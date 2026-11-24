Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“La nostra speranza è che trovino subito qualcosa da questa indagine”, da “tutti questi reperti che hanno lì a Parma, sennò è la nostra rovina in tutto e per tutto”. E in tutto questo “devi cercare di tirarti su, non devi rimanere giù, Alberto”. Sono alcuni estratti di un’intercettazione da una conversazione tra Alberto Stasi registrata nel 2007, quando le indagini sul delitto di Garlasco erano appena partite, e suo padre Nicola. “Peggio di così non poteva andare”, aveva risposto il ragazzo, allora 24enne. Riferendosi al Ris, Nicola Stasi diceva: “Hanno lavorato per una settimana, in quella casa lì, fino ad adesso è tutto contro di noi“, per poi rassicurare il figlio dicendogli: “Per me sei innocente“.

Lo sfogo tra Alberto Stasi e suo padre Nicola sul lavoro del Ris

Lunedì 23 novembre Lo Stato delle Cose ha mandato in onda un audio inedito sul delitto di Garlasco. Il 23 agosto 2007, infatti, in casa Stasi era collegata una cimice che aveva catturato una conversazione tra Alberto e il padre Nicola.

Padre e figlio si confrontavano sul lavoro del Ris di Parma. Nicola, soprattutto, cercava di rassicurare il figlio, che invece si dimostrava disperato e preoccupato. “La nostra speranza è che trovino subito qualcosa da questa indagine”, diceva il papà riferendosi al lavoro del Ris.

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“Possibile che è tutto contro di noi? Non credo”, continuava Nicola Stasi, rivolgendosi al figlio. Poi l’esplosione di Alberto: “Peggio di così non poteva andare”. L’allora 24enne si considerava “la persona sbagliata al momento sbagliato nel luogo sbagliato“. Ancora: “L’ho vista per ultimo io, l’ho trovata io, ero a casa da solo. Non so, porca… “.

Quindi l’intervento del padre: “Non abbiamo ancora i riscontri”, ma Alberto insisteva: “Se non trovano nient’altro vado a processo io”. Nicola Stasi, poi: “Ci sono tutti i reperti che stanno analizzando, hanno lavorato una settimana, in quella casa lì. Fino ad adesso è tutto contro di noi ma Alberto, però, non hanno scoperto tutto. Non sono finite le indagini“. Infine, sempre Nicola: “Bisogna avere un po’ fiducia, bisogna essere ottimisti”.

Chi era Nicola Stasi, morto nel 2013

Nicola Stasi morì la sera di Natale del 2013 al Policlinico San Matteo di Pavia. Aveva 57 anni ed era ricoverato da alcune settimane nel reparto di Ematologia. Il figlio Alberto, allora trentenne, era ancora sotto processo per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Nicola ne aveva sempre sostenuto l’innocenza. Alberto era stato arrestato il 24 settembre 2007 e rimesso in libertà quattro giorni dopo perché la gip di Vigevano, Giulia Pravon, aveva ritenuto insufficienti gli indizi raccolti.

La famiglia Stasi era originaria di Ruvo di Puglia. Dopo la morte del padre Rocco, che aveva lavorato come camionista in Africa, Nicola si era trasferito con la madre e il fratello Luigi nel Milanese. Negli anni Settanta aveva sposato Elisabetta Ligabò e nel 1983, a Sesto San Giovanni, era nato Alberto. Dal 1982 al 1990 Nicola aveva diretto la Autoricambi Segrate. Nel 1998 aveva aperto una rivendita di accessori per auto sul corso principale di Garlasco.

Le dichiarazioni di Alberto Stasi 19 anni dopo il delitto di Garlasco

In un caffè di Milano, Alberto Stasi ha parlato con Gaia Tortora degli anni trascorsi in carcere dopo la condanna per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. “Io vado a letto con la coscienza tranquilla“, ha detto alla giornalista, che ha raccontato l’incontro su Quotidiano Nazionale.

Gli sguardi di chi lo riconosce per strada, ha spiegato, gli danno fastidio. Parlando del futuro, Stasi ha confidato che vorrebbe dei figli, pur sapendo che un giorno dovrà raccontare loro la sua storia. Ha parlato anche della madre, che vive sola e che vorrebbe avere più vicina. “La mia famiglia è piccola, ma solida”, ha concluso.