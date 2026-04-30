Garlasco, Alberto Stasi evita i giornalisti dopo le ultime notizie su Andrea Sempio: "Perdete il vostro tempo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alberto Stasi non rilascia commenti ai giornalisti dopo la notizia delle accuse della Procura di Pavia contro Andrea Sempio nel caso di Garlasco. Nessuna dichiarazione, quindi, in merito alla tesi degli inquirenti, che sostengono che Sempio avrebbe agito da solo nell’omicidio di Chiara Poggi, ipotizzando un movente legato a un approccio sessuale rifiutato.

Garlasco, Alberto Stasi non parla

Nessuna dichiarazione da Alberto Stasi all’uscita dal carcere (in permesso per lavorare) dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco.

"Non ho dichiarazioni da fare, è inutile che venite qui a seguirmi" ha detto l’ex bocconiano ai cronisti che lo attendevano mentre si recava al lavoro. "Stai un po’ meglio ora?" gli è stato chiesto, domanda a cui Stasi si è limitato a rispondere "Non è questo il punto, non ho dichiarazioni da fare".

La svolta su Andrea Sempio

C’era curiosità attorno alla possibile reazione di Stasi dopo la nuova svolta investigativa della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.

Secondo i magistrati, sarebbe stato lui ad agire da solo nell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco: una modifica significativa rispetto alle precedenti ipotesi investigative, che parlavano invece di un possibile concorso con altri soggetti o con lo stesso Stasi.

Nell’atto notificato a Sempio, convocato per interrogatorio il 6 maggio, la Procura sostiene inoltre che il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale da parte di Chiara Poggi.

Gli inquirenti contestano aggravanti come crudeltà e motivi abietti, delineando una ricostruzione molto dura dell’aggressione.

Il piano dei legali di Stasi

Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, legali di Alberto Stasi, sono stati interpellati a proposito della posizione di Andrea Sempio, evidenziando che l’obiettivo della difesa è quello di "tirar fuori" di prigione il proprio assistito e "non mandare in galera altre persone".

I legali ritengono che la posizione di Sempio sia stata in sottovalutata durante le indagini originali, e le loro osservazioni spesso bollate dai media come "favole e storie", nonostante anomalie nei suoi orari e la presenza del suo DNA su alcuni reperti.

L’obiettivo della difesa è ottenere la revisione del processo per dimostrare l’innocenza di Stasi, che resta attualmente in carcere, sostenendo che le prove raccolte contro Sempio rappresentino la "pistola fumante" necessaria a riaprire il caso e ribaltare la sentenza definitiva di condanna.