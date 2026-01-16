Garante della Privacy, Matteo Renzi vuole abolirlo perché "inutile e non serve a niente, va sfasciato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Renzi vuole abolire il Garante della Privacy, al centro di un’inchiesta per corruzione e peculato a carico dei vertici dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Secondo il fondatore e leader di Italia Viva, è “un carrozzone inutile che non serve a niente”. Per questo, ha aggiunto il senatore, “va sfasciato, va abolito”.

Cosa ha detto Matteo Renzi sul Garante della Privacy

Matteo Renzi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato l’inchiesta per corruzione e peculato che vede coinvolti i vertici dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il senatore ha dichiarato: “Il problema è che il Garante della Privacy è un carrozzone inutile che non serve a niente. Va sfasciato, va abolito. Questo è un Paese nel quale spiano i telefonini dei giornalisti e nessuno dice niente, il Garante della Privacy non apre bocca. L’Autorità per la CyberSecurity Nazionale non ha ancora capito chi ha messo Paragon nel telefonino di un sacerdote, di un manager o di un giornalista”.

Il fondatore e leader di Italia Viva ha poi aggiunto: “La presidente della Commissione Antimafia, di Fratelli d’Italia, Colosimo, ha fatto notare come in questo Paese ci sia un sistema perverso di finanzieri infedeli, di magistratura in parte legata a interessi in collegamento con questi finanzieri infedeli, che attaccano con veline ad hoc avversari politici. Di fronte a questo, cosa fa il Garante? In Italia siamo pieni di carrozzoni inutili, il Garante della Privacy è uno di questi. Prima ce lo leviamo, meglio stiamo. La privacy è una cosa seria, il Garante no“.

Le parole di Sigfrido Ranucci sul Garante della Privacy

Anche Sigfrido Ranucci è intervenuto pubblicamente sul caso che riguarda il Garante della Privacy.

Il conduttore di Report non crede alla possibilità che i componenti del Collegio del garante della privacy si dimettano alla luce dell’inchiesta. “Se non ci sarà un blitz della politica, che non mi aspetto, non se ne andranno mai. Tu rinunceresti a 250 mila euro all’anno per poi doverti cercare un altro lavoro?”, ha dichiarato a La Stampa.

Secondo Sigfrido Ranucci, i vertici del Garante della Privacy si dovrebbero dimettere “per quello che c’è dietro al peculato: Ghiglia ha usato impropriamente l’auto di servizio per fare cosa? Per andare nella sede di Fratelli d’Italia a prendere istruzioni da Arianna Meloni. È la dimostrazione della loro non indipendenza dalla politica, della totale mancanza di imparzialità“.

L’inchiesta sul Garante della Privacy

L’indagine della Procura di Roma vede coinvolti il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e l’intero Collegio. Le accuse sono di corruzione e peculato.

Il procedimento, avviato negli scorsi mesi dopo una serie di servizi trasmessi da Report, ha vissuto un’accelerazione nella mattinata di giovedì 15 gennaio, quando la Guardia di Finanza ha avviato una serie di perquisizioni, acquisendo documenti, telefoni e pc degli indagati.

Al centro dell’indagine ci cono presunte “spese pazze” compiute dal board ed episodi di corruzione legati ad alcune sanzioni comminate negli ultimi due anni.