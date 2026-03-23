Gallarate, la scarpa piena di cocaina tradisce il pusher in bici elettrica: arrestato 47enne pluripregiudicato

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Un arresto in un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Gallarate nel pomeriggio del 19 marzo. Un cittadino italiano di 47 anni è stato fermato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un servizio di osservazione e pedinamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo un’attività investigativa condotta dal personale dell’Ufficio Investigativo del Commissariato di Gallarate. Gli agenti, insospettiti dai movimenti del sospettato, hanno deciso di monitorarlo attentamente. Dopo aver raccolto elementi che lasciavano presagire un coinvolgimento in attività di spaccio, i poliziotti hanno organizzato un appostamento nei pressi dell’abitazione dell’uomo, situata in un comune dell’Alto Milanese.

L’arresto in flagranza e il controllo personale

L’intervento degli investigatori è scattato quando il sospettato ha fatto ritorno a casa a bordo di una bicicletta elettrica. Fermato per un controllo, l’uomo – un pluripregiudicato privo di occupazione stabile, già sottoposto a una condanna in regime di pena alternativa alla detenzione – è stato trovato in possesso di alcune banconote di piccolo taglio. Secondo gli inquirenti, il denaro sarebbe il provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti di rinvenire e sequestrare circa 20 grammi di cocaina, nascosti all’interno di una calzatura riposta in una scarpiera. Oltre alla droga, sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare, probabilmente utilizzato per gestire i contatti con gli acquirenti.

Le conseguenze dell’operazione

Tutto il materiale rinvenuto – lo stupefacente, il denaro e gli strumenti per il confezionamento – è stato posto sotto sequestro. Al termine delle formalità di rito, il 47enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga sul territorio dell’Alto Milanese e in particolare nella zona di Gallarate.

IPA