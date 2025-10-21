Garlasco, a "Lo stato delle cose" l'avvocato Antonio De Rensis si alza e se ne va: cosa è successo in studio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una puntata di fuoco con un colpo di scena: a Lo stato delle cose, condotto su Rai 3 da Massimo Giletti, l’avvocato Antonio De Rensis, a un certo punto, si è alzato e ha abbandonato la sua sedia, seguito dagli occhi increduli del conduttore. Lo storico legale di Alberto Stasi ha lasciato lo studio, interrompendo il confronto con il collega Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, proprio nel momento più delicato del dibattito.

Antonio De Rensis lascia lo studio de Lo stato delle cose

Mentre si discuteva di presunti flussi di denaro, l’avvocato De Rensis si è alzato e ha annunciato: “È arrivato il momento che io ti saluti, ti ringrazio per questa ospitalità”.

Sorpreso, il conduttore Massimo Giletti si è domandato cosa stesse succedendo: “Questo nasconde qualcosa di grave”, ha detto.

ANSA

Massimo Giletti, conduttore de Lo stato delle cose

De Rensis ha preferito glissare: “No, semplicemente devo andare perché ho esaurito il mio ruolo ed è giusto che io adesso mi congedi e vi lasci a questa conversazione della quale non voglio…”

Il conduttore ha subito commentato: “Questo è un imprevisto, io capisco e non voglio sapere i motivi, perché io sono molto rispettoso. Anche perché – devo dire la verità – raramente si incontrano dei gentleman come l’avvocato De Rensis. Per cui se lei si alza adesso, vuol dire che c’è un motivo che io non conosco, ne prendo atto e la ringrazio”.

De Rensis ha quindi salutato con eleganza la giornalista Ilenia Petracalvina, facendo anche un baciamano, e lasciando lo studio tra gli applausi del pubblico. Poco prima, De Rensis e Petracalvina avevano avuto un battibecco: l’avvocato aveva accusato la giornalista di non lasciarlo parlare.

Cosa era successo poco prima

L’avvocato De Rensis ha deciso di lasciare lo studio proprio mentre il collega Massimo Lovati stava rispondendo a Ilenia Petracalvina.

“Lei quanto ha guadagnato quell’anno per la difesa dei Sempio? Per capire se tornavano i 50-60mila rispetto al compenso avuto da lei”, ha domandato la giornalista.

Il riferimento riguardava quei 60mila euro che il padre di Andrea Sempio dice di aver dato agli avvocati.

La risposta di Lovati: “Non so quanto ho guadagnato, sono uno che non sta lì a fare i conti come il salumiere. Sicuramente sono stato soddisfatto nelle mie richieste per 8 mesi di lavoro”. A questo punto, l’avvocato De Rensis ha lasciato lo studio.

Lovati su De Rensis

“Avrà dei problemi familiari”, ha ipotizzato l’ex difensore di Sempio. La replica della giornalista Petracalvina: “Ma che problemi familiari! Forse perché non voleva il confronto con l’avvocato”.

A questo punto è intervenuto Massimo Giletti: “È strano che se ne sia andato nel momento in cui volevo cercare un confronto sui 60mila euro“.

La replica di Lovati: “Magari ha la delicatezza di non avere un confronto con me perché sono un collega, magari eh”.