Garlasco, Alberto Stasi intercettato dopo il dna trovato su Chiara Poggi: "Spero non sia il foruncolino"

Spunta un’intercettazione tra Alberto Stasi e il suo primo avvocato, Angelo Giarda, circa un mese dopo il delitto di Garlasco. Nella telefonata intercorsa tra il legale e il suo assistito, datata 6 settembre 2007, il primo informa il cliente sul rinvenimento di tracce di sangue sotto le unghie di Chiara Poggi. Stasi risponde: "Speriamo che non sia di quando mi schiacciava il foruncolino", ma l’avvocato lo rassicura dicendo che in tal caso si sarebbe trattato di sangue misto a pus. Quindi Alberto conclude: "Speriamo che abbia graffiato" il suo aggressore.

L’intercettazione tra Alberto Stasi e l’avvocato Giarda

Martedì 22 dicembre Quarta Repubblica ha trasmesso un’intercettazione inedita di una conversazione tra Alberto Stasi e il suo avvocato di allora, Angelo Giarda. Era il 6 settembre 2007.

Giarda lo informava del ritrovamento di tracce ematiche sulle unghie di Chiara Poggi, quindi Stasi aveva risposto: "Speriamo che non sia di quando mi schiacciava il foruncolino".

Giarda lo aveva rassicurato dicendo che "si vede se è sangue che è uscito per effetto di una caduta, di un taglio o di una percossa", aggiungendo che ciò cui il suo assistito si riferiva – e per cui non nascondeva una certa preoccupazione – si sarebbe presentato come "sangue misto a pus", per cui il suo assistito non avrebbe avuto di che preoccuparsi.

Infine Alberto Stasi, anche un po’ per rassicurare se stesso, aveva sperato che Chiara "avendo magari avuto una colluttazione" avesse graffiato il suo assassino. Il sangue rinvenuto sotto le sue unghie, infatti, apparteneva a un "individuo di sesso maschile".

La posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco

Nel marzo 2025 Andrea Sempio è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Pavia. Secondo una perizia presentata dagli avvocati di Alberto Stasi, infatti, il Dna isolato nel 2014 sotto le unghie di Chiara Poggi apparterrebbe proprio all’amico del fratello della vittima.

Lunedì 22 dicembre Sempio è stato intervistato da Alessandro Sallusti nel programma 10 minuti, e non ha nascosto le sue preoccupazioni sugli sviluppi delle indagini. Ipotizzando l’innocenza di Stasi, si è chiesto: "E se mi trovassi in una stessa condizione?". Il suo timore, quindi, è quello di "ritrovarmi io magari in galera da innocente".

Il nodo del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Come anticipato, il Dna isolato dalle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura, appartiene ad Andrea Sempio. Per rispondere a questo risultato tutte le parti – specialmente la difesa dell’indagato – hanno presentato le loro rispettive perizie confluite infine nell’ultima udienza dell’incidente probatorio tenutasi il 18 dicembre.

Il gup dovrà decidere se rinviare a giudizio Andrea Sempio. Va stabilito, a tal proposito, se quel Dna sia dovuto a un contatto diretto tra la vittima e Sempio o se sia stato trasmesso indirettamente da Sempio a Chiara, dal momento che l’indagato era solito frequentare casa Poggi in quanto amico del fratello della vittima.