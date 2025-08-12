Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti con strappo e ricettazione sono le accuse mosse a una coppia napoletana fermata dalla Polizia nella notte tra il 4 e il 5 luglio nei pressi del Parco Gondar di Gallipoli. I due, sospettati di aver sottratto collane d’oro durante un concerto, sono stati individuati e denunciati dopo un tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 04:10 della notte scorsa, quando una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha segnalato la presenza di due persone sospette nell’area antistante il Parco Gondar di Gallipoli. La segnalazione, giunta da alcuni avventori del concerto in corso, ha permesso agli agenti del Commissariato di P.S. di intervenire rapidamente sul posto.

L’intervento della Polizia e il ruolo della security

Gli agenti, giunti nell’area indicata, hanno trovato effettivamente due persone corrispondenti alla descrizione fornita: un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, e una donna di 22 anni, entrambi di origini napoletane e dichiaratisi marito e moglie. La coppia era stata già fermata dal personale della security del locale, che aveva ricevuto la segnalazione da parte di alcuni spettatori che li avevano riconosciuti come possibili autori di furti con strappo avvenuti durante l’evento musicale.

Il tentativo di disfarsi della refurtiva

Durante il controllo, la coppia ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza. Invitati dagli agenti a consegnare eventuali oggetti rubati, la donna ha tentato di disfarsi di un fermacapelli in tessuto, visibilmente rigonfio, gettandolo ai piedi di un arbusto. Gli operatori, insospettiti dalla rapidità del gesto e dalla velocità con cui l’oggetto è caduto a terra, hanno recuperato l’involucro. All’interno, nascosta da una piccola cerniera cucita artigianalmente, sono state trovate tre collane d’oro con maglie spezzate, probabile bottino dei furti con strappo appena avvenuti.

La denuncia per ricettazione e le misure adottate

Entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso. Nel corso degli accertamenti, è emerso che la coppia era giunta in Salento per un breve soggiorno non organizzato, pianificato in modo autonomo e improvvisato. Al termine delle formalità di rito, che hanno incluso il sequestro dei beni trovati in loro possesso, nei confronti dell’uomo è stato emesso il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Gallipoli, con l’immediato allontanamento dal territorio comunale e il divieto di farvi ritorno per almeno due anni.

