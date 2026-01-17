Garlasco, a Quarto Grado lite tra Roberta Bruzzone e Brindisi: affondo di Selvaggia Lucarelli sul giornalista

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il caso Garlasco continua a scaldare gli studi televisivi, come dimostra lo scontro a Quarto Grado tra Giuseppe Brindisi e Roberta Bruzzone. Durante la puntata la criminologa è apparsa contrariata per le interruzioni di Brindisi, in studio come ospite, che a sua volta ha accusato Bruzzone di avere “un rapporto contorto col sesso”. L’intervento è stato stigmatizzato sui social da Selvaggia Lucarelli.

Scontro Bruzzone-Brindisi a Quarto Grado su Garlasco

Nella puntata di venerdì 16 gennaio di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e in onda su Rete Quattro, è andato in scena un duro scontro tra la criminologa Roberta Bruzzone e alcuni ospiti. Mentre si parlava di Garlasco e dell’ultima perizia sulla cartella con foto pornografiche che Chiara Poggi avrebbe scoperto sul pc di Alberto Stasi, Giuseppe Brindisi ha interrotto l’intervento di Bruzzone.

Quest’ultima non l’ha presa bene, accusando il conduttore di Zona Bianca di essere “una roba allucinante” e di continuare a interrompere con “argomentazioni farneticanti”. A quel punto Brindisi ha detto di non accettare le falsità e ha accusato Roberta Bruzzone di avere “un rapporto col sesso sbagliato e contorto”. Nel corso della stessa puntata Roberta Bruzzone ha battibeccato anche con l’avvocato Gallo. Lo scontro è stato poi interrotto da Nuzzi, che ha censurato i toni usati e ha lanciato la pubblicità.

Lucarelli contro Brindisi per le parole rivolte a Bruzzone

Le parole che Giuseppe Brindisi ha rivolto a Roberta Bruzzone a Quarto Grado, nel pieno della discussione su Garlasco, non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli.

La giornalista ha dedicato diverse storie Instagram alla vicenda, attaccando apertamente il conduttore. Selvaggia Lucarelli ha postato il video dello scontro, scrivendo: “Questo è il livello a cui è arrivato Giuseppe Brindisi. Da tempo dico che con questa vicenda Garlasco ha perso lucidità, ma qui siamo oltre. Si rivolge a una professionista dicendo che ha un rapporto col sesso sbagliato e contorto”.

Per rinforzare il suo ragionamento, Lucarelli ha ripreso un post fatto da Brindisi su X dopo la pubblicazione della consulenza della famiglia Poggi: “Come dire che portano acqua alla famiglia del Mulino Bianco. Ma vi pare normale?”, il commento di Lucarelli.

Garlasco, il secondo affondo social di Lucarelli contro Brindisi

Ma le storie Instagram di Selvaggia Lucarelli dedicate a Giuseppe Brindisi sono proseguite, e hanno riguardato un altro intervento a Quarto Grado del conduttore.

“Sempre ieri Brindisi che ormai sembra un parente stretto di Stasi, blocca un ospite che sta parlando del condannato e lo invita, esasperato, a pagare un extracomunitario perché gli spari. Ma poi perché un extracomunitario? Ma tutto ok? A me pare che ci sia qualcosa che va oltre la semplice posizione di un giornalista”, le dure parole di Lucarelli.

Infine, nell’ultima storia, Lucarelli amplia il ragionamento al panorama giornalistico italiano e al caso Garlasco. “Quello che sta accadendo a livello giornalistico è inquietante – ha scritto Lucarelli su Instagram – Da marzo le tv sono notte e giorno su un caso, infestando palinsesti, togliendo spazio a altri casi di cronaca o alla complessa attualità. Alcuni conduttori, neppure tutti giornalisti, hanno letteralmente sviluppato una ossessione per il caso, non parlano d’altro, si riciclano come opinionisti in altri programmi, palesano la loro posizione colpevolista nei confronti di Sempio o addirittura delle Cappa e gettano ombre persino sulla famiglia Poggi. Ma cosa sta succedendo? Neppure il Covid o le guerre nel mondo hanno mai avuto questo spazio nei palinsesti”.