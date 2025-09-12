Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con scasso e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 33 anni arrestato dalla Polizia a Lecce per aver perseguitato l’ex compagna, nonostante fosse già sottoposto a un divieto di avvicinamento. L’arresto è stato eseguito nel primo pomeriggio di ieri, dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disponendo i domiciliari per l’indagato.

Le informazioni ufficiali della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a seguito di una lunga serie di comportamenti persecutori messi in atto da un uomo di 33 anni, residente a Gallipoli e già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari legati a reati commessi in ambito familiare. L’uomo, disoccupato, era già stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex compagna, notificato all’inizio del mese di settembre.

La reiterazione delle condotte persecutorie

Nonostante le restrizioni imposte dalla prima misura cautelare, l’indagato ha continuato a mettere in atto comportamenti intrusivi e molesti nei confronti della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ha perseverato nelle condotte persecutorie, arrivando a seguire e appostarsi nei pressi dell’abitazione della ex compagna, anche durante le ore notturne. In almeno un’occasione, l’ha affrontata sotto casa, rivolgendole gravi minacce.

L’intervento della Polizia e la documentazione dei fatti

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli sono intervenuti più volte a seguito delle segnalazioni della vittima. Durante questi interventi, hanno accertato la presenza dell’uomo in prossimità della casa della donna, anche in orari in cui la sua presenza era espressamente vietata dal provvedimento giudiziario. La documentazione raccolta dagli agenti ha permesso di ricostruire un quadro dettagliato delle violenze e delle molestie subite dalla vittima.

L’aggravamento della misura cautelare

Alla luce della gravità e della reiterazione delle condotte persecutorie, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce ha deciso di aggravare la misura cautelare nei confronti dell’indagato. L’ordinanza, eseguita nel primo pomeriggio di ieri, ha disposto la sottoposizione dell’uomo agli arresti domiciliari, ritenendo che il suo comportamento trasgressivo costituisse un concreto pericolo di recidiva.

Il rischio di recidiva e la tutela della vittima

Il provvedimento del GIP è stato motivato dalla necessità di arginare il rischio che l’uomo potesse continuare a mettere in atto atti persecutori nei confronti della ex compagna. Nel corso delle indagini, infatti, è emersa una particolare animosità e determinazione da parte dell’indagato nel violare le prescrizioni imposte dalla legge. La decisione di applicare una misura più restrittiva è stata presa per garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi di stalking e minacce.

Il contesto familiare e i precedenti dell’indagato

L’uomo arrestato risulta già gravato da precedenti giudiziari per reati commessi in ambito familiare. La sua condotta, caratterizzata da una escalation di atti persecutori e molestie, ha reso necessario un intervento deciso da parte delle autorità giudiziarie e di polizia. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso i reati di violenza domestica e stalking, fenomeni purtroppo ancora troppo diffusi.

IPA