Garlasco, 16 anni dopo la morte di Giovanni Ferri potrebbe finalmente essere ascoltata la moglie Gabriella

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A sedici anni dalla morte di Giovanni Ferri a Garlasco, la Procura di Pavia ha disposto la ricostituzione del fascicolo per valutare la riapertura delle indagini. Per la prima volta la moglie Gabriella Conti verrà ascoltata ufficialmente per verbalizzare le minacce ricevute all’epoca e i dubbi sulla tesi del suicidio, colo sostegno dei rilievi del legale che evidenziano falsità e incongruenze scientifiche sui verbali del 118.

Il caso riaperto a Garlasco

A quasi sedici anni dal 22 novembre 2010, la morte dell’ottantottenne Giovanni Ferri torna al centro delle verifiche della Procura di Pavia guidata dal procuratore Fabio Napoleone.

L’inchiesta originaria, che aveva classificato il decesso del pensionato come suicidio pur aprendo con una singolare anomalia un fascicolo per omicidio colposo poi archiviato, è stata oggetto di una ricostituzione degli atti a causa dell’irreperibilità dei documenti negli archivi.

La scelta iniziale del reato di omicidio colposo consentirebbe oggi ai magistrati di riaprire le indagini direttamente, senza dover passare dal preventivo vaglio del GIP in presenza di nuove evidenze. A dare impulso al riesame è stato l’avvocato Fabrizio Gallo, legale della famiglia Ferri, che ha riaperto un canale di interlocuzione con la Procura per far luce sui molti punti oscuri della vicenda.

Le minacce subite dalla moglie Gabriella

Tra le principali novità emerse dai colloqui tra il legale e il procuratore figura l’imminente ascolto della vedova, Gabriella Conti, che per la prima volta a 16 anni dai fatti potrà mettere a verbale le sue dichiarazioni ufficiali.

Quando venne ritrovato il corpo la donna non fu mai sentita a fondo dagli inquirenti, ma ricevette soltanto la visita di un carabiniere in borghese che si limitò a chiedere se il marito assumesse farmaci. L’avvocato Gallo ha rivelato che la signora rimase in silenzio per anni anche a causa di minacce ricevute nel dicembre 2010 da persone che la intimavano di non parlare con nessuno per evitare gravi conseguenze.

La donna, che ha espresso timori per la propria incolumità pur non avendo mai creduto all’ipotesi del gesto volontario, fornirà ora elementi dettagliati sulle anomalie delle prime attività investigative.

I dubbi sulla morte di Giovanni Ferri

Gli accertamenti promossi dalla difesa e dal consulente medico-legale Grimaldi evidenziano profonde contraddizioni tra le relazioni dell’epoca e i dati fotografici della scena del crimine. Il corpo di Ferri fu rinvenuto in un pertugio largo meno di sessanta centimetri tra due muri, un’intercapedine ritenuta troppo stretta per non presentare imbrattamenti di sangue compatibili con le lesioni alla gola e al polso.

A questo si aggiunge il giallo del coltello, che secondo recenti testimonianze sarebbe stato trovato posizionato direttamente nella mano della vittima, una dinamica ritenuta del tutto innaturale per un suicidio.

L’avvocato Gallo ha contestato la relazione del 118 che attribuiva una strisciata di sangue sul muro allo scivolamento del braccio durante lo spostamento sulla barella, ma le immagini mostrano la traccia ematica già presente sul muro quando il cadavere si trovava ancora a terra e i soccorritori non erano ancora entrati.

Discordanze, unite ai dubbi sull’arma e all’assenza di motivi per un gesto estremo, spingono la Procura a valutare la riapertura del caso.