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È stata disposta la chiusura per 10 giorni di una sala giochi di Gallarate, dopo che la Polizia di Stato ha accertato la presenza di minori all’interno del locale, in violazione della normativa vigente. Il provvedimento, emesso dal Questore della Provincia di Varese, è stato notificato al titolare dell’esercizio pubblico nella giornata odierna, a seguito di approfonditi controlli amministrativi.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente la licenza della sala giochi è maturata dopo una serie di verifiche condotte dagli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Varese. Il caso trae origine da un controllo amministrativo effettuato nel mese di maggio dal personale del Commissariato di Gallarate, durante il quale sono stati trovati due ragazzi minorenni nell’area fumatori del locale, nonostante la legge vieti l’accesso ai minori in tali esercizi.

I fatti accertati durante i controlli

Nel corso del controllo amministrativo, gli agenti hanno riscontrato la presenza di due minorenni all’interno della sala giochi, precisamente nell’area riservata ai fumatori. La normativa di settore prevede il divieto assoluto di accesso ai minori in questi ambienti, e la violazione è stata immediatamente segnalata dalle forze dell’ordine. Gli approfondimenti successivi hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di accertare la responsabilità del titolare dell’esercizio.

Precedenti e provvedimenti già adottati

Non si tratta della prima volta che il titolare della sala giochi viene coinvolto in episodi simili. All’inizio dell’anno, infatti, era già stata avviata una procedura di contestazione nei suoi confronti per aver consentito l’ingresso a un altro minorenne. In quella circostanza, tuttavia, il procedimento di sospensione della licenza era stato archiviato, poiché il gestore era stato tratto in inganno da un documento di identità esibito in formato fotografico, risultato poi falsificato. Nel decreto di archiviazione, però, era stato espressamente richiesto al titolare di prestare la massima attenzione nella verifica dell’età degli avventori, controllando sempre documenti di identità validi.

Le motivazioni della sospensione

Alla luce delle nuove violazioni accertate e considerando che l’attività era già stata sospesa in passato per infrazioni simili, il Questore Paolo Iodice ha deciso di adottare il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni, come previsto dall’articolo 10 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La misura è stata ritenuta necessaria per garantire il rispetto della normativa e tutelare i minori da possibili rischi legati alla frequentazione di sale giochi.

IPA