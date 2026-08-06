Galeazzo Bignami accusa Scalfaro d'aver "liberato 300 mafiosi", ma non è vero e il nipote attacca: "Ignoranza"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Duro scontro alla Camera dopo le parole di Galeazzo Bignami contro l’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Nell’ambito del dibattito sulle chat tra Delmastro e Caroccia, Bignami ha sparato a zero contro l’opposizione. A scatenare la bagarre è stata l’accusa, rivolta a Scalfaro, di aver liberato 300 mafiosi nel 1993. Una ricostruzione poi rivelatasi sbagliata e che ha provocato anche la reazione del nipote di Scalfaro.

Bignami tira in ballo Borsellino e Scalfaro

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, nel suo intervento ha citato l’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, morto 14 anni fa.

Parlando del rammarico per l’Msi nel 1992 per non aver fatto eleggere Paolo Borsellino presidente della Repubblica, Bignami ha tirato in ballo Scalfaro “che fu eletto al Quirinale dalla sinistra”. Ma non si è fermato qui.

ANSA

L’accusa di Bignami a Scalfaro sui 300 mafiosi scarcerati

Nel corso del dibattito sulle chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove con il presunto prestanome del clan Senese Mauro Caroccia, Bignami ha citato più volte Paolo Borsellino, dicendo che se fosse stato eletto presidente “sarebbe qui con noi a combattere le battaglie buone e giuste, a combattere le battaglie per l’Italia”.

Subito dopo è arrivato l’attacco a Oscar Luigi Scalfaro, che secondo Bignami “un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis”. Parole che hanno scatenato le proteste delle opposizioni e sono state censurate dalla presidente della Camera di turno Anna Ascani, che ha ricordato a Bignami che “non si può offendere la più alta carica dello Stato”. Il capogruppo di FdI ha proseguito, dicendo che “quei 300 mafiosi liberati da Oscar Luigi Scalfaro, per la battaglia vinta dalla destra italiana, furono riportati in galera dall’allora ministro Conso”.

L’errore nella ricostruzione di Bignami su Scalfaro

Una ricostruzione poi rivelatasi errata, perché – come riportato anche dal quotidiano Avvenire – nel novembre del 1993 non ci fu la liberazione di 300 mafiosi, ma per 334 detenuti non venne prorogato il regime del 41-bis, pur rimanendo in prigione. Una decisione, inoltre, che venne presa proprio dal ministro della Giustizia di allora, Giovanni Conso, che ha sempre negato ingerenze di terzi, e tantomeno del presidente Scalfaro, giustificando la scelta come un tentativo di fermare la stagione delle stragi di mafia. I magistrati che indagarono sulle stragi e sulla presunta trattativa Stato-mafia considerarono quella mancata proroga come un cedimento.

Donzelli difende Bignami, il nipote di Scalfaro: “Ignoranza”

Intervistato durante la trasmissione L’aria che tira su La7, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha difeso l’intervento di Bignami, nonostante anche dallo studio sia stato fatto notare che tale ricostruzione fosse sbagliata. “Condivido ogni singola parola di Bignami, è fattuale che le famiglie dei boss al 41-bis scrissero a Scalfaro”, ha insistito Donzelli.

Sulla vicenda l’ANSA ha raccolto anche le parole di Paolo Cattaneo, nipote dell’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. “Non ho seguito l’intervento ma ho ricevuto tante telefonate di gente indignata. Quello che è penoso è che un parlamentare non si documenti, l’ignoranza è una cosa brutta che è da combattere”, ha detto Cattaneo.

“Si ha la sensazione di un intervento di gente che è alla canna del gas, che è disperata e che per attaccare gli altri tira fuori un presidente della Repubblica morto da quasi 15 anni. Cosa dire? Compassione, poveracci”, ha concluso.