Garlasco, Alberto Stasi spiega chi aveva accesso alla cantina di casa Poggi: "Sono sempre sceso con Chiara"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Sono sempre sceso con Chiara”, queste le parole di Alberto Stasi ad una domanda relativa alla cantina della villetta di casa Poggi, luogo del delitto di Garlasco. Le sue parole sono quelle pronunciate il 20 maggio 2025 durante l’interrogatorio con Fabio Napoleone, procuratore capo di Pavia, come persona informata sui fatti.

Delitto di Garlasco, le parole di Alberto Stasi sulla cantina

Nel corso della puntata di Quarto Grado di giovedì 11 giugno, sono state trasmesse alcune parti dell’interrogatorio di Alberto Stasi.

Il fidanzato di Chiara Poggi ha spiegato in merito alla cantina: “Mi era capitato di andare, ma accompagnando Chiara. Cioè, personalmente non avevo mai avuto l’esigenza di andarci in autonomia”.

Nell’interrogatorio Alberto Stasi ha poi spiegato che la cantina era usata per conservare un po’ di tutto, dalle conserve ai giocattoli vecchi dei ragazzi.

“Io scendevo semplicemente perché Chiara mi diceva dai mi accompagni, vieni giù. Non è successo molte volte, forse 3-4 volte”, le sue parole.

La porta della cantina

Alberto Stasi ha poi spiegato cosa è successo nel giorno del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007.

“Ho provato ad aprire la porta, però come ho provato a spiegare non si apriva, sostanzialmente. Probabilmente io l’aprivo nel modo in cui ero abituato ad aprire una porta scorrevole simile che ho a casa mia però è una porta che entra nel muro cioè segue dei binari”, ha spiegato al pm Napoleone.

Il fidanzato di Chiara Poggi ha poi spiegato che quella invece “era una porta che poi abbiamo capito si piega su se stessa, c’è un’anta e si piega sull’altra e quindi tirando si vede che ho appoggiato un po’ la mano, ho generato una leggera pressione e subito le due ante si sono piegate e si è aperta”,

Successivamente Alberto Stasi ha raccontato che di solito seguiva Chiara per andare in cantina, non l’anticipava e in una di quelle occasioni la ragazza avrebbe detto di chiudere la porta per non far scendere i gatti “ma non ricordo se era il 12 di agosto o un’altra delle occasioni precedenti”.

La reazione di Alberto Stasi sull’impronta 33

Durante l’interrogatorio, Fabio Napoleone ha rivelato ad Alberto Stasi le ultime novità sull’impronta 33: “Queste impronte sono state verificate ma le stiamo verificando di nuovo alla luce delle nuove tecnologie. Siamo riusciti a ricostruire questa impronta 33, abbiamo dato incarico al Tenente Colonello Iuliano e al dott. Caprioli che sono due autorità in materia di attribuzioni dattiloscopiche e ci hanno depositato le risultanze. 15 corrispondenze, per loro attribuzione certa, ad un palmo della mano di Andrea Sempio, un dato importante”.

Alberto Stasi (che venerdì 12 giugno ha lasciato il carcere, ottenendo l’affidamento in prova ai servizi sociali), commenta: “Avessimo avuto questo dato nel 2007….”.Nello stesso interrogatorio Alberto Stasi ha parlato anche dei rifiuti ritrovati nella spazzatura.

Il video ha generato uno scontro tra Roberta Bruzzone e Carmelo Abbate durante la puntata di Quarto Grado.

Sempre a Quarto Grado, la difesa di Andrea Sempio ha mostrato alcuni esperimenti relativi all’impronta 33, alle scarpe Frau e ai pallini della suola.