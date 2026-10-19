Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 26enne di origine egiziana è stato denunciato dopo una fuga ad alta velocità tra le vie di Taranto. L’uomo è stato fermato dalla Polizia dopo aver partecipato a una corsa tra 2 autovetture e aver tentato di ostacolare gli agenti. Il conducente del secondo mezzo non è ancora stato identificato. Proseguono le indagini per risalire alla sua identità.

Taranto: la fuga e il blocco dell’auto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Sezione Volanti hanno intercettato in via Cesare Battisti 2 autovetture di grossa cilindrata che procedevano a forte velocità, affiancandosi e compiendo manovre pericolose per la sicurezza pubblica. I conducenti non si sono fermati nemmeno dopo l’attivazione dei segnali acustici e luminosi delle pattuglie: si sono allontanati in direzioni diverse e hanno ostacolato le auto della polizia, tentando anche di speronarle.

La prontezza di un agente alla guida di un’auto di servizio ha evitato conseguenze più gravi. Il coordinamento con la sala operativa e l’utilizzo delle telecamere cittadine hanno permesso di rintracciare una delle vetture mentre si dirigeva verso Statte.

La denuncia e gli accertamenti

A bordo, i poliziotti hanno identificato il conducente, cittadino egiziano di 26 anni, e una passeggera tarantina di 20 anni. Il giovane, che ha precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato in stato di libertà per questo reato e per violazioni al Codice della Strada. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria.

La patente è stata ritirata in vista della sospensione e sono state contestate le infrazioni stradali. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Proseguono le indagini per identificare il conducente della seconda vettura e verificare la regolarità della permanenza del giovane in Italia.

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