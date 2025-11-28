Garlasco, Alberto Stasi e l'avvocata Bocellari in attesa per la revisione dopo le ultime su Sempio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’avvocata Giada Bocellari, che insieme al collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, ha detto che attende la chiusura delle indagini prima di presentare una nuova istanza di revisione della sentenza di condanna al suo assistito. Secondo la legale ci sarebbero più indizi su Sempio che su Stasi.

L’ipotesi della richiesta di revisione

Giada Bocellari è stata intervistata dal Corriere della Sera a cui ha detto che si attende “la chiusura delle indagini, a prescindere da ciò che chiederà la Procura, per avere contezza di tutto ciò che ha raccolto”.

Dopo si potrà valutare se chiedere la revisione della condanna ad Alberto Stasi.

ANSA

L’avvocatessa di Alberto Stasi Giada Bocellari

L’avvocata ha anche affermato che, per quanto conosce il fascicolo e considerando che ci sono state più fasi, “non si può escludere a priori che, almeno nella prima fase, ci potessero essere più persone. Non dico che c’erano, ma non lo si può neanche escludere”.

Il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara

Riguardo all’esito della perizia del Tribunale che conferma che il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi sia altamente compatibile con la linea maschile della famiglia di Sempio, Bocellari ha chiarito che “per una valutazione completa attendiamo il deposito della perizia”.

Alla domanda se ci sia possibilità che il Dna sia stato contaminato, la legale di Stasi ha specificato che “nessun genetista può dire con certezza se sia da contatto diretto o mediato. Sarà la prova logica a stabilire come quel Dna sia finito sulle unghie di due mani”.

“Si dovrà vedere quanto Sempio frequentava la casa. La Bpa – ha continuato – potrà aiutare a capire la dinamica omicidiaria e altri elementi potranno arrivare dagli accertamenti della Cattaneo. Tutti tasselli da incrociare e vedere se convergono o meno in una direzione”.

Gli indizi su Andrea Sempio

Parlando degli indizi a carico di Andrea Sempio, l’avvocata prende le distanze perché “nessuno di noi sa quali siano realmente gli elementi che, anche attraverso le indagini tradizionali, ha raccolto la Procura”.

Ma Bocellari poi aggiunge che “rispetto al poco che finora sappiamo io credo che ci siano molti più elementi nei confronti di Sempio di quanti ce ne fossero nei confronti di Stasi. Però il mio parametro era la Procura di Vigevano, attendo dunque l’esito del lavoro dei pm di Pavia”.

L’augurio della legale è che “la Procura eserciti l’azione penale solo se avrà un quadro tale da fare prevedere una condanna”.