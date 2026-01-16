Garante Privacy, Sigfrido Ranucci ironizza su spesa da 6 mila euro dal macellaio: "Quanti sono in famiglia?"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sigfrido Ranucci torna all’attacco con sarcasmo sulle spese pazze del Garante della Privacy. Dopo aver dato l’input all’inchiesta di corruzione e peculato che ha travolto i vertici dell’Autorità con un servizio di Report, il giornalista e conduttore Rai non ha risparmiato commenti ironici sui rimborsi spregiudicati dei componenti del collegio, da cene e hotel di lusso alla macelleria, chiamando in causa anche il Governo.

L’inchiesta sul Garante della Privacy

Con un post su Facebook, Sigfrido Ranucci aveva annunciato le perquisizioni negli uffici del Garante della Privacy e l’indagine sui componenti del collegio, con le accuse di corruzione, relative alla mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società, e di peculato per le spese di rappresentanza da parte dei vertici dell’Autorità.

Riguardo alla prima contestazione, inoltre, il presidente Pasquale Stanzione e gli altri componenti del Garante sarebbero indagati per un utilizzo sospetto delle tessere sconto regalate da Ita Airways, “Volare Classe Executive”, del valore di 6 mila euro ciascuna, ricevute in cambio di sanzioni di soft nei confronti della compagnia aerea.

Le spese pazze

Le accuse di peculato sarebbero invece riferite all’aumento di rimborsi di circa 776 mila euro annui dal 2021 al 2024, come si legge nel decreto di perquisizione, “in larga parte riconducibile a rimborsi per viaggi, soggiorni in alberghi 5 stelle, cene di rappresentanza, servizi di lavanderia, fino a ricomprendere altresì fitness e cura della persona”.

Tra le spese ci sarebbero cene e voli di lusso, hotel a cinque stelle, ma anche messe in piega dal parrucchiere e acquisti per circa 6mila e 700 euro in tre anni in macelleria da parte di Pasquale Stanzione, sul conto del Garante della Privacy.

Il commento di Sigfrido Ranucci

“Condotte disinvolte” come le ha definite la procura di Roma, che Sigfrido Ranucci non si è sottratto dal commentare con ironia: “Il presidente Stanzione ha speso seimila euro dal macellaio, per portare la carne a casa sua a Salerno. Quanti sono in famiglia? La vicepresidente Feroni Cerrina, invece, ha pagato il conto dal parrucchiere. Ma, secondo me, non è questo il principale motivo per cui si dovrebbero dimettere”.

In un’intervista a La Stampa, il conduttore di Report ha tirato in ballo il Governo, richiamando l’episodio da cui è nata l’inchiesta di Report, sfociata oggi nell’indagine dei magistrati: “Ghiglia ha usato impropriamente l’auto di servizio per fare cosa? Per andare nella sede di Fratelli d’Italia a prendere istruzioni da Arianna Meloni. È la dimostrazione della loro non indipendenza dalla politica, della totale mancanza di imparzialità“.

Il riferimento di Ranucci è all’incontro tra il componente del collegio Agostino Ghiglia e la sorella della premier e responsabile del tesseramento di FdI, che il giornalista ha definito “l’input politico” della sanzione da 150mila euro da parte del Garante alla Rai, a seguito del servizio Report sul caso Sangiuliano.