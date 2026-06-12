Garlasco, Alberto Stasi lascia il carcere e Carlo Nordio torna a parlare di "anomalia del processo": il motivo

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Sul caso di Garlasco, in particolare del processo ad Alberto Stasi, è tornato a parlare anche il ministro, Carlo Nordio. Il titolare della Giustizia, rispondendo a una domanda a margine di un evento, ha ripetuto che, secondo lui, la condanna dell’ex fidanzato di Chiara Poggi rappresenta “un’anomalia”.

Carlo Nordio sul processo ad Alberto Stasi

Dopo il suo intervento al Forum in Masseria 2026, Nordio ha risposto a una domanda sul caso Garlasco.

“Non posso, non voglio e non devo parlare di processi in corso e tantomeno di situazioni, diciamo, dolorose e tragiche come quelle. Ho detto e ripeto per l’ennesima volta – ha detto il ministro – che l’anomalia del processo di Stasi dipende dal fatto che una persona che sia stata assolta per due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello, è molto discutibile che poi alla fine possa essere condannata senza rifare ex novo il processo, ma con un semplice supplemento di istruttoria”.

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Il titolare della Giustizia ha sottolineato che “da noi esiste il principio che non puoi essere condannato se le prove contro di te non sono al di là di ogni ragionevole dubbio“.

Dai qui, Nordio si è chiesto: “come fai a condannare una persona sulla quale ben due altissime corti hanno così dubitato al punto da assolverla?”.

“Questo non è colpa ovviamente di quei magistrati, è colpa – ha concluso Nordio – di un sistema che è unico al mondo; per esempio nel processo anglosassone, una cosa del genere sarebbe impensabile”.

Stasi verso l’uscita dal carcere

Intanto, Alberto Stasi potrebbe uscire dal carcere per l’affidamento in prova ai servizi sociali. Si attende ancora il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché i giudici dovrebbero depositare l’ordinanza entro cinque giorni.

La Procura generale ha dato parere positivo e l’affidamento in prova sarebbe un percorso naturale per chi, come Stasi, ha già ottenuto negli ultimi anni prima il lavoro esterno e poi la semilibertà e dunque, di fatto, non dovrà più rientrare nella casa di reclusione di Bollate la sera.

Il condannato per il delitto di Chiara Poggi, da più di un anno, per tutto il giorno può rimanere fuori per lavorare e coltivare affetti e interessi, seguendo delle prescrizioni.

All’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza è stato presente anche l’ex bocconiano, da tre anni ormai anche contabile in una società finanziaria in centro a Milano.

Stasi avrebbe risposto alle domande dei magistrati che di solito vertono sulla vita in carcere, sul lavoro e sui comportamenti dietro le sbarre. A lui, in particolare, ne sono state poste pochissime e l’udienza a porte chiuse è durata circa mezz’ora.

Il parere positivo della Procura generale

La sostituta procuratrice generale Valeria Marino ha dato parere favorevole, sottolineando la buona condotta del 42enne, le relazioni positive dell’equipe del carcere e, in particolare, dell’area educativa, ma anche il comportamento tenuto dal condannato dopo un’intervista televisiva del marzo dello scorso anno, per la quale la Procura generale milanese aveva chiesto di annullare con rinvio il provvedimento con cui Stasi aveva ottenuto la semilibertà nell’aprile 2025.

In quel caso, però, la Cassazione l’aveva confermata. Sempre la pg ha messo in luce anche il fatto che l’ex bocconiano con rispetto si è presentato davanti ai magistrati, si è dimostrato pronto al confronto e ha avuto un atteggiamento pacato.

Il 42enne, tra l’altro, non ha rilasciato più interviste e, sempre secondo il parere positivo, ha accettato la condanna, anche se continua, come dall’inizio del giallo di Garlasco, a proclamarsi innocente.

Inoltre Stasi, con i proventi della sua attività lavorativa, starebbe risarcendo i familiari di Chiara.

Cosa potrà fare Stasi

Quando sarà depositato, il provvedimento di affidamento in prova, dopo la camera di consiglio per la decisione, Stasi potrà continuare a lavorare e, come avviene in questi casi, per lui si affiancherà anche un percorso di volontariato.

Il Tribunale indicherà le prescrizioni, come l’orario di rientro, il fatto che non potrà lasciare l’Italia, né semmai pure rilasciare interviste. Tecnicamente quindi non sarà libero, ma finirà di scontare la pena in affidamento, misura alternativa al carcere che può essere revocata se non si rispettano indicazioni e prescrizioni.

Il percorso di affidamento dovrebbe durare un paio di anni. Il suo fine pena è previsto, al netto di ulteriori benefici, per il 2028.