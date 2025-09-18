Garlasco, "Alberto Stasi è innocente" secondo l'avvocata Bernardini De Pace: i dubbi sugli orari

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Io credo che vada liberato il prima possibile”. Lo dice con convinzione Annamaria Bernardini De Pace, avvocata divorzista che recentemente si è occupata anche dei casi relativi al gruppo Facebook Mia Moglie e al sito internet Phica. Secondo lei “Alberto Stasi è innocente” e lo sostiene sulla base dell’orario dell’omicidio di Chiara Poggi di cui si parla nelle “risultanze medico-legali” che le ha sempre considerato “molto controverse e ballerine” ricordando che vennero sconfessate “solo nella seconda fase processuale”. Secondo Bernardini De Pace, quindi, Stasi disse la verità sull’orario della tesi. Chiara sarebbe stata uccisa “dopo le 10:30”.

Perché Bernardini De Pace difende Alberto Stasi

Nel nuovo numero di Giallo è riportato il parere di Annamaria Bernardini De Pace, avvocata divorzista impegnata in una class action sui casi Mia Moglie e Phica.net, sul delitto di Garlasco.

Bernardini De Pace sostiene che Alberto Stasi sia innocente e si dice convinta “della sua estraneità alla vicenda” sin dall’inizio. Per questo si considera favorevole alla nuova inchiesta che vede Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso. La Procura di Pavia, però, ha ipotizzato il concorso proprio con Alberto Stasi o altri soggetti.

IPA Secondo l’avvocata civilista Annamaria Bernardini De Pace Alberto Stasi è innocente: “Credo che vada liberato il prima possibile”

Giallo scrive che Bernardini De Pace conosce bene il caso. Alle pagine del settimanale riferisce che “sin dal primo momento, quando si parlò del caso, pensai che Chiara fosse stata uccisa dopo le 10.30″. Un parere maturato dalle “risultanze medico-legali sull’orario della morte” che ancora oggi giudica “troppo controverse e ballerine” e che vennero “sconfessate in una seconda fase processuale” sulla base dell’alibi dell’imputato. Stasi, infatti, ha sempre detto che mentre la ragazza veniva uccisa lui si trovava in casa sua a lavorare alla stesura della sua tesi di laurea al computer.

Dell’innocenza di Stasi si è convinta anche quando vennero mostrate per la prima volta le immagini dell’interno della villetta di via Pascoli: “Mi sembrò troppo chiaro che non c’erano stati soltanto loro due la sera prima e sicuramente che Chiara non

era sola quella mattina”, a giudicare dal “disordine che Chiara, “che è sempre stata descritta come una giovane serena e precisa, non avrebbe potuto sopportare”.

Gli orari del delitto di Garlasco

L’orario della morte di Chiara Poggi è sempre stato uno scoglio per gli investigatori. Come ricostruisce Il Giorno in un articolo del 7 luglio, il dibattito su questo dato è iniziato proprio alle 14:11 del 13 agosto 2007, ovvero quando gli operatori del 118 sono entrati per la prima volta nella villetta di via Pascoli 8.

Secondo il medico legale Marco Ballardini, che ha effettuato l’autopsia, l’orario della morte era da collocare tra le 10:30 e le 12, con una certa probabilità più concentrata alle 11:30. Lo stesso orario è stato indicato dalla pm Rosa Muscio in primo grado. Una nuova perizia disposta dal gup ha riaperto le carte, ed è arrivato il processo d’Appello. I difensori di Stasi Angelo Giarda e Giuseppe Colli hanno fatto notare che secondo i pm di Vigevano l’orario dell’omicidio è da collocarsi tra le 9:12 (quando Chiara ha disattivato l’allarme perimetrale) e le 9:35, ovvero il momento in cui Stasi ha iniziato a lavorare sulla sua tesi. Altrimenti, l’orario dell’omicidio è da collocarsi dopo le 12:46. La Procura generale, invece, restringe la forbice tra le 9:12 e le 9:35.

La difesa di Raoul Bova

Il nome di Annamaria Bernardini De Pace è comparso anche nel caso degli audio oggetto del ricatto ai danni di Raoul Bova: l’attore ha scelto proprio la nota avvocata per tutelarsi nella vicenda. Bernardini De Pace è anche la sua ex suocera, essendo madre della ex moglie Chiara Giordano, e ha scelto di difendere il suo assistito insieme al collega David Leggi.

Bernardini De Pace e Leggi hanno denunciato il tentativo di estorsione ai danni di Bova e insieme hanno presentato un esposto al Garante della Privacy per vietare la diffusione dell’audio catturato in una conversazione privata. Il Garante ha accolto la richiesta.