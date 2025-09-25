Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due coniugi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato un uomo per detenzione abusiva di materiale esplodente a seguito di un’operazione della Polizia di Stato nell’ex Convento dei Frati Cappuccini di Gallipoli. L’intervento, condotto ieri pomeriggio, ha portato anche alla segnalazione di un altro soggetto per possesso di droga. L’azione è stata motivata dalla necessità di contrastare il traffico di stupefacenti e la presenza di materiale pericoloso in un’area già nota alle forze dell’ordine.

Operazione di polizia nell’ex convento: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta presso l’ex Convento dei Frati Cappuccini, situato in Corso Italia a Gallipoli. Gli agenti hanno agito nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria, supportati dal Commissariato di P.S. di Taurisano e da un’unità cinofila della Guardia di Finanza. L’intervento si è reso necessario dopo che, nelle ultime settimane, erano stati osservati movimenti sospetti di persone già note come consumatrici di sostanze stupefacenti, che si recavano ripetutamente nelle palazzine del complesso.

Il contesto: un luogo già sotto osservazione

L’ex convento, ormai da tempo, rappresenta un punto critico per le forze dell’ordine. Il complesso è abitato da numerosi soggetti con precedenti penali legati al traffico di droga. In passato, la Polizia di Stato aveva già effettuato numerosi sequestri di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e proceduto ad arresti per spaccio. La situazione di degrado e la presenza di attività illecite hanno reso necessario un monitoraggio costante dell’area.

L’osservazione e la pianificazione dell’intervento

Negli ultimi tempi, gli agenti hanno notato un aumento degli accessi da parte di persone conosciute come consumatrici di droga. Questi movimenti hanno insospettito la Polizia, che ha deciso di avviare un’attività di osservazione mirata. Dopo aver raccolto sufficienti elementi, ieri pomeriggio sono state effettuate tre perquisizioni in altrettante abitazioni del complesso.

Il blitz: perquisizioni e sequestri

Durante l’operazione, gli agenti hanno richiesto il supporto del Commissariato di Taurisano e di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, data la complessità e la pericolosità del luogo. La prima perquisizione ha riguardato una rimessa improvvisata nel retro della casa occupata dalla coppia di coniugi, un uomo di 52 anni già noto alle forze dell’ordine e una donna di 44 anni. All’interno sono stati rinvenuti e sequestrati 200 grammi di cocaina, suddivisa in 60 dosi e 5 pietre sottovuoto allo stato puro, 499 grammi di hashish in 5 panetti sottovuoto e 2 grammi di marijuana. In totale, sono stati sequestrati circa 700 grammi di sostanze stupefacenti. Oltre alla droga, sono stati trovati anche strumenti per il confezionamento: due coltelli utilizzati per tagliare la sostanza, un bilancino di precisione e bustine di cellophane.

Gli arresti e le misure adottate

I due coniugi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/1990. Dopo le formalità di rito e l’intervento del Pubblico Ministero di turno, per l’uomo è stata disposta la restrizione in carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. L’operazione ha rappresentato un duro colpo alle attività di spaccio che si svolgevano all’interno del complesso.

Le altre perquisizioni: droga e materiale esplodente

La seconda perquisizione ha interessato l’abitazione di un uomo di 48 anni di Gallipoli, dove sono stati trovati 4,6 grammi di hashish. L’uomo è stato segnalato al Prefetto ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990 e la sostanza è stata sequestrata. La terza perquisizione, invece, ha coinvolto un uomo di 34 anni, nato a Nardò e già noto alle forze di polizia. All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti 3 colpi da mortaio calibro 80 basso, tre bombe carta e un grosso petardo. Data la pericolosità del materiale esplosivo, è stato richiesto l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato di Brindisi, che hanno messo in sicurezza gli ordigni per la successiva distruzione. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di materiale esplodente.

Le misure di prevenzione e la situazione attuale

Nei confronti dei soggetti coinvolti, le autorità stanno valutando l’applicazione di misure di prevenzione personali, per evitare il ripetersi di episodi simili e garantire la sicurezza della zona. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio, volto a contrastare il traffico di droga e la presenza di materiale esplosivo in aree sensibili.

