Garlasco, Alberto Stasi querela la criminologa Anna Vagli: processo per diffamazione a marzo

Alberto Stasi ha querelato per diffamazione la criminologa forense e opinionista televisiva Anna Vagli. In un articolo pubblicato nel maggio 2022, relativo al caso Garlasco, Vagli ipotizzava che il movente dell’omicidio di Chiara Poggi potesse essere legato alla scoperta, da parte della ragazza, di materiale pedopornografico sul computer del fidanzato. Tale ipotesi però è stata smentita nel corso del processo, durante il quale è emerso che, sebbene sul pc di Stasi fossero presenti contenuti a sfondo sessuale, riguardavano esclusivamente adulti.

Perché Alberto Stasi ha querelato Anna Vagli

La vicenda che ha visto Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, querelare l’opinionista 36enne Anna Vagli trae origine da un articolo intitolato “Perché Alberto Stasi è l’assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio”, pubblicato su una testata online.

Le affermazioni hanno indotto Alberto Stasi, tramite la sua legale Giada Bocellari, a sporgere querela per diffamazione. La prima udienza del processo è stata fissata a marzo e riguarda le interpretazioni pubbliche del delitto fatte dalla criminologa, non l’omicidio in sé.

ANSA

18 dicembre 2025, Alberto Stasi all’esterno del tribunale di Pavia per l’incidente probatorio nel filone del caso Garlasco che riguarda Andrea Sempio

Il fascicolo, aperto inizialmente a Milano, ha visto la difesa di Vagli sollevare un’eccezione di competenza territoriale, sostenendo che il processo debba svolgersi nel luogo di residenza dell’imputata, che è originaria di Forte de Marmi in provincia di Lucca.

La Cassazione su Alberto Stasi

Si ricorda che nel 2014 la Cassazione ha annullato la condanna di Stasi relativa alla detenzione di materiale pedopornografico, riconoscendo solo la presenza di pornografia con adulti, fatto che non costituisce rilievo penale. L’articolo vergato dalla criminologa Anna Vagli è di otto anni dopo.

Roberta Bruzzone su Alberto Stasi

C’è anche un’altra criminologa che indica nei file presenti nell’hard disk di Alberto Stasi un possibile movente del delitto di Garlasco. Si tratta di Roberta Bruzzone, la quale però parla, correttamente, di immagini relative ad adulti e non minori.

“C’è un problema enorme, che è quello degli interessi sessuali di Alberto Stasi. Interessi che lui coltivava in maniera attiva perché selezionava del materiale e lo catalogava in maniera puntuale. Parliamo di quasi 16.000 contenuti di pornografia adulta, definita dagli esperti del carcere che l’hanno esaminata anche violenti e raccapriccianti”, ha commentato Bruzzone nella puntata di Quarto Grado del 5 dicembre.

Secondo Bruzzone, quella potrebbe essere stata una “miccia”, cioè “la paura di essere smascherato“, la paura “che questa cosa emerga in maniera più evidente, magari agli occhi di persone il cui giudizio è particolarmente rilevante”.