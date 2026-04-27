Gallipoli, squalo colpisce barca da pesca: impatto violento e momenti di paura in mare per due diportisti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Momenti di paura in mare, al largo di Gallipoli, dove un grande esemplare di squalo mako ha colpito una barca, per la precisione un motoscafo impegnato in una battuta di pesca. A bordo dell’imbarcazione si trovavano alcuni diportisti che sono rimasti scossi dall’impatto improvviso. Il colpo ha provocato un tonfo secco e una vibrazione intensa che ha attraversato l’intero scafo, generando panico tra i presenti.

Squalo a Gallipoli

L’incontro con lo squalo è avvenuto nella giornata di domenica 26 aprile. Secondo le ricostruzioni l’animale, identificato come un adulto di Isurus oxyrinchus, avrebbe cambiato direzione all’improvviso, urtando la prua della barca con forza.

A documentare l’episodio è stato Giuseppe Zacà, che ha condiviso sui social un video rapidamente diventato virale. Il testimone ha descritto l’impatto: “Con un movimento improvviso, potente, ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco, seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa”, ha scritto l’uomo su Facebook.

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E ancora: “La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico, come se qualcuno gli avesse dato una mazzata. Un colpo di coda. Diretto al motore di prua. Per un attimo nessuno ha respirato. Ci siamo guardati, occhi spalancati, metà tra lo stupore e quella paura primitiva che ti prende quando capisci che non sei tu al comando”.

Dopo l’urto, lo squalo è rimasto nei pressi dell’imbarcazione per alcuni istanti, prima di allontanarsi lentamente nelle acque profonde. “Il silenzio è tornato, ma non era più lo stesso”, ha concluso Zacà.

Perché lo squalo ha attaccato

Il comportamento aggressivo dello squalo potrebbe essere stato causato da una reazione a stress e nervosismo. L’animale presentava infatti una vistosa ferita tra la pinna dorsale e la coda.

Un altro fattore determinante potrebbe essere stato il rumore del motore o il colore dello scafo, che avrebbero potuto confondere lo squalo, facendogli scambiare l’imbarcazione per una preda.

Altri avvistamenti di squali

Già nell’estate precedente, nelle acque di Porto Cesareo, era stato segnalato un altro avvistamento di squalo mako, seppur di dimensioni inferiori.

Ma, molto più di recente, e per la precisione nella stessa giornata di domenica 26 aprile, una verdesca è stata avvistata nelle acque di Porto Badino, a Terracina, a pochi metri dal bagnasciuga. Anche in questo caso qualcuno ha filmato la scena che è stata pubblicata sui social diventando subito virale. L’avvistamento dello squalo a Terracina è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Terracina se”.