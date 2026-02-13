Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 49enne è stato denunciato per tentato furto aggravato per un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio del 5 febbraio presso la casa cantoniera sulla SS 101. L’uomo, originario di Copertino, è stato individuato insieme a un complice non identificato mentre cercava di sottrarre materiale metallico. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Galatina (Lecce), che hanno sequestrato un furgone e recuperato la refurtiva.

L’intervento degli agenti e la fuga dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 5 febbraio. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Galatina sono intervenuti sulla SS 101, nei pressi della casa cantoniera, dopo aver ricevuto la segnalazione di due soggetti intenti ad armeggiare sulla recinzione esterna della struttura. I sospetti erano dotati di una torcia e di un utensile, probabilmente un flessibile, e stavano cercando di caricare su un furgone una griglia in metallo di grandi dimensioni.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i due uomini sono stati colti sul fatto mentre tentavano di caricare la refurtiva sul veicolo. Accortisi della presenza della polizia, hanno scavalcato il muro del giardino della casa cantoniera e si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno immediatamente proceduto a controllare il furgone, che non risultava essere stato rubato, ma che è stato comunque posto sotto sequestro poiché al suo interno sono state trovate cinque griglie “Orsoglil Zincate”.

Le indagini e l’identificazione del sospetto

Gli accertamenti successivi hanno portato gli agenti a contattare il proprietario del furgone, ascoltato come persona informata sui fatti dal Commissariato di Nardò, competente per territorio di residenza. L’uomo ha dichiarato di aver prestato il mezzo a un amico e, per confermare la sua versione, ha mostrato agli agenti l’autovettura di proprietà del 49enne, parcheggiata nelle vicinanze del luogo del tentato furto. A seguito di questi riscontri, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’uomo, già noto alle forze dell’ordine, che è stato quindi denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Provvedimenti successivi e foglio di via

Nei giorni successivi, precisamente il 10 febbraio, al 49enne è stato notificato anche il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Galatina per 2 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, a seguito dei fatti accertati dagli agenti intervenuti.

