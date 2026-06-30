Gakpo segna in Olanda - Marocco e piange per il figlio perso dalla compagna Noa van der Bij in gravidanza

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attaccante dell’Olanda Cody Gakpo ha commosso il mondo segnando e scoppiando in lacrime contro il Marocco, pochi giorni dopo aver perso il figlio a causa di un’interruzione di gravidanza della compagna Noa van der Bij. Nonostante il lutto, il calciatore ha scelto di rimanere in ritiro con la squadra, che è stata successivamente eliminata ai calci di rigore dalla nazionale africana.

Il pianto di Gakpo dopo il gol nel sedicesimo contro il Marocco

Il calcio può essere spesso fonte di incredibile gioia, ma al tempo stesso sa essere incredibilmente spietato. Lo ha dimostrato l’attaccante dell’Olanda Cody Gakpo durante la sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 contro il Marocco.

Il ventisettenne attaccante del Liverpool ha sbloccato la partita segnando la rete del momentaneo vantaggio, ma l’esultanza si è immediatamente trasformata in un momento di commozione devastante.

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Il calciatore è crollato in ginocchio, scoppiando in un pianto liberatorio e doloroso, per poi essere subito accerchiato, protetto e sommerso dall’abbraccio di tutti i suoi compagni di squadra. Il capitano Virgil van Dijk lo ha scortato verso il centrocampo, stringendolo a sé.

Il figlio perso in gravidanza

Soltanto pochi giorni prima del match, la compagna del giocatore, la modella Noa van der Bij, aveva condiviso sui social la tragica notizia. La coppia, già genitori del piccolo Samuel, aspettava il secondo figlio la cui nascita era prevista per il mese di ottobre.

Purtroppo, una interruzione di gravidanza ha spezzato il loro sogno. “Con il cuore spezzato, condividiamo la devastante notizia che il nostro bambino è venuto a mancare durante la gravidanza“, ha scritto Noa, svelando anche il nome scelto, Elijah Raphael.

Nonostante il terribile lutto, l’esterno ha scelto di rimanere negli Stati Uniti con il gruppo guidato da Ronald Koeman, che gli ha concesso la massima libertà di scelta.

Le alterne fortune dei neo papà in questo Mondiale extra large

Le storie familiari stanno segnando profondamente questo campionato del mondo itinerante. Se per Gakpo il destino è stato drammatico, con l’Olanda poi eliminata ai calci di rigore dal Marocco dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, per altri colleghi la competizione ha riservato gioie immense legate alla paternità.

È il caso del difensore norvegese del Genoa, Leo Ostigard, che dopo aver segnato una rete ha assistito in diretta streaming tramite FaceTime alla nascita del suo primogenito, festeggiando l’evento in hotel con i compagni.

Una gestione tecnologica del ritiro che ha evitato le polemiche sollevate in precedenza intorno al belga Jeremy Doku, dichiaratosi invece pronto ad abbandonare subito la propria nazionale pur di essere presente fisicamente al parto in Europa.