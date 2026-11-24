Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In un colloquio con Gaia Tortora, Alberto Stasi ha parlato degli anni in carcere dopo la condanna per il delitto di Garlasco e degli sguardi a lui rivolti una volta fuori: “Io vado a letto con la coscienza tranquilla”, ha detto. Gaia Tortora ha raccontato: “Ho visto un uomo che davanti al dolore non urla”. E tra le righe emerge una notizia: Stasi vorrebbe dei figli.

Il colloquio tra Alberto Stasi e Gaia Tortora

Sulle colonne di QN, Gaia Tortora ha pubblicato il resoconto di un incontro avuto con Alberto Stasi in un caffè di Milano. “Io vado a letto con la coscienza tranquilla“, le ha detto in un passaggio della conversazione che ha toccato il caso Garlasco e altri temi più personali.

Sullo sguardo che gli altri posano su di lui fuori dal carcere, Alberto Stasi ha poi affermato: “Mi dà fastidio, ma finisce lì”.

Il colloquio si è poi spostato sui suoi “affetti”: “La mia famiglia è piccola, ma solida”. Il padre non c’è più e la madre vive da sola. Alberto Stasi vorrebbe portarla più vicino. Alla domanda su dove si veda lui un domani, ha citato alcune città all’estero (da Londra a Vienna), ma anche il Portogallo più selvaggio e Roma, che ha riscoperto. Ma non se la sente di dire ‘Mamma, ciao, sono uscito, grazie per essere stata qui in questi anni’ e partire.

Alberto Stasi e i figli: la rivelazione

Gaia Tortora, descrivendo il suo colloquio con Alberto Stasi, ha riferito che l’ex fidanzato di Chiara Poggi “parla con prudenza del futuro“.

Poi ha rivelato: “Vorrebbe dei figli e sa già che dovrà spiegare tutto. Mio padre (Enzo Tortora, ndr) lo sapeva bene: in questo Paese resti imputato a vita”.

Il commento di Gaia Tortora su Alberto Stasi

Gaia Tortora ha raccontato così l’incontro con Alberto Stasi: “Io ho visto un uomo che davanti al dolore non urla: si organizza per sopravvivere. È un modo di essere, non è una prova di niente”.

Poi la giornalista ha aggiunto: “La sua avvocata me lo conferma a modo suo. In tanti anni di professione, dice, è stato il primo assistito che non la implorava di fare qualcosa a ogni costo”.