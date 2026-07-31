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È scattato un arresto per evasione e lesioni personali aggravate a Gallarate (Varese): un uomo, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, è stato fermato dopo aver aggredito due persone, tra cui una donna, in stato di alterazione alcolica.

L’intervento della Polizia e la fuga del sospetto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nella serata del 29 luglio scorso, quando una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Gallarate è intervenuta in via Puricelli per sedare una violenta lite all’interno di un esercizio commerciale etnico.

Intorno alle ore 18:50, la Sala Operativa ha inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti, una volta arrivati, hanno trovato uno straniero con gli abiti sporchi di sangue e hanno appreso che l’altro contendente si era appena dato alla fuga dal retro dell’attività commerciale. L’area è stata immediatamente cinturata e il fuggitivo è stato rintracciato e bloccato nel cortile interno adiacente, mentre cercava di allontanarsi.

L’identificazione e le indagini

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di identificare il sospetto: si tratta di un uomo di 34 anni, straniero, già sottoposto agli arresti domiciliari. La sua presenza fuori dall’abitazione costituiva una palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. Il personale del Settore U.C.T. (Ufficio Controllo del Territorio) del Commissariato ha ricostruito l’intera vicenda grazie alle testimonianze raccolte, alle querele ricevute e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Le aggressioni: prima la barista, poi il cliente

Poco prima della lite nel negozio etnico, l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, era entrato in un bar poco distante. Qui aveva infastidito la barista con frasi volgari e, quando la donna aveva minacciato di chiamare la Polizia, l’aveva colpita con un violento pugno al volto. Solo l’intervento di un cliente aveva messo fine all’aggressione, costringendo l’uomo ad allontanarsi.

L’aggressione nel negozio etnico

Subito dopo, il sospetto si era introdotto nel vicino negozio etnico dove, senza alcun apparente motivo, aveva aggredito un altro straniero, colpendolo alla testa con una sbarra metallica recuperata nei pressi della cassa. La violenza dell’azione ha lasciato la vittima con gli abiti intrisi di sangue, come riscontrato dagli agenti al loro arrivo.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Varese, in attesa del giudizio direttissimo celebrato nella mattinata odierna. Al termine dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.

IPA