle parole o dei pensieri del personaggio: tutto risultava estremamente viscerale. Il senso di non appartenenza, il nichilismo… Prima ancora di sostenere il provino avevo aperto casualmente L’ospite inquietante di Umberto Galimberti. Quando poi ne ho parlato con l’autrice, entrambe siamo rimaste colpite da quella coincidenza perché quel testo aveva fatto da riferimento anche per lei. Nel libro emerge infatti una forma di nichilismo sotterraneo che appartiene profondamente alla loro generazione. C’è chi sceglie di combatterlo e chi, invece, vi si abbandona. A volte capita di lasciarsi trascinare da quel nichilismo, altre volte di raccogliere tutte le proprie energie per contrastarlo. Nel caso dello spettacolo, il personaggio è una giovane donna diventata madre molto presto. Si trova quindi ad affrontare una maternità prematura e tende a nascondersi proprio da quella maternità, perché non si sente pronta a essere madre. Prova vergogna ma, soprattutto, un fortissimo senso di inadeguatezza. Ed è proprio questo sentimento a spingerla a isolarsi. Come attrice, non ho cercato di schermarmi da tutto questo. Non sento mai il bisogno di proteggermi completamente da un personaggio. Naturalmente, nella vita esistono punti di riferimento ai quali affidarsi, ma nel lavoro attoriale non ho cercato alcuna distanza di sicurezza. Anzi, questo ruolo mi ha permesso di interrogarmi ancora più a fondo sul tema della maternità. Ho affrontato il testo per la prima volta a ventiquattro anni, e proprio per questo il tema risultava ancora più potente. L’esperienza mi ha anche consentito di osservare con maggiore attenzione alcuni frammenti della realtà quotidiana. Per esempio, tutti quei casi di bambini lasciati nelle ‘culle per la vita’ da madri che non si sentivano all’altezza del proprio ruolo. Il lavoro sul personaggio è partito proprio da questa realtà concreta”.

Una realtà che spesso porta alla condanna immediata delle madri. Di recente, a Milano, si è verificato un caso simile e per giorni il dibattito pubblico si è concentrato esclusivamente sul senso di colpa da attribuire a quella donna. Eppure, è impossibile conoscere davvero i pensieri e il dolore che possono nascondersi dietro una scelta del genere.

“È proprio questo meccanismo a generare esclusione. Da lì nasce il desiderio di nascondersi e, in alcuni casi, persino il gesto estremo. Sembra quasi che non esista spazio per chi non aderisce a uno standard preciso; chi resta fuori da quel modello finisce inevitabilmente sotto un giudizio costante”.

Foto: Vito Lauciello / US: Lorella Di Carlo

Tra nichilismo e abbandono, riesce a capire quale sia lo scatto che le permette di passare da uno stato all’altro?

“Credo che quello scatto abbia a che fare con qualcosa di più grande di noi. Una forza che spinge a muoversi, a continuare a credere in qualcosa. È difficile definirla con precisione. E forse è anche bello attraversare entrambe queste dimensioni, perché immaginarsi monolitici, fermi in un’unica posizione, è molto complicato. Proprio recentemente parlavo dell’idea di ‘surfare’, di cavalcare le onde. Anche nei momenti più bui, almeno nel mio caso, entra in gioco il lavoro. Nutro una profonda riconoscenza verso la mia professione, che coincide anche con la mia più grande passione. Forse lo scatto nasce proprio dalla consapevolezza di poter trasformare quelle zone d’ombra in qualcosa capace di generare luce. E portare alla luce quelle ombre non significa abbellirle, tutt’altro. Significa non avere paura di attraversarle fino in fondo. C’è un’idea di trasformazione molto forte. Ogni volta, attraverso il lavoro, è come se offrissi qualcosa allo spettatore, a chi osserva. Non è mai un gesto rivolto esclusivamente a me stessa. Ed è proprio questo che permette di spingermi fino all’estremo, perché a quel punto, almeno sul piano personale, faccio un passo indietro”.

La recitazione, da come la racconta, sembra quasi avere una funzione terapeutica. È come se le permettesse di vivere in scena esperienze che forse non vorrebbe attraversare nella realtà. Ha mai messo in dubbio la sua fede nella recitazione? E, se è accaduto, che cosa l’ha riportata a crederci con la stessa tenacia?

“Smettere di credere nella recitazione non è mai accaduto. Nel momento in cui la si pratica, è difficile non crederci. Naturalmente esistono momenti di dubbio, ma riguardano meno la recitazione in sé e più il proprio posto all’interno di questo mestiere. Le domande che emergono sono altre: riuscirò a farlo per sempre? Sarà ancora possibile continuare? La recitazione è percepita come qualcosa di molto vicino alla fede o alla dimensione spirituale. Ha una natura talmente alta da apparire quasi intoccabile, persino indiscutibile. È una presenza avvertita da sempre e nella quale esiste una fiducia profonda. Quando però ci si confronta con qualcosa di così potente, è inevitabile sentirsi piccoli. Ed è proprio questa sensazione a generare insicurezze. Più che dubitare del mestiere, ci si chiede se si sia davvero all’altezza di sostenerlo. Esiste una tensione continua verso qualcosa di elevato e, inevitabilmente, questo percorso porta con sé fragilità e interrogativi. È un lavoro complesso, privo di vere certezze. C’è sempre uno sguardo esterno che giudica e il margine di controllo sulla riuscita di ciò che si realizza resta limitato. Questo vale anche per le dinamiche produttive, perché recitare, in fondo, si può fare anche da soli, chiusi in una stanza. Gente spaesata, per esempio, è nato proprio così: dall’esigenza di raccontare qualcosa di urgente, di profondamente sentito, e dalla percezione che nessuno stesse affrontando davvero quel tema. Le prove si svolgevano negli scantinati, nelle mansarde, negli orari più improbabili della notte. Poi è iniziato il tentativo di portare quel lavoro all’esterno, bussando ovunque fosse possibile, con il desiderio che venisse visto e condiviso. Quando lo spettacolo ha iniziato a essere rappresentato anche in spazi non convenzionalmente teatrali, come i centri sociali, molte persone si fermavano per chiedere dove sarebbe andato in scena la volta successiva, dicendo di voler continuare a seguirlo. Ed è proprio quella la gratificazione più grande. In momenti simili si comprende che la parola ‘recitazione’ rischia quasi di essere riduttiva. Entra in gioco il senso stesso dell’arte e del mestiere scelto”.

“Sono all’altezza di questo lavoro?”: da che cosa dipende la risposta? Da fattori esterni o interiori? E, se dipende da fattori interiori, come riesce a tenerli sotto controllo?

“Probabilmente dipende inevitabilmente da entrambe le dimensioni. Ci sono momenti in cui si prende parte a un progetto importante e ambizioso, eppure dentro di sé permane la sensazione di non essere all’altezza: in quel caso il conflitto è interamente interiore. Esistono poi periodi in cui si lavora meno e allora anche gli elementi esterni assumono un peso diverso. È importante riuscire a guardare tutto con lucidità, distinguendo ciò che può essere controllato da ciò che, invece, non dipende più da noi. Paradossalmente, i fattori esterni possono persino risultare liberatori, perché ricordano che non tutto ricade sulle proprie responsabilità. I conflitti interiori, invece, sono forse le presenze più rumorose. Non esiste una vera formula per metterli a tacere. Si prova continuamente a conviverci. E, in alcuni casi, proprio quelle inquietudini diventano il motore che spinge a dare il meglio. L’aspetto fondamentale è riuscire a mantenere una misura. Non è necessario silenziarli del tutto, ma nemmeno lasciare che occupino ogni spazio. Serve la lucidità per distinguere un pensiero utile da una semplice paranoia. E forse il vero traguardo consiste proprio nel riconoscere la paranoia e lasciarla andare”.

Quando, per ragioni esterne, si ritrova ferma e non può esercitare la recitazione, dove si riversa la sua ambizione? Come riesce a nutrirsi in quei periodi?

“È qualcosa che si impara con il tempo. All’inizio si ha l’illusione di dover occupare continuamente ogni momento e che, se questo non accade, significhi non stare svolgendo davvero il proprio mestiere. Col tempo, però, si comprende che il lavoro dell’attore abbraccia moltissimi aspetti dell’esistenza. Quando si ha tempo libero bisogna imparare a viverlo fino in fondo, ad assorbire ciò che arriva dalla strada, dalle persone, dalle situazioni quotidiane, anche le più imprevedibili. Quella è vita autentica e, per un attore, rappresenta una riserva fondamentale di energia e ispirazione. È necessario liberarsi dall’idea di ‘stare perdendo tempo’ oppure dall’ansia di non lavorare abbastanza. Anche dedicarsi a se stessi ha valore: visitare musei, osservare, leggere, lasciarsi suggestionare da ciò che si incontra. Durante le tournée, per esempio, il lavoro si concentra la sera e durante il giorno resta molto tempo libero. In quei momenti amo visitare mostre nella città in cui mi trovo, recuperare letture lasciate in sospeso e lasciarmi attraversare da nuove suggestioni. A volte proprio da lì nasce un’intuizione, il pensiero che qualcosa possa trasformarsi in un progetto personale. Nei periodi in cui non si lavora, ciò che andrebbe coltivato più di tutto è la curiosità. Bisogna alimentare quel fuoco interiore che, quando troverà il momento giusto, saprà manifestarsi. Nel frattempo, però, è importante vivere davvero. Dedicarsi agli affetti, nutrirsi dell’amore e della cura delle persone vicine. Questo mestiere spesso porta lontano dai legami quotidiani e proprio per questo quella dimensione affettiva diventa preziosa”.

Viviamo in un tempo in cui tutti sembrano dover aderire a un’etichetta o a uno stereotipo imposto dall’esterno. Se guarda alla distanza tra l’attrice che è diventata e quella che avrebbe voluto essere, avverte delle discrepanze? Oppure le due immagini coincidono?

“Una discrepanza esiste sicuramente. E forse, nel momento in cui arrivasse una soddisfazione totale rispetto a me stessa, significherebbe aver smesso di opporre resistenza. È proprio in quella distanza che nasce anche il desiderio di reagire al nichilismo. Resta sempre la speranza di diventare una versione migliore di sé. Non per mancanza di gratitudine, ma perché continuo a guardare con ammirazione le persone che considero migliori, cercando di imparare da loro”.

C’è una celebre frase di Friedrich Nietzsche: “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante”. Se la stella danzante rappresenta l’artista, qual è il caos che la recitazione, nella sua vita, ha placato o riempito?

“È una domanda che porta quasi su un piano filosofico. In realtà, però, la recitazione non è mai stata per me un vero approdo. Piuttosto è il mare nel quale amo perdermi. È insieme smarrimento e punto di riferimento: più mi sento dispersa, più, allo stesso tempo, avverto il bisogno di aggrapparmi a qualcosa. La recitazione rappresenta contemporaneamente luce e ombra, slancio e caduta. Forse quando si parla della recitazione come di una droga ci si riferisce proprio a questo: non tanto alla dipendenza, quanto al fatto che riesce a portare prima alle stelle, poi negli abissi e infine di nuovo verso l’alto. È una sorta di ciclo continuo. Un insegnante dell’accademia ci disse una volta che, per fare questo mestiere, bisogna essere amanti del rischio. Era probabilmente la seconda lezione. Annotai immediatamente quella frase: ‘amanti del rischio’. Per anni è rimasta una domanda aperta, qualcosa da comprendere davvero fino in fondo. Forse col tempo è arrivata proprio questa consapevolezza: imparare ad amare la vertigine. D’altronde qualcuno cantava che la vertigine non è paura di cadere, ma desiderio di volare. Forse è davvero così. O forse no. In ogni caso, è bello continuare a interrogarsi. Una risposta può sembrare vera oggi e non esserlo più domani. Esiste un interesse sempre maggiore per le domande rispetto alle certezze definitive”.

La poesia di Cesare Pavese si muoveva spesso tra ricordi e sogni. Se dovesse indicare oggi il ricordo più importante della sua vita artistica e il suo sogno più grande, che cosa risponderebbe?

“Il ricordo più intenso coincide sempre con quel momento in cui salgo su un treno e lascio casa per andare a lavorare. È un istante che spezza il cuore, perché avverto una frattura interiore, come se qualcosa si incrinasse. Subito dopo, però, quella crepa viene colmata nel momento in cui apro il copione e realizzo che sta andando incontro al proprio lavoro. È quasi un rito iniziatico che si ripete ogni volta, indipendentemente dal progetto. Per quanto riguarda il sogno più grande, preferisco non rivelarlo: sono molto scaramantica. Posso però dire una cosa con certezza: non vorrei mai essere rinchiusa in un’unica definizione”.