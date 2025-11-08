Garante per la Privacy chiede a Report di non mandare in onda servizio su Meta perché "inchiesta è sbagliata"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’inchiesta di Report sul caso degli smart glasses di Meta è “destituita di ogni fondamento”. Con questa motivazione il Garante per la Privacy ha chiesto al programma di non mandare in onda il servizio dopo le anticipazione diffuse. “Siamo di fronte all’ennesimo tentativo di bloccare la messa in onda di una trasmissione Rai da parte del Garante”, ha detto Sigfrido Ranucci, commentando la nota dell’Autorità per la Privacy.

Il Garante per la Privacy contro Report

Il Garante si è espresso “in relazione all’anticipazione diffusa dalle agenzie di stampa del contenuto della seconda puntata dell’inchiesta che Report sta conducendo sul Garante per la privacy in onda domani sera e in particolare al preteso danno erariale che l’Autorità avrebbe determinato con la sua decisione nel caso Smart Glasses“.

Per questo, si legge nella nota, “si ritiene necessario precisare che la ricostruzione proposta è destituita di ogni fondamento, frutto o di una scarsa conoscenza della disciplina della materia o, peggio, di mala fede”.

Cosa dice l’inchiesta di Report su Meta

Sulla pagina Facebook di Report, a corredo della clip sul caso “smart glasses”, infatti, si legge che Agostino Ghiglia, componente del collegio del Garante già finito nelle polemiche per il caso Sangiuliano, incontrò “il responsabile istituzionale di Meta prima della decisione del Garante su una multa da 44 milioni“.

E ancora: “Il primo modello di smart glasses è stato sotto la lente dell’autorità perché avrebbe violato alcuni aspetti relativi alla privacy sia degli utilizzatori sia delle persone riprese”.

Nella clip di Report si sostiene che il collegio avrebbe discusso della possibilità che si configurasse un danno erariale: “I dipartimenti propongono una multa di 44 milioni di euro, ma il collegio non è d’accordo. Il giorno dopo l’incontro tra Agostino Ghiglia e Angelo Mazzetti, responsabile istituzionale di Meta in Italia, la multa viene abbassata a 17 milioni di euro”, si legge ancora.

La replica del Garante

Immediata la replica del garante, secondo cui “nessun rischio, neppure potenziale, di danno erariale è mai stato configurabile nel corso del procedimento nell’ambito del quale il Collegio ha, semplicemente, ritenuto di non aderire a una mera proposta sanzionatoria proveniente dagli uffici responsabili dell’istruttoria, non condividendone i presupposti di fatto e diritto”.

Per questo “la decisione è il risultato dell’ordinaria e naturale dialettica tra gli uffici dell’Autorità e il Collegio del Garante. Secondo il Garante la non corrispondenza tra proposta e decisione finale “è fisiologica e insuscettibile anche in astratto di configurare qualsiasi ipotesi di danno erariale ogni qualvolta il Collegio ritenga di discostarsi da una più severa proposta sanzionatoria degli uffici”.

Da qui la richiesta di non mandare in onda l’inchiesta: “Il Garante auspica che il programma si astenga dal trasmettere, nei termini annunciati, il servizio relativo agli Smart Glasses, riservandosi ogni opportuna valutazione in ordine alle iniziative da assumere nelle sedi competenti”.

Ranucci: “Ennesimo tentativo di bloccare Report”

“Siamo di fronte all’ennesimo tentativo di bloccare la messa in onda di una trasmissione Rai da parte del Garante”, ha detto Sigfrido Ranucci, commentando la nota dell’Autorità per la Privacy sulla vicenda Meta.

“In secondo luogo – ha aggiunto il giornalista – non lo dice Report che c’è un possibile danno erariale, ma lo dice lo stesso membro del Garante nella persona della professoressa Ginevra Cerrina Feroni: lei stessa ipotizza il danno erariale, lei stessa ipotizza delle responsabilità, non siamo certo noi a dirlo”.

Poi il giornalista aggiunge: “Noi raccontiamo un fatto così come si è svolto. Piuttosto spieghi perché hanno fatto sparire quel provvedimento. Di questo si dovrebbe occupare la Corte dei Conti, alla quale spetta pronunciarsi su un possibile danno erariale. E se lo sa la Corte dei Conti, è grazie a Report. Abbiamo fatto una semplice operazione di servizio pubblico“, ha concluso Ranucci.