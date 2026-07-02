Garlasco, Alberto Stasi e il giallo della docu-serie da 500 mila euro: l'avvocato De Rensis smentisce

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una docu-serie su Garlasco. L’ipotesi che si stesse lavorando a una serie tv sull’omicidio di Chiara Poggi è stata smentita da Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi. L’indiscrezione era stata lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia secondo cui l’allora fidanzato della vittima avrebbe venduto i diritti della propria storia per farne una docu-serie da 500 mila euro. Per il legale però si tratta di un progetto inesistente.

Docu-serie su Garlasco, cosa sappiamo

“Non mi risulta”. Con queste parole, Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha negato l’ipotesi di un accordo del suo assistito con una casa di produzione per la realizzazione di una docu-serie sul delitto di Garlasco.

La voce era stata diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, aveva anche parlato di cifre già pattuite con la casa che avrebbe dovuto realizzare il prodotto audiovisivo.

Antonio De Rensis parla della serie su Alberto Stasi

Parlando a Open, De Rensis, ha smontato la ricostruzione fatta da Parpiglia: secondo il giornalista, Stasi avrebbe venduto i diritti della propria storia a una casa di produzione per una docu-serie da oltre 500mila euro.

Sarebbe stata Groenlandia a produrre la serie che sarebbe stata incentrata tutta sulla figura di Stasi che vi avrebbe partecipato in prima persona, raccontando la sua versione davanti alle telecamere, senza l’utilizzo di attori.

Un prodotto che sarebbe stato pubblicato nel 2028 e che – tra partecipazione e cessione dei diritti – gli sarebbe valsa una cifra intorno ai 500mila euro, ipotesi però, come detto, prontamente smentita dalla difesa a Open.

Il libro sul processo dopo l’assassinio di Chiara Poggi

Per il delitto di Garlasco, Alberto Stasi, fidanzato della vittima Chiara Poggi, è stato l’unico condannato in via definitiva. Di recente, gli è stato concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali dopo una lunga detenzione.

La vicenda è tornata alla ribalta dei media nel 2025 quando il caso è stato riaperto e ha visto il coinvolgimento di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi. Sempio è oggi iscritto nel registro degli indagati.

Quello della docu-serie che sarebbe prodotta da Groenlandia non sarebbe l’unico progetto in cantiere sul caso di cronaca nera. La casa di produzione Colorado Film avrebbe infatti acquisito i diritti cinematografici del libro “Il ragionevole dubbio di Garlasco”, scritto da Stefano Vitelli. Questi era il magistrato che nel 2009 presiedette il tribunale che assolse Alberto Stasi in primo grado.