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È stato disposto il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Gallarate per tre anni nei confronti di un truffatore seriale campano, noto per aver colpito persone anziane. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Varese dopo un’attenta istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, a seguito di una truffa commessa ai danni di un’anziana residente a Gallarate. L’uomo era già stato arrestato dagli agenti della Polizia ferroviaria di Milano dopo il colpo, messo a segno con la complicità di un altro soggetto.

Il provvedimento della Questura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura di prevenzione personale è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica e, in particolare, le fasce più vulnerabili della popolazione. Il Questore di Varese ha firmato il Foglio di Via Obbligatorio, che vieta al destinatario di tornare nel Comune di Gallarate per tre anni. Tale decisione è maturata dopo che la Divisione Polizia Anticrimine ha raccolto elementi sufficienti a dimostrare la pericolosità sociale del soggetto, già noto per numerosi episodi di truffa ai danni di anziani.

La truffa ai danni dell’anziana

L’episodio che ha portato all’adozione della misura risale a poche settimane fa, quando il truffatore, insieme a un complice, ha preso di mira un’anziana di 86 anni residente a Gallarate. Il complice ha contattato telefonicamente la vittima, fingendosi un Carabiniere e sostenendo che il figlio della donna fosse coinvolto in una presunta rapina. Con questo stratagemma, la vittima è stata indotta a raccogliere i propri preziosi, per un valore di circa 15.000 euro, con la falsa motivazione di doverli sottoporre a verifiche. Successivamente, il truffatore si è presentato alla porta dell’anziana e si è fatto consegnare i beni, allontanandosi subito dopo.

L’intervento della Polizia e la restituzione dei beni

Grazie al tempestivo intervento degli agenti del Compartimento Polizia ferroviaria di Milano, il truffatore è stato arrestato e i preziosi sono stati recuperati e restituiti all’anziana signora. L’operazione ha permesso di evitare che la vittima subisse un danno economico ingente e ha evidenziato l’efficacia della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine.

Le misure cautelari e il rischio di recidiva

Dopo l’arresto, il soggetto è stato scarcerato, ma nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia. Contestualmente, il Questore ha disposto il Foglio di Via Obbligatorio, che prevede il divieto di ritorno nel Comune di Gallarate per 3 anni. In caso di violazione di tale provvedimento, il destinatario rischia la reclusione da sei a diciotto mesi e una multa fino a 10.000 euro.

IPA