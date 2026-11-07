Garlasco, Alberto Stasi e il giallo del dna di Chiara Poggi sotto le scarpe: la spiegazione di Giorgio Portera

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Quarto Grado è stato approfondito il giallo relativo al presunto DNA di Chiara Poggi sotto le scarpe Lacoste di Alberto Stasi, quelle che il condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco indossava la mattina dell’omicidio. Nel programma di Rete 4, a fornire dettagli tecnici e informazioni sulla vicenda ci ha pensato Giorgio Portera, biologo specialista in genetica medica e ufficiale in congedo dei Carabinieri del Ris di Parma.

Garlasco, omicidio di Chiara Poggi: il giallo del DNA sulle scarpe di Alberto Stasi

Giammarco Menga, giornalista di Quarto Grado, ha riferito che è stata posta attenzione alle analisi fatte dal Ris nel 2007, spiegando che in questi giorni i consulenti della difesa di Alberto Stasi hanno detto di aver revisionato i dati grezzi, in particolare quelli dei tappetini e delle scarpe. La trasmissione Mediaset ha cercato di rianalizzare quei dati, soffermandosi sulle scarpe Lacoste che Stasi consegnò spontaneamente la mattina del 14 agosto e con cui avrebbe scoperto il corpo di Chiara il 13 di agosto.

"Il luminol diede esito negativo, quindi non fu trovato sangue su quelle scarpe – ha puntualizzato Menga – Abbiamo fatto la rilettura di questi dati e ci ha aiutato il dottor Giorgio Portera, con un programma specifico per la rilettura dei raw data. Ed è emerso il DNA di Alberto Stasi, come aveva relazionato già il Ris nel 2007. Tra l’altro si parla di un’unica corsa a firma di Marino del 18 settembre del 2007. Ma attenzione perché ci sarebbe una minima parte di DNA con tre marcatori sovrapponibili al profilo genetico di Chiara Poggi".

L’analisi di Giorgio Portera

A questo punto è intervenuto Portera: "Sicuramente si vede in maniera chiara il profilo di Stasi. Poi effettivamente andando a rivedere le componenti minoritarie, cioè quel DNA minimo un po’ frammentato che è alla base di questo profilo, si evidenziano tre marcatori su quindici che sono sovrapponibili a quelli della vittima".

"Per quanto ho potuto vedere – ha aggiunto il biologo – questo è un profilo dove si vede il DNA di Alberto e in più ci sono componenti minoritarie che sono delle piccole parti del DNA che vanno a sovrapporsi a quello di Chiara. A questo punto però siamo davanti a un bivio: dobbiamo capire effettivamente se lì dentro c’è il DNA di Chiara oppure se è casuale".

E ancora: "Su questo ci deve aiutare la biostatistica che abbiamo già utilizzato e abbiamo imparato a usare per i profili sotto le unghie di Chiara. Per cui io credo che questo sia un profilo che sicuramente dovrà essere attenzionato dalla difesa di Stasi".

"Teniamo in considerazione solamente che è una corsa e una minima parte del DNA. Sono tre marcatori che è molto difficile possano essere sufficienti per poter dire con certezza che lì dentro c’è il DNA di Chiara Poggi. Comunque è un profilo che vale la pena spremere e analizzare con calcoli biostatistici", ha concluso Portera.

Garlasco, Andrea Sempio: "C’è tensione, ma non ho paura"

Gli sviluppi delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, sono vicini a una svolta. Martedì 3 novembre i pm della Procura di Pavia hanno chiesto il rinvio a giudizio per il 38enne che, raggiunto dalle telecamere di Quarto Grado, ha dichiarato che si aspettava che si verificasse un simile scenario.

"Come sto? Tutto bene, è andata come ci aspettavamo – ha osservato Sempio – Non è una notizia che ci cade dal cielo. Speriamo di andare in aula il prima possibile per risolvere tutto. Se ho paura? No, c’è però tensione perché il momento è quello che è. Ma paura no".