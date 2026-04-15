Garlasco, 3 suicidi "collegati" dopo la morte di Chiara Poggi? L'anziano, il medico e l'amico di Andrea Sempio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbero tre le morti sospette avvenute a Garlasco dopo l’omicidio di Chiara Poggi. I casi attenzionati dagli inquirenti sarebbero quelli di Giovanni Ferri, meccanico in pensione di 88 anni che venne trovato cadavere il 23 novembre 2010, Corrado Cavallini, medico di Vigevano, trovato senza vita nel 2012 e Michele Bertani, amico di Andrea Sempio che nel 2016 si sarebbero tolto la vita.

Caso Garlasco, le tre morti sospette

La trasmissione Mattino Cinque è tornato a parlare nella puntata del 15 aprile delle tre morti sospette avvenute dopo il decesso di Chiara Poggi.

Giovanni Ferri, meccanico in pensione, sarebbe stato trovato in uno spazio angusto con gola e polsi tagliati.

Nei pressi del corpo non fu mai rinvenuta l’arma con cui si sarebbe procurato le ferite mortali.

Nonostante la moglie abbia escluso fin da subito l’ipotesi del suicidio, l’inviato di Mattino Cinque ha ricordato che fu quella la conclusione degli inquirenti.

Il decesso di Corrado Cavallini

Nella puntata del 15 aprile di Mattino Cinque, si è parlato anche della morte di Corrado Cavallini.

Per gli investigatori questa morte potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione tra il caso del pensionato e il delitto di Garlasco.

Corrado Cavallini era il medico della mutua della famiglia Sempio ma anche di Giovanni Ferri e avrebbe fornito assistenza alla moglie dopo il suicidio del marito.

La morte dell’amico di Andrea Sempio

Mattino Cinque ha parlato anche di Michele Bertani, amico di Andrea Sempio.

L’uomo si sarebbe tolto la vita nel 2016.

Come raccontato da Federica Panicucci, sarebbe stato trovato con un cappio al collo, con un nodo molto difficile da fare da soli.

Riccardo Signoretti, ospite della puntata del 15 aprile, ha commentato: "Non credo che ci voglia il microscopio per identificare un filo rosso che può legare queste morti".

"Garlasco è un centro molto piccolo, dove però dal punto di vista della cronaca nera accadono grandi cose. E questo è strano e sospetto, perché ci sono le statistiche sui suicidi", le parole dell’opinionista.