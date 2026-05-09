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Una donna di 61 anni è stata allontanata da Gallipoli e sottoposta a braccialetto elettronico per gravi condotte persecutorie nei confronti di una coinquilina e di altri residenti. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Lecce, è stato eseguito dalla Polizia di Stato dopo numerose denunce e testimonianze raccolte negli ultimi tre anni.

Le origini del provvedimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata a seguito di una lunga serie di segnalazioni presentate presso il Commissariato di P.S. di Gallipoli. I residenti, esasperati, hanno denunciato comportamenti intrusivi, minacciosi e molesti da parte della donna, che avrebbe reiterato tali atteggiamenti senza interruzione per tre anni. Le autorità hanno raccolto numerose testimonianze che hanno confermato la gravità della situazione.

Le condotte contestate

L’indagata, originaria di Galatone e domiciliata a Gallipoli, era già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e la persona. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe rivolto pesanti offese, minacce di morte, insulti di matrice sessista e avrebbe effettuato appostamenti nei confronti di una coinquilina, presa di mira in modo particolare. In più occasioni, si sarebbe recata presso la scuola frequentata dai figli minori della vittima e presso i servizi sociali comunali, insinuando presunte situazioni di abbandono dei minori, con l’obiettivo di ledere la responsabilità genitoriale della donna.

Un clima di tensione nel condominio

Le azioni della donna non si sarebbero limitate alla sola coinquilina. L’indagata avrebbe contribuito a creare un clima di crescente tensione tra gli abitanti dei palazzi limitrofi, installando telecamere orientate verso spazi privati altrui, alimentando così il disagio e la preoccupazione tra i residenti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Le ripetute denunce delle vittime e l’ascolto dei numerosi testimoni hanno permesso alla Polizia di Stato di attivare le procedure d’urgenza previste dal “codice rosso”. I frequenti interventi della volante del Commissariato di P.S. di Gallipoli hanno documentato la persistenza delle condotte persecutorie e la necessità di un intervento immediato per tutelare la sicurezza delle persone coinvolte.

L’emissione della misura cautelare

Il 8 maggio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso un provvedimento cautelare che prevede il divieto di dimora nel comune di Gallipoli e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Contestualmente, è stata disposta l’installazione di un dispositivo di controllo elettronico, il cosiddetto braccialetto elettronico, per monitorare i movimenti della donna e garantire il rispetto delle misure imposte.

L’esecuzione del provvedimento

Nel corso della serata del 29 aprile, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa delle misure cautelari. La destinataria è stata immediatamente allontanata dal comune di Gallipoli, dove non potrà fare ritorno fino al venir meno delle esigenze cautelari stabilite dall’Autorità giudiziaria. Nella stessa data, è stato applicato il braccialetto elettronico, come previsto dal provvedimento.

IPA