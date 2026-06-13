Garlasco, Alberto Stasi fuori dal carcere. Per i giudici ha dimostrato “maturità" e "empatia" per la vittima

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Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per non farvi più ritorno. Il 41enne condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi ha ottenuto la semilibertà e concluderà la propria pena al di fuori delle mura dell’istituto detentivo, in affidamento ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano motiva l’ordinanza confermando “l’assenza di profili di pericolosità”, mentre procedono le indagini bis sul caso Garlasco.

Alberto Stasi ha dimostrato “maturità e consapevolezza”

Secondo i giudici, Alberto Stasi “non difetta di maturità e consapevolezza” e si dimostra “estraneo a contesti, logiche e subculture schiettamente criminali”.

Escludendo dunque “profili di pericolosità” del condannato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha concesso di concludere la pena fuori dal carcere, in affidamento ai servizi sociali.

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La scelta, così come si legge nell’ordinanza diffusa in esclusiva dal Tg1, arriva a seguito del percorso di semilibertà, condotto da Stasi “senza sbavature”.

Il percorso di Stasi, si legge ancora, è stato caratterizzato da una “assoluta adesione alle regole” e da una condotta “ineccepibile”, al punto da non riscontrare “elementi tali da inficiare il percorso di reinserimento sociale”.

Premiato il profilo basso nelle nuove indagini

L’ordinanza del tribunale di Milano dedica ampio spazio all’analisi del comportamento attuato da Alberto Stasi negli ultimi mesi, con la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco.

I giudici hanno valutato positivamente la scelta del detenuto di mantenere un “profilo basso” e dimostrare “una evidente lucidità anche rispetto ai possibili sviluppi futuri”.

Negli atteggiamenti di Stasi non sono emersi “vissuti rancorosi né repertori narrativi screditanti verso coloro che lo hanno posto in questa condizione”.

Infine, i magistrati sottolineano “l’empatia e la sofferenza verso la parte offesa”, riscontrate dagli operatori che lo hanno seguito in carcere.

Non ci sarà un ritorno a Garlasco

“Pur non trattandosi tecnicamente di un fine pena, oggi per Alberto Stasi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura” ha commentato l’avvocata Giada Bocellari.

Per quel che riguarda la richiesta di una revisione del caso, la legale ha affermato che “verrà presentata quando la difesa sarà pronta. È un lavoro lungo, un lavoro tecnico che richiede grande attenzione e va fatto bene”.

Nonostante non abbia alcuna limitazione a riguardo, Alberto Stasi non tornerà a vivere nel comune di Garlasco.

Il saluto al compagno di cella e l’incontro con la madre

Dopo aver ricevuto l’ordinanza, Alberto Stasi, che si trovava in licenza, ha fatto ritorno a Bollate per le ultime formalità.

Ha fatto la valigia e impacchettato i propri effetti personali, lasciando in regalo al compagno di cella il ventilatore e il frigorifero.

In seguito si è recato per un ultimo saluto al direttore del carcere Giorgio Leggieri, agli agenti e agli educatori.

Infine, così come da quando ha ottenuto la libertà vigilata fa ogni sabato, si è incontrato con la madre Elisabetta Ligabò.