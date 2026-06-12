Garlasco, Alberto Stasi lascia il carcere: cos'è la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Alberto Stasi esce dal carcere di Bollate. Nulla a che vedere con la nuova indagine sul delitto di Garlasco, con al centro Andrea Sempio, o con l’eventuale richiesta di revisione del processo che ha condannato l’ex fidanzato di Chiara Poggi in via definitiva. Di fatto, Stasi – che era in regime di semilibertà (poteva uscire di prigione per andare a lavoro), ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. La concessione è arrivata dal Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo l’istanza della difesa, su cui la Procura generale aveva dato parere favorevole.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo la richiesta della difesa, ha disposto la scarcerazione e l’affidamento ai servizi sociali presso la società in cui lavora da alcuni anni come responsabile dell’amministrazione.

La decisione dei giudizi è slegata dall’eventuale richiesta di revisione del processo che lo ha condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi: l’udienza si è svolta nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, in gran segreto, e i giudici riuniti in camera di consiglio dovrebbero depositare l’ordinanza entro 5 giorni.

Dalla Procura generale, diretta da Francesca Nanni e col sostituto pg Valeria Marino, ANSA rivela che è arrivato parere positivo per la sua buona condotta, anche in semilibertà, e per le relazioni positive dell’equipe del carcere di Bollate.

Parere che, assieme ai tempi (fine pena nel 2028) e ai benefici già ottenuti (prima il lavoro esterno e poi la semilibertà) porta come una sorta di automatismo all’affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la pena residua.

Da quanto tempo era in carcere

Stasi, che si è sempre proclamato innocente, era entrato in prigione subito un mese dopo il delitto di Garlasco, il 24 settembre 2007, venendo scarcerato dopo 4 giorni dal gip Giulia Pravon, per insufficienza di prove.

Era poi tornato nel dicembre 2015, dopo la condanna in Cassazione, che era arrivata dopo due assoluzioni nei precedenti gradi di giudizio.

Stasi non tornerà a Garlasco

Secondo quanto riferito da La7, che ha anticipato la notizia poi confermata da ANSA, Alberto Stasi non tornerà a vivere a Garlasco.

Avrebbe deciso di prendere una casa in affitto, in un paese vicino a Milano.

Cosa avrebbe lasciato agli altri detenuti

Prima di lasciare il carcere di Bollate, Stasi avrebbe deciso di portare con sé solamente i suoi vestiti.

Agli altri detenuti avrebbe lasciato tutto il resto, compresi un frigorifero e un ventilatore.

Cos’è l’affidamento in prova ai servizi sociali

L’affidamento in prova ai servizi sociali è regolamentata dall’art. 47 dell’ordinamento Penitenziario: consiste nell’affidamento del condannato fuori dall’istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

A seguito del cosiddetto svuotacarceri del 2014, le modalità dell’affidamento in prova sono cambiati.

I requisiti per l’ammissione sono:

condanna a pena detentiva, o anche residuo pena, non superiore a tre anni

per chi è detenuto : relazione di sintesi che preveda che la misura alternativa, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati

: relazione di sintesi che preveda che la misura alternativa, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati per il condannato in libertà: aver tenuto un comportamento tale, dopo la condanna, da consentire lo stesso giudizio di cui sopra, anche senza procedere all’osservazione in istituto

Durante il periodo di affidamento, il Centro di Servizio Sociale ha l’obbligo di aiutare il condannato a superare le difficoltà d’adattamento alla vita sociale, al fine di favorire il suo reinserimento, controllarne la condotta e fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita e sull’andamento della misura.

Quando il detenuto finisce di scontare la pena, il Tribunale di Sorveglianza emette l’ordinanza di estinzione della pena stessa con la revoca della misura.

Stasi rischia di tornare di nuovo in carcere?

Il detenuto rischia di tornare in carcere se si comporta contrariamente alla legge o alle prescrizioni dettate, oppure in caso di sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva, che determini un residuo pena superiore a tre anni.

Intanto nella puntata dell’11 giugno di Quarto Grado, la difesa di Andrea Sempio ha mostrato alcuni esperimenti relativi all’impronta 33 e alle scarpe Frau.