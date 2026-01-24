Garlasco, a Quarto Grado Nuzzi contro De Rensis avvocato di Stasi: la stoccata sui passaggi tv e il precedente

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco si muove, come noto, su due livelli. Quello giudiziario, con tutti gli esperti e tutte le parti al lavoro per riavvolgere il nastro fino al 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi; quello mediatico, infine, con opinionisti e protagonisti che arrivano allo scontro televisivo. È successo anche il 23 gennaio, quando Gianluigi Nuzzi ha commentato a Quarto Grado un intervento di Antonio De Rensis a Mattino Cinque: "La sua capacità oratoria migliora di giorno in giorno dopo i tanti passaggi televisivi che fa", ha detto il conduttore riferendosi ai ripetuti inviti in trasmissione fatti all’avvocato di Stasi, sempre respinti.

La frecciatina di Gianluigi Nuzzi

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 23 gennaio il conduttore Gianluigi Nuzzi ha mostrato la clip di un intervento di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, a Mattino Cinque.

Nel filmato il legale commentava la consulenza di Dario Redaelli, incaricato dalla famiglia Poggi, che suggerisce che l’omicidio di Chiara si sia consumato nella cucina della villetta.

Secondo De Rensis quella consulenza "vale zero" e si tratta di "tutto fumo e niente arrosto", e si dice anche "costernato" dal lavoro di Redaelli. Dopo aver mostrato la clip, Gianluigi Nuzzi non ha trattenuto il suo commento.

Il conduttore si è complimentato, in absentia, con l’avvocato "per la sua capacità oratoria" che "migliora giorno dopo giorno dopo i tanti passaggi televisivi che fa". Una chiara frecciatina, quella di Nuzzi, che si può spiegare con una sua considerazione risalente a una puntata precedente di Quarto Grado.

Cosa era successo con Antonio De Rensis

Il dissapore tra Nuzzi e De Rensis è iniziato, a quanto risulta, da quando l’avvocato di Alberto Stasi ha declinato i ripetuti inviti a partecipare alla trasmissione.

In una puntata precedente, infatti, Nuzzi aveva detto che "noi abbiamo sempre dato spazio a tutte le voci interessate da questa vicenda", e la redazione avrebbe sempre "chiesto a tutti di venire, ma non tutti vengono". Secondo Nuzzi, coloro che rifiutano l’invito accuserebbero gli autori di "essere parziali perché non c’è contraddittorio".

Il conduttore aveva precisato: "Non c’è contraddittorio perché voi non venite", facendo l’esempio di "quell’avvocato, come si chiama? De Rensis, ecco". Secondo Nuzzi, quindi, De Rensis avrebbe più volte rifiutato l’invito, salvo poi lamentarsi per l’assenza di contraddittorio in trasmissione.

Le ultime novità su Garlasco

Tornando sui due livelli della narrazione, la seconda – quella mediatica – ha visto come novità il ritorno di Andrea Sempio a Quarto Grado nove anni dopo quella prima volta nel 2017. L’amico di Marco Poggi ha risposto ai dubbi degli ospiti presenti, anche alle domande più insistenti sulle sue relazioni personali, le sue abitudini e il suo alibi, ma soprattutto sul suo rapporto con la vittima.

Oltre alla consulenza di Redaelli, tra le ultime novità troviamo la convocazione di alcuni ex compagni di scuola dell’indagato presso la stazione dei carabinieri di via Moscova, a Milano. Con queste convocazioni gli inquirenti vogliono cercare di capire se Sempio frequentasse altre compagnie oltre ai nomi già noti.