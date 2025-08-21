Garante della privacy interviene nel caso Bova-Ceretti, richiesta a Fabrizio Corona sugli audio da eliminare

C’è una novità nel caso degli audio di Raoul Bova, inviati a Martina Ceretti, e poi pubblicati da Fabrizio Corona. È intervenuto infatti il Garante della privacy e ha disposto che essi vengano eliminati con effetto immediato e che venga ottemperato il divieto di riproduzione e divulgazione di tali contenuti audio.

Caso Raoul Bova-Fabrizio Corona: interviene il Garante della Privacy

Aggiornamento nella vicenda del tentato ricatto ai danni di Raoul Bova, per la sua relazione con Martina Ceretti, per il quale è stato denunciato Federico Monzino.

C’è infatti l’intervento del Garante della privacy che, nei confronti di Fabrizio Corona, ha emesso un dispositivo in via d’urgenza.

IPA

Raoul Bova con Rocio Munoz Morales

Cosa prevede il provvedimento

Il Garante chiede che venga eliminato subito l’audio di Raoul Bova dalla puntata “Falsissimo Episodio 13 – Diavoli e Tentatori Parte 1, a partire dal minuto 38 e 43 secondi nonché del reel pubblicato su Instagram da Fabrizio Corona” e che venga rispettato “il divieto di riproduzione e divulgazione, sotto qualsiasi forma, del medesimo audio”.

Si tratta di un provvedimento da attuare con “la limitazione provvisoria del trattamento da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione on line del file audio o dei contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra l’interessato e un soggetto terzo” e con “effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria avviata sul caso”.

Corona avrà ora 30 giorni per presentare ricorso contro suddetto provvedimento.

Le richieste degli avvocati dell’attore

L’Autorità per la protezione dei dati personali ha risposto così alla richiesta che era stata presentata dagli avvocati dell’attore, ossia l’ex suocera Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi.

Pubblicato sulla nota piattaforma video e diventato ben presto virale con dei tormentoni come l’ormai famoso “occhi spaccanti”, l’audio risulta ancora presente sui social di Fabrizio Corona, su YouTube e su Instagram.

Una richiesta di questo genere era pervenuta già a inizio agosto scorso attraverso gli stessi legali che avevano chiesto anche la deindicizzazione del materiale. A distanza di settimane, è arrivato il provvedimento vista la “perdurante diffusione sul predetto canale YouTube della trasmissione della puntata di Falsissimo con persistente riproduzione dell’audio oggetto di contestazione e, soprattutto, con crescente numero di visualizzazioni, il tutto sostanziando e comprovando il progressivo effetto virale della diffusione e, dunque, della violazione oggetto del provvedimento di avvertimento disposto in data 4 agosto 2025, palesemente inottemperato dal signor Corona, il quale non risulta aver adottato alcuna misura diretta a mitigare gli effetti della diffusione dell’audio riguardante il signor Raoul Bova”.