Garlasco, Alberto Stasi torna sulla colazione e i reperti trovati nella spazzatura dall'Estathè al Fruttolo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Omicidio di Garlasco: l’esclusiva di Quarto Grado sull’interrogatorio di Alberto Stasi torna a far parlare dei reperti della spazzatura. Se da un lato l’ex fidanzato ammette la preferenza per l’Estathè pur non ricordando quando lo consumò, l’esclusione del Fruttolo e la descrizione di una colazione a base di cereali asciutti spaccano gli esperti in studio sull’analisi di quanto consumato quella mattina.

Garlasco, i dubbi di Alberto Stasi tra Fruttolo ed Estathé

La trasmissione Quarto Grado ha trasmesso in esclusiva i verbali delle informazioni sommarie rese da Alberto Stasi al procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone.

Sentito nell’ambito del nuovo filone investigativo che vede indagato Andrea Sempio, Stasi ha risposto alle domande sugli alimenti repertati nella pattumiera di casa Poggi dopo l’omicidio.

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Di fronte ai quesiti del PM, ha chiarito la sua posizione: “Allora, l’Estathè è un alimento che mi è sempre piaciuto e mi piace, quindi… Non ricordo, ma a memoria diciamo posso dire di averlo anche eventualmente bevuto. Il Fruttolo, invece, non è un alimento che di solito mangio, quindi.. Fermo restando che Chiara potrebbe dire: ‘Assaggia, vuoi provarlo?’, non me lo ricordo, ma tenderei a escluderlo, ecco diciamo”.

“Tra le due tipologie di oggetti l’Estathé rientra nell’ambito di ciò che di solito bevo – ha chiarito Stasi – il Fruttolo non rientra nell’ambito di ciò che di solito mangio”.

I ricordi sulla colazione

Stasi ha poi descritto il suo limitato livello di conoscenza riguardo alla routine mattutina della fidanzata, spiegando che i loro momenti di condivisione più stretti avvenivano principalmente lontano da Garlasco: “Il punto è che quando frequentavo assiduamente Chiara erano contesti fuori di casa, quindi siamo andati a Londra, faccio un esempio, la colazione, perfino con le uova e la pancetta”.

“Era un contesto del tutto estraneo a quello abituale di casa, non vivendo con lei io ho una cognizione piuttosto limitata delle sue abitudini – ha aggiunto Stasi – Chiara si alzava prima di me perché io dormivo, mi alzavo più tardi”.

“Adesso non ricordo di avere esattamente visto con cosa faceva colazione, ricordo che mangiava dei cornflakes, biscotti secchi, cose di questo tipo, ma non è che andavamo in cucina a fare colazione insieme, quindi non saprei dirlo”. Stasi ha aggiunto di ritenere che la ragazza consumasse i cereali “secchi, asciutti” e senza latte, escludendo di averle mai visto mangiare il Fruttolo o banane la mattina del delitto.

Lo scontro sulla spazzatura

Il contenuto del verbale ha scatenato un acceso dibattito tra gli esperti in studio. Il consulente informatico Paolo Reale ha evidenziato come l’Estathè, sulla cui cannuccia fu isolato il DNA di Stasi, rimanga l’unico elemento certo riconducibile a qualcuno in quella casa.

L’interrogatorio di Alberto Stasi

Carmelo Abbate ha invece dissentito, sottolineando che la presenza di una buccia di banana nella spazzatura, a fronte di zero residui nello stomaco della vittima, dimostra che la pattumiera risalisse ai giorni precedenti e non alla mattina dell’omicidio.

Dal punto di vista criminologico, Roberta Bruzzone si è detta incuriosita dall’estrema precisione di Stasi nel ricordare la birra avanzata la sera prima, opposta ai dubbi temporali sull’Estathè.

Infine, il genetista dei Poggi, Marzio Capra, ha ridimensionato il peso delle recenti accuse scientifiche mosse dalla Procura contro Sempio, ricordando che la stessa perizia del GIP ha definito “pari a zero” il valore statistico delle tracce parziali trovate sotto le unghie di Chiara.