Garlasco, Alberto Stasi nel ricordo della sua prof: "Ma quale biondino dagli occhi di ghiaccio?"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sin dal 2007, quando i primi sospetti sul delitto di Garlasco sono caduti su Alberto Stasi, già diventato il “biondino dagli occhi di ghiaccio” allo sguardo dell’opinione pubblica, e non solo. Oggi questa nomea, anche se il diretto interessato del nuovo corso di indagini è Andrea Sempio, non ha smesso di esistere. Per questo motivo nel corso di Ore 14 Sera è stata mandata in onda la lettera di una ex professoressa del condannato: “Non era affatto un ragazzo senza emozioni”, scrive.

Parla un’ex professoressa di Alberto Stasi

Nel corso della puntata di Ore 14 Sera andata in onda giovedì 2 aprile è stata mandata in onda la lettera di un’ex docente di Alberto Stasi. Il 43enne frequentava il liceo scientifico Angelo Omodeo di Mortara (Pavia) e la donna è stata sua professoressa per l’intero quinquennio.

In cinque anni Stasi non avrebbe “mai detto una parola fuori posto” e lo ricorda come “allevato nel migliore dei modi”, al punto da non doverlo mai riprendere “per qualche mancanza”.

ANSA

Ancora, durante le interrogazioni Stasi “si agitava e gli tremava la voce”, e dopo i compiti in classe “i suoi fogli erano sempre umidi di sudore dall’agitazione”.

Poi un pensiero per la madre di Alberto, Elisabetta Ligabò: “Posso immaginare cosa abbia dovuto soffrire in tutti questi anni”.

Il “biondino dagli occhi di ghiaccio”

L’adagio “sul biondino dagli occhi di ghiaccio” abita la stampa e l’opinione pubblica da almeno 19 anni. Ce lo ricorda un vecchio articolo pubblicato su L’Espresso da Michele Serra, il 5 ottobre 2007 – nemmeno due mesi dopo il delitto di Garlasco – dal titolo Sono un uomo di strada e di parola, dove rifletteva su come la cronaca nera facesse troppo caso alle opinioni delle persone per strada. Proprio dalle strade di Garlasco, infatti, venne fuori la descrizione del “biondino dagli occhi di ghiaccio”.

L’ex professoressa di Stasi risponde anche a questo: “A chi lo definisce il biondino dagli occhi di ghiaccio posso assicurare che non era affatto un ragazzo senza emozioni”.

Il vero assassino del delitto di Garlasco

Quindi il suo timido verdetto sul delitto di Garlasco: “Sono convinta da sempre che Alberto sia innocente e credo che tutti coloro che lo conoscono almeno un po’ la pensino come me”.

Le indagini su Andrea Sempio, poi, hanno riaperto i fronti degli innocentisti e dei colpevolisti.