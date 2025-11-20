Garante della Privacy, dimissioni del segretario Angelo Fanizza: il commento di Ranucci e il caso Report

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il segretario generale del Garante della Privacy, Angelo Fanizza, si è dimesso. La decisione arriva dopo che all’interno dell’Autorità è stata condotta un’indagine per scoprire eventuali “talpe”, ossia chi avesse passato informazioni alla trasmissione Report. L’indagine sarebbe stata ritenuta eccessivamente invasiva dai dipendenti che all’unanimità avrebbero sfiduciato l’intero collegio guidato da Pasquale Stanzione. Tuttavia solamente Fanizza ha lasciato il suo incarico. La vicenda è stata commentata anche da Sigfrido Ranucci.

Garante della Privacy, dimissioni di Angelo Fanizza

Nella serata di giovedì 20 novembre, il Garante della Privacy ha comunicato le dimissioni del segretario generale Angelo Fanizza. Nella nota non sono state divulgate le spiegazioni della scelta.

Il Corriere della Sera ha ipotizzato che su Fanizza potrebbe essere ricaduta la responsabilità dell’indagine interna, quella per scovare le cosiddette “talpe”, considerata troppo invasiva dai dipendenti.

ANSA Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report

Wired ha sostenuto che dopo un’assemblea dei lavoratori del Garante della Privacy ci sarebbe stata la sfiducia all’unanimità dell’intero collegio.

L’indiscrezione di Wired è stata ripresa anche da Dario Carotenuto, membro M5S in commissione di Vigilanza Rai, e da Elisabetta Piccolotti, in quota Alleanza Verdi e Sinistra.

La nota dell’Autorità

Sempre Il Corriere ha riportato il sunto di una fonte sindacale che ha interpellato, spiegando che “già ieri ci sarebbe stata un’assemblea del personale dell’Autorità, circa 200 dipendenti, che avrebbe discusso soprattutto del mandato di cui il Collegio avrebbe investito il segretario generale Angelo Fanizza (nominato lo scorso mese): indagare sulla fuga di notizie che ha alimentato le puntate di Report”.

L’assemblea si sarebbe poi pronunciata tramite voto sulla richiesta di dimissioni del collegio, spaccandosi. Successivamente sarebbe stato chiesto un confronto con i membri del Garante. Stanzione ha accettato e ci sarebbe stato il confronto, alla presenza anche dei sindacati.

“E qui – riporta il CorSera – la versione si fa molto delicata, perché dal botta e risposta sarebbe emerso che in effetti un’indagine interna sarebbe stata avviata e che riguarderebbe anche un controllo della corrispondenza dei dipendenti che risalirebbe indietro fino al 2001″.

Quanto emerso avrebbe innescato una protesta e un nuovo voto dell’assemblea, convinta a quel punto all’unanimità a chiedere le dimissioni dei quattro membri del collegio. Tale versione non ha trovato conferme ufficiali da parte dell’Autorità. Poi in serata la seguente nota:

“Il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali afferma la propria totale estraneità alla comunicazione a firma dell’ex Segretario Generale – alla quale, peraltro, non è mai stato dato seguito – riguardante una richiesta di dati dei dipendenti relativi all’uso dei sistemi informatici. Il Garante ricorda che come da suo costante orientamento giurisprudenziale l’accesso da parte del datore di lavoro a taluni dati personali dei dipendenti relativi all’utilizzo dei sistemi informatici può costituire violazione della privacy”.

Per ora, il caso si è concluso con le dimissioni di Fanizza.

L’inchiesta di Report sul Garante della Privacy

La polemica nasce da un’inchiesta di Report che mette in dubbio l’indipendenza e la trasparenza dell’attuale vertice del Garante per la privacy. Nel mirino finiscono:

Agostino Ghiglia, accusato di vicinanza a FdI e collegato da Report alla multa contro la stessa trasmissione;

Fabio Scorza , indicato dal M5S, per i potenziali conflitti derivanti dal suo passato da socio dello studio legale E-Lex, che assiste aziende coinvolte in procedimenti presso l’Autorità;

, indicato dal M5S, per i potenziali conflitti derivanti dal suo passato da socio dello studio legale E-Lex, che assiste aziende coinvolte in procedimenti presso l’Autorità; il presidente Pasquale Stanzione, criticato per i rapporti con la famiglia Sica, legali di Sangiuliano, e con la Link Campus University;

Report, il commento di Sigfrido Ranucci

La vicenda è stata commentata da Sigfrido Ranucci tramite un post su Facebook (poi cancellato e apparso sulla pagina di Report):

“Il Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali, Angelo Fanizza, ha rassegnato le proprie dimissioni. Poche ore fa è stato reso noto all’interno dell’Autorità un documento riservato in cui il Segretario Generale chiedeva al dirigente del dipartimento informatico di provvedere urgentemente all’estrazione della posta elettronica, degli accessi vpn, degli accessi alle cartelle condivise, degli spazi di rete condivisi, dei sistemi documentali, dei sistemi di sicurezza”.

E ancora:

“La richiesta di Fanizza di spiare i lavoratori dell’Autorità risale al 4 novembre, due giorni dopo la prima puntata dell’inchiesta di Report. Secondo quanto riferito da fonti interne, oggi il dirigente del dipartimento per la sicurezza informatica ha informato i dipendenti e denunciato l’illegittimità di questa richiesta. I lavoratori del Garante della Privacy hanno chiesto le dimissioni dell’intero Collegio“.