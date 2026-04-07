Garlasco a teatro con Giuseppe Brindisi e gli avvocati di Stasi a Napoli e Milano, biglietti da 34 euro

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il delitto di Garlasco diventa oggetto di uno spettacolo teatrale che porta sul palco uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Il format si intitola Potresti essere tu – Il caso di Garlasco ed è ideato e condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi. Andrà in scena a Napoli e Milano e vedrà la partecipazione di Giada Bocellari e Antonio De Rensis, avvocati di Alberto Stasi. I biglietti per assistere allo spettacolo hanno un prezzo da 34 euro a salire.

Delitto di Garlasco a teatro, le date

Il debutto di Potresti essere tu – Il caso di Garlasco è previsto per giovedì 9 aprile al Teatro Diana di Napoli, con una successiva tappa a Milano, al Teatro Arcimboldi, il 4 giugno.

Sul palco sono annunciati anche Giada Bocellari e Antonio De Rensis, avvocati di Alberto Stasi.

Secondo quanto indicato nella presentazione dell’evento, lo spettacolo propone “un confronto diretto e coinvolgente” sui temi legati al caso giudiziario.

L’obiettivo è offrire al pubblico strumenti per comprendere meglio dinamiche, implicazioni e interrogativi che emergono da una vicenda complessa.

Il ruolo degli avvocati di Alberto Stasi

Come evidenziato da MowMag, il format si colloca a metà tra monologo e talk, con un’impostazione che punta a ricostruire alcuni passaggi dell’inchiesta e della vicenda processuale.

Sul palco, oltre agli avvocati difensori, è prevista la presenza di ospiti legati al mondo dell’informazione.

La partecipazione degli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis rappresenta uno degli elementi centrali dello spettacolo.

I due legali porteranno il proprio punto di vista su alcuni aspetti della vicenda.

Secondo quanto riportato da AGI, la loro presenza è finalizzata a offrire un approfondimento su elementi che hanno caratterizzato il processo.

Con lo spettacolo teatrale, il caso viene proposto in una forma diversa rispetto alla cronaca tradizionale.

Come sottolineato nella presentazione, l’iniziativa intende stimolare “analisi, domande e riflessioni sul tema della giustizia e della responsabilità individuale”.

Il prezzo dei biglietti e le date

Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo sul delitto di Garlasco Potresti essere tu – Il caso di Garlasco, ideato e condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi, è di 4o euro per la data del 9 aprile a Napoli, al Teatro Diana. Per la data di Milano, di scena al Teatro Arcimboldi, ci sono diverse tipologie di biglietti. Si passa dai 51,70 euro per la platea gold ai 34,50 euro per la seconda Galleria con visione limitata.